مع مشاركة 51 شركة في معرض ويتيكس 2022، تحتل إيطاليا المرتبة الرابعة عالمياً في صادرات تكنولوجيا الطاقة المتجددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في وقت سابق اليوم، احتفلت إيطاليا بالافتتاح الرسمي لمعرض ويتيكس 2022 (معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة) ودبي للطاقة الشمسية، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي مع حضور 51 شركة إيطالية، والتي تعد أكبر مشاركة لها على الإطلاق في دورة هذا العام.

بتنظيم من وكالة التجارة الإيطالية وبالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات العربية المتحدة والقنصلية العامة لإيطاليا في دبي، يقع الجناح الإيطالي (الذي يستضيف 45 شركة إيطالية من أصل 51 عارضاً إيطالياً) في القاعة 6، ويضم شركات متخصّصة في تصنيع أحدث المكونات والتكنولوجيا وتقديم حلول متقدمة لقطاع الطاقة المتجددة.

تدعم إيطاليا رؤية حكومة دبي كلياً لبناء مستقبل مستدام، ويلعب معرض ويتيكس دوراً مهماً في قيادة المناقشات حول هذا الموضوع وتقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتحقيق مستقبل واقتصاد أخضر وأكثر استدامة.

شهدت تقنيات قطاع الطاقة المتجددة زيادة مطردة على مدى السنوات الماضية، حيث بلغت قيمتها 4.6 مليار يورو في عام 2021؛ وتعززت سمعة إيطاليا عالمياً كونها تتمتع بأساسات قوية في جودة التصنيع، حيث سجّل قطاع الطاقة المتجددة نمو الصادرات الإيطالية بنسبة 15.6٪ لتبلغ 2.7 مليار يورو، قيمة إجمالي الصادرات مقارنة بالعام السابق.

تحتل إيطاليا موقع الصدارة في تطبيق الاقتصاد الدائري في أوروبا، ومن أجل ذلك، خصّصت خطتها الوطنية للتعافي (PNRR) أكثر من ملياري يورو لتطبيق استراتيجيات الاقتصاد الدائري الفعّالة، وتوفير البنية التحتية لإدارة وجمع النفايات العضوية والمرنة.

تقوم إيطاليا بإعادة تدوير النفايات الخاصة والنفايات الحضرية الصلبة بنسبة 79.5٪ في المائة، أكثر من أي مقاطعة أوروبية أخرى (سجلت ألمانيا نسبة 69٪ وفرنسا 66٪ وإسبانيا 49٪)، وسجلت تقدماً ملحوظاً عن المتوسط ​​الأوروبي بنسبة 48.6٪. وهي نتيجة تؤدي إلى انخفاض سنوي في الانبعاثات تصل إلى 23 مليون طن كقيمة مكافئة من البترول و 63 مليون طن كقيمة مكافئة من ثاني أكسيد الكربون. يتم تحويل حوالي 50٪ من نسبة النفايات المعاد تدويرها إلى مواد يمكن إعادة استخدامها في قطاعي البناء والبنية التحتية.

ومع رصيد 268 نقطة من أصل 300، تتصدر إيطاليا الدول الأوروبية بمؤشر الكفاءة في استخدام الموارد. مع مؤشر يأخذ في عين الاعتبار الإنتاجية والكفاءة الفعّالة عند استخدام المواد الخام والمياه والطاقة وكثافة انبعاثات غازات الدفيئة. وهو رصيد أعلى من المتوسط ​​الأوروبي الذي يبلغ (147 نقطة) وألمانيا (157) وفرنسا (152) وإسبانيا (142).

وصرّح سعادة جوزيبي فينوكيارو، القنصل العام لإيطاليا في دبي: "إن علاقة إيطاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد ومتنوعة، من خلال التعاون في العديد من القطاعات المختلفة وإمكانية تحقيق المزيد. تتراوح المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك من الابتكار إلى حلول الطاقة المتجددة والمياه، ومن التكنولوجيا إلى البنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمدن الذكية والاقتصاد الدائري - وكلها أساسية في رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد أكثر استدامة في المستقبل.

مع كون إيطاليا ثاني أكبر مصنّع في أوروبا وسادس دولة مصدّرة للتقنيات المستخدمة حصرياً في مصادر الطاقة المتجددة في العالم، ستستعرض الشركات الإيطالية خبراتها من خلال مشاركتها في الدورة الرابعة والعشرين من معرض ويتيكس. وكونها رائدة في هذا القطاع، طوّرت بلادنا خطة وطنية متكاملة للطاقة والمناخ، والتي تهدف إلى زيادة حصتها من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 32 في المائة بحلول عام 2030."

وبالنظر إلى العلاقات التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتل إيطاليا المرتبة الرابعة في تصدير التقنيات المستخدمة حصرياً في مصادر الطاقة المتجددة. تمثّل مضخات الهواء أو تفريغها، وضواغط الهواء أو الغازات الأخرى والمراوح، وأغطية الشفاط أو إعادة التدوير المزودة بمراوح مدمجة، ما يقرب من نسبة 50٪ من الحصة السوقية، بينما تشكل الثنائيات والترانزستورات وأجهزة أشباه الموصلات الحساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية جزءاً من هذه الفئة التي شهدت أكبر ارتفاع في الطلب من عام إلى آخر بنسبة (+127٪ في الفصل الأول من عام 2022)، تليها المحركات وآلات القيادة بنسبة 56٪ زيادة في قيمة البضائع المستوردة إلى الإمارات حتى يونيو 2022.

قال أميديو سكاربا، المفوّض التجارة الإيطالي في الإمارات العربية المتحدة: "إن إيطاليا والإمارات العربية المتحدة متوائمتان تماماً في جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المناخية الحالية، ويعد معرض ويتيكس المنصة المثالية لمواصلة تطوير العلاقات التجارية الثنائية في قطاع الطاقة المتجددة.

مع نمو صادرات المنتجات إلى الإمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت 154 مليون يورو في عام 2021، تعد إيطاليا المورد الأوروبي الثاني لهذا البلد عندما يتعلق الأمر بتقنيات قطاع الطاقة المتجددة. وتواصل صناعة التصدير الإيطالية بالنمو التدريجي والتطور على مر السنين، حيث سجلت زيادة بنسبة 14٪ العام الماضي مقارنة بعام 2020.

اختتم السيد سكاربا قائلاً "اليوم نعود مجدداً في معرض ويتيكس مع شركات إيطالية أكثر كفاءة ومهارة، لأن الاستدامة هي من أولويات جدول أعمالنا؛ وشعارنا هذا العام هو "الاستدامة هي الاستدامة الإيطالية".

يمكن للزوّار لقاء المنتجين والمصنّعين ومقدّمي الخدمات القادمين من إيطاليا خلال الحدث الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، الذين سيقدمون حلولاً متقدمة للصحة البيئية والغذائية ومعالجات النفايات المتكاملة ومحطات إعادة التأهيل البيئي ومعالجات المياه ومعدات نزح المياه والجرعات الكيميائية ومحطات تحلية مياه البحر والوقود البديل ومضخات القياس والاختبارات المعملية وأنظمة الطاقة المتجددة ومحطات الاستخدام المدني والزراعي.

لمزيد من المعلومات حول مشاركة إيطاليا في معرض ويتيكس، يرجى تنزيل كتالوج المعرض على هذا الرابط: https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/WETEX%20Catalogue%202022%20%28Web%29.pdf

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