بهدف دعم وتمكين القطاع الخاص الاماراتي والعراقي وتبادل الخبرات والمعرفة

الشارقة / اتحاد غرف الامارات/ أطلق اتحاد غرف الإمارات ومصرف التنمية الدولي – الإمارات من الشارقة، مبادرة جديدة تهدف لدعم وتمكين القطاع الخاص الإماراتي والعراقي وتشجيعه على تطوير أعماله عبر تأسيس منصة رائدة لبناء العلاقات المشتركة، وزيادة فرص التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مختلف مجالات التمويل والاستثمار مع جمهورية العراق.

وجاءت هذه المبادرة وفقًا لمذكرة تفاهم تم إبرامها بين اتحاد غرف الإمارات ومصرف التنمية الدولي – الإمارات، حيث وقّعها عن الاتحاد سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، فيما وقّعها عن المصرف سعادة الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، وذلك بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة.

وأُطلق اسم " معا " على المبادرة تيمّنًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق لاسيما في مجال التجارة والأعمال، وعبارة "معا " يُقصد بها السير معا اتجاه إيجاد شراكات فريدة ومستدامة بين القطاع الخاص الإماراتي والعراقي من خلال اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية.

وقال سعادة عبدالله سلطان العويس: إن مذكرة التفاهم تمثل إحدى الوسائل المتعددة في التعاون المتميز بين اتحاد غرف الإمارات الممثل الرسمي للقطاع الخاص الاماراتي ومصرف التنمية الدولي ، وذلك نظراً للدور الذي يلعبه كل طرف تجاه مجتمع الأعمال وفعالياته وقطاعاته حيث سيسهم تنفيذ هذه المذكرة في توحيد مختلف مجالات التمويل والاستثمار، معربا سعادته عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية تعقبها خطوات أخرى تعزز من جودة الاداء المؤسسي وخدماته، وذلك تعزيزاً للشراكة الايجابية في تأكيد قدرة وجاذبية بيئة الأعمال في البلدين على تقديم التسهيلات والحوافز لإقامة وتطوير المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص ، وجعل دولة الإمارات والعراق دوماً النموذج الناجح في مجال الأعمال .

كما أكد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، أن هذه المذكرة تأتي تتويجا للنتائج الإيجابية التي خرجت بها البعثة التجارية لجمهورية العراق خلال شهر مايو المنصرم، لذلك فإننا نتطلع من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مصرف التنمية الدولي لدعم جهود قطاع الأعمال الإماراتي والعراقي، وتزويدهم بجميع الأدوات ومجالات المعرفة الضرورية لتنمية وإنجاح أعمالهم، وهي من المسؤوليات الرئيسية التي يقوم عليها عمل اتحاد غرف الامارات.

من جانبه أكد الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، على أهمية هذه المبادرة مع اتحاد غرف الإمارات والتي تعكس التزام مصرف التنمية الدولي في زيادة فرص التعاون وتبادل الخبرات وصقلها في مختلف مجالات التمويل والاستثمار مع جمهورية العراق، والدور المحوري الذي يقوم به المصرف بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والعراق القائم على تشجيع الاستثمارات ودعم حركة التجارة البينية والتي تمثلت بدايةً بافتتاح فرع مصرف التنمية الدولي في إمارة دبي، معبراً عن فخره واعتزازه به، اذ يشكل مصرف التنمية الدولي أول مصرف عراقي عامل في دولة الإمارات في عاصمة المال والأعمال دبي.

وأضاف خلف: "نسعى جاهدين في مصرف التنمية الدولي إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات ومنها اتحاد غرف الإمارات، لتحقيق أهدافنا المشتركة التي تتجلى في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية المتميزة بين جمهورية العراق ودولة الإمارات. وذلك من خلال مبادرة “معا" لدعم الشراكات، التي ستعود بالفائدة على مجتمع الأعمال العراقي والإماراتي في مجالَي التمويل والاستثمار، وهو هدف نسعى جميعًا إلى تحقيقه في إطار الشراكات التي تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين الشقيقين، وتأكيدًا للدور الرئيس الذي يلعبه قطاع الاعمال الاماراتي في مساندة قطاع الاعمال العراقي.

وتوجه خلف بالشكر إلى الإخوة والأخوات في كل من اتحاد غرف الإمارات والشكر موصول لسعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام للاتحاد على إتاحة هذه الفرصة للتعاون معًا من أجل تقديم أفضل الخدمات لأصحاب الاعمال وتحقيق الشراكات المستدامة المنشودة في البلدين.

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