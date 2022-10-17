استعرض التجهيزات المتوفرة للأطفال في دار الإيواء

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- اجتمع مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، بممثلي هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وجامعة «جورجتاون»، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال علوم ودراسات تنمية الطفولة، للتعريف بصلاحياته ودوره في حماية ورعاية فئة الأطفال المعرّضين للعنف والإيذاء و بحث أطر التعاون المشترك في المستقبل.

واستعرض المركز خدماته وأحدث آليات ونظم حماية الطفل لديه والتدريبات المتاحة للاختصاصيين في هذا المجال والتشريعات والسياسات التي يعمل في إطارها، والقنوات المتاحة لاستقبال الحالات ومن أهمها المنصات الرقمية.

وأكد المركز حرصه على وقاية الطفل من خلال التدخل المبكر في حالة الأطفال المعرّضين لخطر العنف، وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل، والرعاية اللاحقة. وتشمل برامج الرعاية اللاحقة تقييمًا شاملًا لكل طفل في البيت والمدرسة ومتابعة الظروف المحيطة به.

وناقش الاجتماع جملة من المواضيع والتحديات المتعلقة بحماية الطفل، وبحث أفضل الممارسات التي من شأنها أن تحسّن مستوى الخدمات المقدمة ودراسة التحديات القائمة وكيفية الاستفادة من دور الشركاء في تخطيها وطرح الحلول المناسبة.

وأجرى المشاركون عقب الاجتماع جولة ميدانية في دار إيواء الأطفال التابع لمركز إيواء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات المتاحة فيه لتوفير بيئة مريحة وآمنة للأطفال خلال فترة الإيواء بينما يخضعون لبرامج الرعاية الشاملة، وذلك لضمان مطابقتها لأفضل المعايير العالمية.

ويقدم المركز خدمات متكاملة لجميع الفئات المعرّضة للعنف والإيذاء في إمارة أبوظبي، ومن أهمها فئة الطفل. وتتضمن الخدمات: الإبلاغ، والإحالة، وتقديم الدعم والتأهيل الاجتماعي، والدعم النفسي الفردي والجماعي، والاستشارات والدعم القانوني، وعقد جلسات الاستشارات الأسرية، وتوفير مأوى مؤقت يلبي الاحتياجات الأساسية والفورية إذا تطلب الأمر، وإعداد والمشاركة في الدراسات والبحوث والاستبيانات حول العنف والإيذاء والاتجار بالبشر، وتقديم مساهمات المجتمع والمؤسسات للحالات وإدارتها.

#بياناتحكومية

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عن «إيواء»

تأسس مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء في عام 2008 ليقدم الرعاية والتأهيل والتمكين لضحايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات. وتوسّعت مهامه، بحلول عام 2020، ليتبع دائرة تنمية المجتمع وليشمل كافة حالات العنف والإيذاء في أبوظبي.

ويقدم «إيواء» خدمات شاملة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما في ذلك الإبلاغ، والتأهيل الاجتماعي والنفسي، والإرشاد الأسري، والدعم القانوني، فضلًا عن الخط الساخن (800 7283) SAVE 800 الذي يعمل على مدار الساعة. ويحرص على نشر الوعي من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية بهدف تغيير النظرة السائدة في المجتمع تجاه العنف، كما يساهم في البحوث ووضع السياسات التي ترمي إلى وقف العنف.