يستفيد منها عشرات آلاف العمال في دبي

اللواء عبيد بن سرور:" خطوة إضافية على طريق تعزيز الرعاية الصحية الأولية والكشف المبكر لعشرات آلاف العمال"

الدكتور شرباز بيتشو:" نفخر بتوقيع الاتفاقية ونسعى لتوفير رعاية صحية عالمية المستوى لإصحاب الياقات الزرقاء"

دبي – الامارات العربية المتحدة- وقعت جائزة تقدير العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اتفاقية تعاون مشترك مع مستشفيات وعيادات استر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اطار جهود إدارة الجائزة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية لقطاع العمالة، وترسيخ سمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والرعاية الصحية.

وقع الاتفاقية سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس جائزة تقدير، والدكتور شرباز بيتشو الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر بدولة الإمارات، بحضور المقدم خالد إسماعيل الأمين العام للجائزة وعدد من كبار المسؤولين لدى الطرفين.

وسيستفيد من هذه الاتفاقية المشتركة، عشرات الالاف من العمال من أصحاب الياقات الزرقاء الحاملين لبطاقة الحسومات الخاصة التي تمنحها إدارة الجائزة للعمال المميزين العاملين في الشركات الفائزة بالجائزة ضمن فئتي 4 – 5 نجوم.

وقال سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور:" سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك مع مستشفيات وعيادات (استر) كخطوة إضافية على طريق تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والكشف المبكر لعشرات آلاف من العمال في دبي وترسيخ سمعتها كمركز عالمي في مجال الاستشفاء والرعاية الصحية المتميزة".

وأضاف سعادة رئيس الجائزة:" العمال شريحة مهمة من مجتمع الاعمال في دبي ودورهم محوري في نهضتها لذلك نحن نشكرهم على جهودهم ونحرص على تمتعهم بصحة سليمة من خلال الكشف المبكر للتعرف على حالتهم الصحية واخذ العلاجات المناسبة".

ومن جانبه قال الدكتور شرباز بيتشو:" نحن في مستشفيات وعيادات أستر نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع جائزة تقدير العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى إلى عمال الياقات الزرقاء في دبي. ان مهمتنا في أستر هي تقديم رعاية ميسًرة ومقبولة التكلفة للجميع وتقديم أفضل الحلول العلاجية لجميع شرائح المجتمع. وتعاوننا مع الجائزة هو تجسيد لوعدنا بتلبية الاحتياجات الطبية لمئات الآلاف من العمال الوافدين، الذين يلعبون دورًا محوريًا في تنمية البلاد".

160 ألف عامل متميز يستفيدون من بطاقة حسومات تقدير

وتعتبر بطاقة الحسومات الخاصة التي تمنحها الجائزة للعمال المتميزين من أصحاب الياقات الزرقاء، الأولى من نوعها على مستوى العالم المخصصة لهذه الشريحة من قطاع العمل. ويستفيد من البطاقة في الوقت الراهن أكثر من 160 ألف عامل يعملون في اربعة قطاعات اقتصادية رئيسية في دبي وهي قطاع المقاولات والمصانع والمناطق الحرة وخدمات تزويد العمالة والخدمات الميكانيكية.

ويشارك في دعم بطاقة الحسومات هذه أكثر من 60 محلا ومؤسسة وشركة توفر مجموعة من الخيارات الشرائية والادوات والأجهزة بالإضافة الى المنح الدراسية المجانية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، مما يتيح للعمال توفير عشرات الملايين من الدراهم سنويا، على شكل حسومات خاصة تمنح لهم من قبل المحلات الراعية للبطاقة.

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