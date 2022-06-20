بمشاركة 16 لاعب من المنتخب الإماراتي للجولف

عجمان: احتفل اتحاد الإمارات للجولف باليوم العالمي للبيئة، ضمن أجواء متميزة، بمشاركة 16 لاعب من المنتخب الإماراتي للجولف ممثلين عن كل فئة من فئات الجولف الأربعة وهي فئة السيدات والرجال والمدربين والناشئين، حيث بدأت الفعالية بتنظيم مباراة للجولف، أقيمت على أرضية ملعب منطقة الزورا للجولف.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم جولة للمشاركين للتعرف على المناظر الخلابة لمحمية الزورا، واختتمها المشاركون بزراعة أشجار المانجروف للمساهمة في إثراء بيئة المناظر الطبيعية المحلية.

ويعد ملعب الجولف المكون من 18 حفرة، أحد أفضل ملاعب الجولف في العالم"، إذا يحتل المرتبة الثامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما يتميز به من بيئة فريدة كونه يقع وسط بحيرات طبيعية وغابات أشجار المانجروف والغاف النادرة، وهو من تصميم شركة نيكلاوس ديزاين، وتديره شركة ترون.

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري:"سعدنا بمشاركة لاعبي اتحاد الإمارات للجولف في هذه المناسبة المبهجة احتفاءً باليوم العالمي للبيئة، وقد جاء تنظيمها في نادي الزورا للجولف ملائمًا تمامًا لموقع النادي

وسط غابات المانجروف بمنطقة الزورا بطريقة تتسق مع جمال المناظر الطبيعية هنا في عجمان، كونها تعد موطنًا أصليًا لأشجار المانجروف التي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على النظام البيئي، ولهذا حرصنا على أن يكون ملعب الجولف في الزورا مستدامًا بيئيًا من خلال الحفاظ على الغابات الطبيعية والموائل المحيطة به."

ومن جانبه، قال السيد أكرم سكيك، المدير العام لاتحاد الإمارات للجولف: "كان من دواعي سرورنا أن نشارك نادي الزورا للجولف في إقامة هذه الفعالية البيئية المهمة، التي أتاحت للاعبي المنتخب الإماراتي للجولف فرصة العمل معًا خارج ملعب الجولف. مشاركتنا في هذا الحدث تأتي في إطار تنفيذ توجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بضرورة تبني الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى ضمان مستقبل مستدام وبيئة صحية لدولتنا، ولهذا لا يتوانى الفريق الوطني للجولف أو اتحاد الإمارات للجولف عن القيام بأي عمل من شأنه أن يُسهم في الحفاظ على البيئة، كونها تشكل أيضًا مكونًا أساسيًا لنا كمحترفين في رياضة الجولف."

وقال فيليب هندرسون، المديرالعام لنادي الزورا للجولف: “تحظى دولة الإمارات بتنوع فريد في رياضة الجولف من خلال فرقها الوطنية المختلفة للجولف لأعمار 13 عامًا وأقل، و15 عامًا وأقل، و 18 عامًا وأقل، إلى جانب فريق السيدات، وفريق الرجال، وهي بذلك تمثل مختلف الفئات العمرية والمستويات المهارية بين الرجال والنساء على حد سواء، وجميعهم يمثلون دولة الإمارات على الصعيدين الوطني والدولي."

ويذكر أن اتحاد الإمارات للجولف تأسس في عام 1995 كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تنظيم رياضة الجولف في الدولة، وزيادة الوعي بهذه الرياضة في المنطقة. يضم

اتحاد الإمارات للجولف حالياً ما مجموعه 7500 من الأعضاء المنتسبين بشكل مباشر إلى الاتحاد نفسه، بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين في جميع نوادي الجولف البالغ عددها 22 ناديًا في جميع أنحاء الدولة. ويواظب الاتحاد على تنظيم فعاليات متميزة في رياضة الجولف على شاكلة موسم وسام الاستحقاق، وبرامج تنمية الناشئين، إلى جانب بطولات الفرق الوطنية للشباب، والسيدات، والرجال.

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