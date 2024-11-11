52 من أبرز صائغي المجوهرات الإيطاليين سيقدمون قطعاً استثنائية تحت شعار "صنع في إيطاليا" في الجناح الإيطالي خلال معرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في دبي ( JGT)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل إيطاليا ترسيخ مكانتها كأحد أهم مصدري المجوهرات لدولة الإمارات العربية المتحدة، محققةً نمواً ملحوظاً خلال عام 2024. باعتبارها ثالث أكبر مورد للمجوهرات للإمارات عالميًا، بلغت صادرات إيطاليا في هذا القطاع 736 مليون يورو لعام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 7% عن العام السابق. هذا النمو الكبير يمنح إيطاليا حصة سوقية تبلغ 9٪ من واردات المجوهرات في الإمارات، مما يعزز دورها كمساهم رئيسي في قطاع السلع الفاخرة في المنطقة.

وسيقدّم أكثر من 50 من كبار صانعي المجوهرات في إيطاليا تصميمات استثنائية تحت شعار "صنع في إيطاليا" في جناح المجوهرات الإيطالي المتميز. و ستستضيف الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) بالتعاون مع الوزارة الخارجية الإيطالية صالة المجوهرات الإيطالية في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، حيث سيحظى الزوار بفرصة فريدة للتواصل مع العارضين، مما يفتح آفاقًا جديدة للأعمال و يحتفي بالإرث العريق للحرفية الإيطالية.

تعد الإمارات من أهم الأسواق للسلع الإيطالية الفاخرة في الشرق الأوسط، مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والتقدير الثقافي للذهب، و تسوق معفى من الضرائب، وقطاع سياحي وتجاري قوي. ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، تعد الإمارات خامس أكبر سوق للمجوهرات الذهبية عالميًا، حيث وصل الطلب السنوي إلى حوالي 40 طنًا في الربع الثاني من عام 2024، رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار الذهب. تتماشى عروض المجوهرات الإيطالية، التي تتميز بحرفيتها الأصيلة وجودتها العالية، مع توجه السوق الإماراتي نحو الفخامة، حيث تواصل التصميمات الإيطالية جاذبيتها لما تمتاز به من أناقة وابتكار.

وفي هذا الصدد، قال لورنزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات: "صنع في إيطاليا‘ ليست مجرد علامة تجارية بل رمز للجودة، والحرفية، والتقاليد". وأضاف، "إن توسّع حضور إيطاليا في سوق المجوهرات الإماراتي يؤكد التزامنا بالتميّز الذي يتماشى مع تقدير الإمارات للفخامة ودقة الصنعة. تُعدّ إيطاليا من الموردين الرئيسيين عالميًا للإمارات، ما يبرز قوتنا في هذا السوق. ومشاركتنا في معرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتقنية في دبي (JGT) فرصة لتوطيد العلاقات التجارية المستدامة في هذا السوق المزدهر."

سيستعرض جناح المجوهرات الإيطالي خلال المعرض أروع إبداعات التصميم والابتكار الإيطالي، بما في ذلك مجموعة من القطع العصرية والتصاميم الكلاسيكية المتقنة. كما سيسلط المصممين الإيطاليين الضوء على ممارساتهم المستدامة في اختيار المواد الأولية، مما يعكس التزام القطاع الإيطالي بالشفافية والأخلاق. يعزز هذا الالتزام الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمنتجات الإيطالية، مما يضمن قوة وابتكار علامة "صنع في إيطاليا" في سوق السلع الفاخرة.

ومن أبرز الأسماء الإيطالية في جناح المعرض: "أليسي دومينيكو"، المعروف بتصاميمه الأنيقة التي تمزج بين التقاليد واللمسات الجمالية العصرية؛ "ليزا أو جولز"، التي تشتهر بطابعها الحيوي و روحها الجريئة ، حيث تعيد كل قطعة تعريف الفخامة بلمسة مرحة؛ "ماريا دي توني"، المعروفة بتصاميمها الراقية التي تجسد التراث الإيطالي؛، مستلهمة جمال الطبيعة المتجدد، والروحانية، والشغف العميق بالسلام. "لا بريما جوييلري"، التي تتخصص في قطع مصنوعة بعناية مستندة إلى تراث مدينة فيتشنزا العريق في صناعة المجوهرات.؛ ووتستوحي مجموعتها الساحرة "بلومي" الخاصة بها تستلهم سحر زهور تلال توسكانا الأسطورية، حيث تعكس ضوء القمر وسحره في كل تصميم لتبعث البهجة والجمال.

وأخيراً، جورديني جوايلز التي تحظى بتقدير واسع بفضل تصاميمها الفاخرة التي تبرز انسجاماً بين الشغف والدقة، مما يعكس أناقة وروعة الحرفية الإيطالية بأدق تفاصيلها.

وصرح فاليريو سولداني، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات، قائلاً: "تفخر الوكالة الإيطالية للتجارة بدعم المصممين الإيطاليين في التواصل مع المشترين الرئيسيين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وأضاف: "مع وصول صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات إلى 736 مليون يورو هذا العام، يعكس أهمية الإمارات كسوق استراتيجي لمنتجات تحت شعار "صنع في إيطاليا". ويوفر معرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتقنية في دبي (JGT) منصة قيّمة لتعزيز هذه العلاقات، وعرض ابتكارات صناعتنا، وتجسيد جاذبية الحرفية الإيطالية في الإمارات".

سيتمكن زوار الجناح الإيطالي من الاستمتاع بمزيج إيطاليا الفريد من التراث والمعاصرة، حيث تعرض المجوهرات التي تعكس الأناقة الخالدة والأسلوب المتطور. وسيوفر العارضون الإيطاليون في معرض (JGT) دبي لمحة حصرية عن مجموعاتهم التي تمزج بين التقاليد والتصميم المبتكر، مما يجذب عشاق الفخامة ويضع معيارًا للمجوهرات عالية الجودة في المنطقة.

حول الوكالة الإيطالية للتجارة - ITA :

الوكالة الإيطالية للتجارة هي هيئة حكومية تدعم تطوير الأعمال للشركات الإيطالية في الخارج وتعزز جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إيطاليا. بفضل تنظيمها الحديث والدافع، وشبكتها الواسعة من المكاتب الخارجية، تقدم الوكالة معلومات ومساعدات واستشارات وترويج وتدريب للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة. تستخدم الوكالة أحدث أدوات الترويج والتواصل متعددة القنوات، وتعمل على تعزيز تميز "صُنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم.

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