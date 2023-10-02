مسقط، انطلاقا من جهوده المستمرة نحو إثراء تجارب عملائه وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وقع البنك الوطني العماني اتفاقية تعاون مع البنك الفيدرالي الهندي، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في مجال التحويلات المالية الدولية والخدمات المصرفية لغير المقيمين من الجالية الهندية. وعبر هذه الشراكة الإستراتيجية سيتبادل البنك الفيدرالي الهندي الخبرات مع البنك الوطني العماني لتقديم خدمة تحويل أموال مبتكرة من عُمان إلى الهند. ويعد التعاون بين البنكين إنجازا يحتذى به في مجال تجويد التحويلات الدولية والارتقاء بالخدمات المالية مع التركيز على مواكبة متطلبات العملاء.

ويهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بجودة التحويلات من خلال تقديم حلول رقمية سلسة للأفراد في سلطنة عمان الراغبين في تحويل الأموال. وتقدم هذه الخدمة أسعار صرف تنافسية ورسوم تحويل منخفضة، وتتوفر بثماني لغات هي الإنجليزية والعربية والهندية والبنغالية والكنادية والتيلجو والتاميلية والمالايالامية، لتلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء. ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة الآمنة والسريعة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يتيح للمستخدمين تحويل الأموال على الفور وإضافة المستفيدين وإجراء المعاملات مباشرة، وتتوفر الخدمة عبر تطبيق الخدمة المصرفية من البنك الوطني العماني وشبكة الفروع الواسعة للبنك حول عمان.

وحول ذلك قال طارق عتيق، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات الرقمية والمصرفية للأفراد في البنك الوطني العماني:" سُعدنا بتعاوننا مع البنك الفيدرالي الذي يعد إحدى المؤسسات المالية المرموقة في القطاع المصرفي في الهند، وبلا شك ستحقق شراكتنا الإستراتيجية نقلة نوعية في مجال الحلول الرقمية الميسرة التي تلبي احتياجات العملاء في عُمان الراغبين في تحويل الأموال دوليا إلى الهند، وعبر توظيف التقنيات الرقمية فإننا نسعى إلى توفير خدمات تحويلات أموال اعتمادية وسهلة تضمن تقديم تجربة تحويل أموال سلسة وفاعلة إلى عملائنا. ونهدف من خلال توحيد جهودنا إلى إيجاد مستقبل حيث لا تشكل فيه بعد المسافات عائقا أمام تحويلات الأموال السريعة والآمنة مما يواكب متطلبات العائلات والأعمال التجارية المختلفة، كما أن جهودنا نحو تعزيز الاتصال المالي تجسد التزامنا بالابتكار ومنهجية العميل أولا".

ومن جانبه قال شاليني وارير، المدير التنفيذي للبنك الفيدرالي: "فخورون بالتعاون مع البنك الوطني العماني في مجال التحويلات المالية، وسيتيح هذا التعاون للهنود غير المقيمين الاستفادة من أفضل التقنيات التي تضمن إجراء تحويلات مالية سريعة وموثوقة مما يعكس جهودنا في البنك نحو تبني أحدث التقنيات لتعزيز تجارب عملائنا. وباعتبارنا مؤسسة رائدة في مجال التحويلات المالية عبر الحدود والخدمات المصرفية لغير المقيمين، نثق بأن شراكتنا مع البنك الوطني العماني ستقدم قيمة مضافة تعزز من رضا العملاء بشكل كبير".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة التي يقدمها البنك الوطني العماني تهدف إلى تيسير عملية تحويل الأموال من خلال توظيف شبكة البنك الفدرالي الواسعة وخبراته العميقة في القطاع المصرفي الهندي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتسنى لعملاء البنك الوطني العماني إرسال الأموال مباشرة بالروبية الهندية إلى المستفيدين في الهند، مما يقدم لهم خدمة تتسم بالراحة والكفاءة. ويعكس هذا التعاون بين الجهتين التزامهم بمواكبة تطلعات العملاء وتعزيز الارتباط المالي بين البلدين.

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