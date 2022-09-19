بحضور وزير التجارة والصناعة

إهداء معمل قياس متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات لتتماشى المعايير المصرية مع المعايير المستخدمة عالمياً بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

قامت إيه بي بي مصر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة متمثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بإهداء معمل قياس متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات بهدف اختبار المحركات المستوردة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة وبما يضمن توافق المعايير التقنية للمحركات المستوردة مع ضوابط الاستيراد ومثيلاتها العالمية.

يأتي هذا التعاون وفقا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مسبقًا ما بين إيه بي بي ووزارة التجارة والصناعة المصرية والتي تتيح التعاون في مبادرات مختلفة بما في ذلك تطوير مواصفات تصنيع واستيراد المحركات الكهربائية لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في إطار برنامج "الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC). ويعد هذا المعمل جزء من مشاريع المسئولية المجتمعية لشركة إيه بي بي حيث قدم قطاع الحركة ومغيرات السرعة بـإيه بي بي مساهمة مالية قدرها 120.000 دولار لشراء وتركيب المعدات والمستلزمات اللازمة بالإضافة الي توفير مناضد اختبار للمحركات بقدرة حتى 75 كيلو وات والذي من شأنه أن يسهم في تحديد المواصفات الفنية العالمية للمحركات الكهربائية وتطوير مجال الرقابة النوعية لهذا النوع من المحركات وانشاء مصفوفة متكاملة لمراقبة الصادرات والواردات وفق المعايير العالمية.

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة ان الارتقاء بالامكانات والمقومات الفنية والمعملية للجهات والأجهزة التابعة تأتى على رأس اولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً أن افتتاح المعمل الجديد ياتي في اطار سعي الدولة المصرية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ليتواكب مع التطور الصناعي العالمي والاتجاه نحو استخدام حلول وتقنيات متطورة

وعن هذا التعاون يقول المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: "تسعى مصر الي زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي حيث يعد من أهم القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في عملية التنمية لما تمتلكه من قدرة على تنشيط باقي القطاعات. وفي ظل التطور الصناعي العالمي والاتجاه نحو استخدام حلول وتقنيات متطورة لاسيما في قطاع المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، استطعنا من خلال تعاوننا مع إيه بي بي العالمية الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية والعمل على توافقها مع المواصفات العالمية من أجل تحفيز الاستثمار بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وخسائرها، وتحسين الإنتاجية الصناعية وبالتالي تخفيف أثر الزيادة في أسعار الطاقة نتيجة الانخفاض التدريجي في الدعم."

وعن افتتاح المعمل الجديد صرح أحمد حماد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيه بي بي مصر: "ترتكز الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 على وجود عدد من الفرص خلال المرحلة الحالية لابد أن تستفيد منها مصر، وعلى رأسها قطاع الطاقة. لذا كانت مشاركة إيه بي بي بإهداء معمل قياس متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات خطوة في سبيل المساهمة في تحقيق جزء من هذه الاستراتيجية كشركة رائدة عالميا في مجال تصنيع المحركات الموفرة للطاقة والتي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية".

ويستهدف برنامج الإنتاج لاستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة، والذي تم إطلاقه عام 2015، زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في الصناعة. وقد حقق البرنامج نتائج إيجابية تضمنت وضع مواصفة قياسية لمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية ووضع خارطة طريق للتصنيع المحلي لمكونات المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.

وعن مشاركة إيه بي بي في هذا البرنامج، علق المهندس أحمد حسن، مدير قطاع الحركة ومغيرات السرعة بـ إيه بي بي مصر وشمال ووسط أفريقيا قائلا: "تستهلك الصناعة حوالي 40 في المائة من إجمالي الكهرباء المولدة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. لذا فإن إمكانات توفير الطاقة في الصناعات والمرافق هائلة خاصة في الأنظمة التي تعمل بالمحركات الكهربائية. لذا نحن سعداء كوننا جزء من برنامج وزارة الصناعة الموجه لاستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة من خلال انشاء وتطوير معمل قياس متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة والمحركات، وفقا لمذكرة التعاون فيما بيننا، بما يسمح بتبادل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة ويسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها لمواجهة التحديات المستقبلية للطاقة في مصر".

جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارا في 2020 ينص على أنه يجب اختبار جميع المحركات المستوردة من حيث مستويات كفاءة الطاقة والتحقق منها وفقًا للمواصفات القياسية المصرية. خاصة المحركات الحثية ثلاثية الطور ذات القفص السنجابي بسعات 0.75 كيلو وات وحتى 375 كيلو وات، القرار يلزم منتجي ومستوردي المحركات الكهربائية بالإنتاج والاستيراد مع تصنيف كفاءة طاقة لا يقل عن (IE3).

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