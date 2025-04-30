أكد سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص غرف الإمارات على توسيع نطاق شراكاتها الدولية بما يساهم في تحقيق أهدافها بدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الاستراتيجية حول العالم، والعمل على تحقيق المزيد من المكاسب للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الأعمال، وذلك عبر تعريف أصحاب الأعمال بالفرص الاستثمارية في مختلف دول العالم وآليات وأطر التوسع بأعمالهم للوصول إلى الأسواق الخارجية لاسيما السوق الأسترالية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة استراليا في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووقع المذكرة، سعادة عبد الله سلطان العويس، وليال غورمان، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وسعادة أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وأضاف سعادة عبد الله سلطان العويس: نتطلع باستمرار من خلال تفعيل الشراكة مع المنظمات والاتحادات والكيانات العالمية ذات العلاقة إلى تطوير وتشجيع التعاون وتعزيز آفاق العمل المُشترك ورفع مستوى العلاقات التجارية الاقتصادية والاستثمارية القائمة والمستقبلية.

من جانبه قال ليال غورمان، إن مذكرة التفاهم تعد فرصة مهمة للتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، متطلعا لتعميق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتبادل المعلومات التجارية، وتعزيز التواصل عبر مستويات الأعمال كافة.

ونصّت مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات الخاصة بأسواق البلدين المرتبطة بالتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى المستجدات المرتبطة بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأعمال، وتبادل الوفود التجارية بما يعزز العلاقات بين مجتمعات الأعمال الإماراتية والأسترالية.

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