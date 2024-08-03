عجمان، تواصل دائرة المالية في عجمان جهودها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الخاصة بالمشتريات الحكومية في الإمارة، حيث أبرمت اتفاقية تقديم خدمات جديدة مع "مستشفى عجمان التخصصي العام" تتيح عبرها للمستشفى الاستفادة من خدمات منصة "توريد" في حكومة عجمان، وذلك في إطار سعي الطرفين لإيجاد بيئة أعمال جاذبة من شأنها الارتقاء باقتصاد إمارة عجمان وتعزيز نموه.

ويعكس توقيع الاتفاقية حرص الدائرة على توثيق علاقات التعاون وبناء الشراكات مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والمستقلة من أجل توسيع المشاركة في منصة "توريد" لحكومة عجمان، وصولاً إلى تحقيق منظومة توريد شاملة ومتكاملة تضمن أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والمرونة في إدارة المشتريات الحكومية، وتسهم في دعم بيئة الأعمال في الإمارة، وتوفير فرص واعدة لنمو أعمال الشركات الوطنية والموردين، ما ينعكس إيجابياً على تعزيز تنافسية الإمارة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكّن جميع مورّدي ومتعاملي "مستشفى عجمان التخصصي العام" من الاطلاع على المناقصات التي تطرحها المستشفى، وتقديم عطاءاتهم ومتابعتها بأقل وقت وجهد ممكنين، ما يوفّر لهم تجربة مرنة ومتكاملة تواكب العصر لإنجاز جميع مراحل عملية التوريد إلكترونياً.

ورحّب سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بانضمام "مستشفى عجمان التخصصي العام" إلى المنصة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تنويع قاعدة مورّدي المستشفى ورفع جودة الخدمات والمنتجات المتعلقة بمشترياتها وفق أفضل معايير الشفافية، وبأسعار تنافسية، ما يعزز كفاء الإنفاق الحكومي في الإمارة.

كما شدّد على التزام الدائرة بدعم التعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص تماشياً مع رؤية عجمان 2030، منوّهاً إلى دور المنصة في تحقيق ذلك والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات عجمان في تعزيز جاذبية الإمارة والجودة الشاملة للحياة فيها.

من جانبه، قال سعادة فادي شحادة، المدير العام لمستشفى عجمان التخصصي العام: "نحن فخورون بتوقيع هذه المذكرة مع دائرة المالية في عجمان، والتي تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعم التحول الرقمي في جميع عملياتنا. إن اعتماد منصة "توريد" سيساهم بشكل كبير في تسريع عمليات التوريد ورفع مستوى شفافيتها، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التي نقدمها لمرضانا، ويتماشى مع رؤيتنا للتميز والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية."

وأضاف سعادة فادي شحادة: "إن استخدام منصة "توريد" سيعزز من كفاءة عملياتنا، وسيتيح لنا توفير فرص جديدة للموردين، مما يدعم بيئة العمل الاستثمارية في إمارة عجمان، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة."

يُذكر أن الدائرة أطلقت منصة "توريد" في عام 2022 لتكون حلقة وصل موثوقة وآمنة بين المورِّدين والدوائر الحكومية في عجمان، متيحةً لهم إنجاز جميع مراحل عملية التوريد رقمياً، بدءاً بالاطلاع على جميع المناقصات العامة والمشاركة فيها، مروراً باستلام أوامر الشراء، وانتهاءً بالتسليم ورفع الفواتير.

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