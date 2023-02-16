سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: يتطلع الاتحاد بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين إلى تحقيق أفضل التزام بالتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لدى جميع فئات المجتمع

· أول مركز تدريبي يتم افتتاحه ضمن مشروع الألعاب المدرسية

· يتضمن المركز رياضتي السباحة والريشة الطائرة

· يعمل الاتحاد على نشر مراكز تدريب الألعاب المدرسية في ثماني رياضات للفئات العمرية التي تتراوح بين 9 و14 عاماً

· الرياضات المدرجة ضمن الألعاب المدرسية: القوس والسهم، والسباحة، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، والجودو، والرماية، والتايكواندو، والمبارزة

· سيبدأ العمل حالياً في إطلاق المراكز التدريبية في الرياضات الثلاث "الريشة الطائرة- السباحة- ألعاب القوى" كونها موجودة مسبقاً ضمن المناهج التدريسية وتتمتع بانتشار واسع

· يتم استلام طلبات تسجيل الطلبة من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة التي أطلقها الاتحاد "sgh.uaesusf.ae"

الإمارات العربية المتحدة- افتتح اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، يوم الأربعاء، مركز تدريب السباحة والريشة الطائرة في مدرسة دبي الدولية الخاصة في القوز ضمن خطة الاتحاد في نشر مراكز تدريب الألعاب المدرسية في ثماني رياضات للفئات العمرية من 9 وحتى 14 عاماً بهدف تعزيز اكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة بما يتماشى مع التوجهات الحكومية واستراتيجية الاتحاد الرامية إلى العمل على إعداد أبطال رياضيين جدد قادرين على تحقيق الإنجازات الدولية.

وحضر الافتتاح علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي للاتحاد، والدكتور أكرم زيعور، مدير مدرسة دبي الدولية ومدير الهيئة الادارية والتعليمية بالمدرسة، وناصر خميس، الأمين العام لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وناصر بالشالات، مدير الموارد البشرية باللجنة الأولمبية الوطنية، وايان رايت، المدير الاقليمي لتطوير الريشة الطائرة في الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وجعفر إبراهيم مدير تطوير الريشة الطائرة في اتحاد الامارات للريشة الطائرة، ومروان الحتاوي مدرب منتخب الإمارات للسباحة.

وحول إطلاق المركز الجديد، قال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: "يتطلع الاتحاد بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من مؤسسات القطاعين التعليمي والرياضي إلى تحقيق أفضل التزام بالتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لدى جميع فئات المجتمع، ويساهم تشجيع الطلبة على ممارسة الرياضية في سن مبكرة في توسيع قاعدة استقطاب المواهب وتعزيز فرص بناء جيل متمكن وقادر على ترسيخ حضور دولة الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية".

وتابع سعادته: "يعمل الاتحاد على تأمين البنية التحتية المناسبة لإعداد وتأهيل المواهب بالتعاون مع مؤسسات القطاع التعليمي، إضافة إلى البحث المستمر مع اتحادات الرياضات المعنية ضمن الألعاب المدرسية لوضع الخطط الفنية المناسبة، وفي الخطوة الأولى بدأنا العمل في المراكز من خلال الرياضات الثلاث الموجودة مسبقاً في المناهج الدراسية والتي تتمتع بانتشار واسع، على أن تتم متابعة العمل بالمراكز الخاصة بباقي الرياضات الخمس تباعاً".

وأكد علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي للاتحاد، أن الاتحاد لديه استراتيجية واضحة للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية في دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في كل من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الامارات للتعليم المدرسي ومؤسسات التعليم العالي واتحادات الألعاب المختلفة لتحقيق رؤية مئوية الإمارات الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات هي الدولة الأفضل في العالم عند حلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

وتضمّن حفل الافتتاح عرض نشاط تدريبي للطلبة في السباحة والريشة الطائرة، إضافة إلى عرض تراثي قدمته طالبات المدرسة في المنطقة التراثية.

وأعلن الاتحاد مطلع الأسبوع الحالي عن بدء العمل في مراكز التدريب الخاصة بثماني رياضات وهي القوس والسهم، والسباحة، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، والجودو، والرماية، والتايكواندو، والمبارزة.

ويمثل المركز الموجود ضمن مدرسة دبي الدولية المركز الأول الذي يتم افتتاحه ضمن هذا المشروع، حيث سيبدأ العمل حالياً في إطلاق مراكز في 3 رياضات هي الريشة الطائرة والسباحة وألعاب القوى على أن يتم افتتاح مراكز أخرى لباقي الرياضات الخمس المدرجة ضمن الألعاب المدرسية تباعاً.

وتم تقسيم الألعاب المدرسية إلى نوعين من البرامج، الأول تنافسي يستهدف الفئات العمرية التي تتراوح بين 15 و17 عاماً، والثاني تدريبي يستهدف الفئات التي تتراوح أعمارها بين 9 و14 عاماً.

ويتضمن البرنامج التنافسي إجراء بطولات داخل المدارس في جميع إمارات الدولة، ليتأهل أفضل الرياضيين للتنافس فيما بينهم في بطولات تقام على مستوى المناطق في المرحلة الثانية من البرنامج، قبل أن تصل المنافسات إلى المرحلة الثالثة التي تتنافس فيها أفضل المواهب الرياضية على مستوى الدولة.

في حين يركّز البرنامج التدريبي على إطلاق مراكز تدريب في جميع أنحاء دولة الإمارات للفئات العمرية التي تتراوح بين 9 و14 عاماً مع استلام طلبات تسجيل الطلبة من خلال منصة التسجيل الإلكترونية التي أطلقها الاتحاد.

يُذكر أن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي كان قد كشف أيضاً مطلع هذا الأسبوع عن تفاصيل منصته الإلكترونية الجديدة والتي من الممكن خلالها أن يقوم الأهالي بتسجيل أبنائهم في أي من المراكز التي يتم إطلاقها مع الحصول على معلومات كاملة حول المراكز والرياضات الموجودة فيها والمدربون المعتمدون.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com