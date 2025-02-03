دبي، الإمارات العربية المتحدة – نظمت الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA)، بالتعاون مع كوزموبروف وكوزميتيكا إيطاليا، فعاليّة مميزة في منتجع أتلانتس ذا رويال بدبي، لتسليط الضوء على التميز الإيطالي في قطاع الجمال والعناية الشخصية. وقدمت الفعالية منصة استثنائية لاستعراض مساهمات إيطاليا كشريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات ودول المنطقة، كيكو ميلانو لمستحضرات التجميل، ماضي إنترناشونال المختصة في توريد منتجات الصالونات و الوكيل الحصري لمنتجات كواترو و كيمون و ناشي هير، و المحلات الكبرى الوكيل الحصري لدييغو دالا بالما و تيولوجي ، كما انضمت ايضا رودي برفيومي وإيستيتوتو مارانجوني.

تشهد العلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات نمواً ملحوظاً، لا سيما في قطاع الجمال ومستحضرات التجميل. ففي ديسمبر 2023، احتلت إيطاليا المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للإمارات بعد فرنسا والهند والولايات المتحدة، بحصة سوقية بلغت 7٪ وزيادة سنوية بنسبة 13٪ مقارنة بعام 2022. وبحلول سبتمبر 2024، حافظت إيطاليا على ترتيبها الرابع، مع تحقيق حصة سوقية وصلت إلى 8٪ وزيادة مذهلة بنسبة 29٪ في صادراتها مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. تعكس هذه الأرقام الأداء التجاري المتميز لإيطاليا ومكانتها المتزايدة في السوق الإماراتي الديناميكي.

تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع كوزموبروف وكوزميتيكا إيطاليا، أكبر معرض عالمي متخصص في جميع قطاعات صناعة الجمال، وكوزميتيكا إيطاليا، الجمعية الإيطالية لصناعة مستحضرات التجميل، والوكالة الإيطالية للتجارة، حيث تم عرض مجموعة مختارة من العلامات التجارية والمنتجات الإيطالية التي تجسد الإبداع والابتكار في هذا القطاع. وقد استمتع الحضور بالتعرف على أحدث المنتجات والابتكارات الإيطالية، مما عزز مكانة إيطاليا كقائد عالمي في صناعة الجمال والعناية الشخصية، وأكد التزامها بالتميز والجودة.

وفي هذا السياق، قال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات: "يجسد قطاع مستحضرات التجميل جوهر ما يجعل نمط الحياة والمنتجات الإيطالية معروفة عالميًا: البحث عن الجمال من خلال الابتكار الدقيق والاهتمام بالرفاهية الشخصية. هذا الحدث المبتكر، الذي نسقته الوكالة الإيطالية للتجارة، يُظهر قدرة الشركات الإيطالية على تقديم مساهمة كبيرة في سوق الرفاهية والجمال المزدهر في الإمارات، حيث تحظى المنتجات الإيطالية بتقدير كبير."

من جهته، قال السيد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات: "النمو بنسبة 29٪ في صادرات مستحضرات التجميل الإيطالية إلى الإمارات حتى سبتمبر 2024 يعكس الإمكانات الهائلة والفوائد المتبادلة لعلاقاتنا الثنائية. هذا الحدث يمثل منصة مثالية لاستعراض التميز الإيطالي في صناعة الجمال والعناية الشخصية، ومع التركيز الكبير لدولة الإمارات على الابتكار والفخامة، فإن العلامات التجارية الإيطالية في موقع فريد لتلبية متطلبات السوق المتطورة".

من خلال هذا التعاون مع كوزموبروف و كوزميتيكا إيطاليا، عززت إيطاليا مكانتها كرائد عالمي في الابتكار في قطاع الجمال، مع التأكيد على التزامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع دولة الإمارات. يمثل هذا التعاون محطة جديدة في الشراكة المزدهرة بين البلدين، مما يبشر بمستقبل مشرق لصناعة الجمال والعناية الشخصية.

إنريكو زانيني، المدير العام لشركة بولونيا فييري كوزموبروف، علّق قائلاً: "يسرنا المشاركة في فعالية الجمال الإيطالي. باعتبارنا روّاداً في تنظيم الفعاليات التجارية لصناعة مستحضرات التجميل، نسعد بلقاء المعنيين في قطاع الجمال في دبي لتعزيز العلاقات التجارية ومناقشة شراكات جديدة وفرص التعاون بمناسبة النسخة المقبلة من معرض كوزموبروف العالمي في بولونيا، والذي سيُعقد من 20 إلى 23 مارس."

وأضاف فابيو فرانكينا، نائب رئيس كوزميتيكا إيطاليا: "تفخر كوزميتيكا إيطاليا بالمشاركة في هذا الحدث الذي يحتفي ليس فقط بتقاليدنا، بل أيضاً بابتكارات منتجات ’صنع في إيطاليا‘. تُعد صناعة مستحضرات التجميل الإيطالية معياراً دولياً للتميز، حيث تستمد قيمتها من الحرفية والإبداع الذي يميز بلدنا. كل منتج إيطالي يعبر عن قيم فريدة مثل الابتكار والجودة والأسلوب والتصميم، مع تركيز دائم على البحث والاستدامة. قدرتنا على توقع التوجهات العالمية والتزامنا بالبحث يمثلان جوهر صناعتنا، كما يظهر في زيادة بنسبة 29% في صادرات مستحضرات التجميل الإيطالية إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2024. هذا النجاح يؤكد التقدير المتزايد للتميز الإيطالي في جميع أنحاء العالم."

ستسلط فعالية الجمال الإيطالي الضوء على تميز إيطاليا في عالم مستحضرات التجميل من خلال مجموعة بارزة من العلامات التجارية. ستقدم كيكو ميلانو أحدث مستحضرات التجميل العصرية، بينما ستبرز مادي إنترناشونال دورها في ربط العلامات التجارية الإيطالية بالسوق الإماراتية. وستعرض شركة مويلهاوزن خبرتها في العطور والمواد الخام، وستقدم رودي بروفومي منتجاتها الفاخرة للعناية الشخصية. كما ستقدم دييغو دالا بالما وتيولوجي مستحضرات مكياج متقدمة ومنتجات عناية بالبشرة مستخلصة من الشاي، في حين ستبرز معهد مارانجوني التزامه بتدريب المواهب الإبداعية المستقبلية. معاً، يحتفون بابتكار إيطاليا وعلاقاتها الثقافية مع الإمارات.

من خلال التعاون مع كوزموبروف وكوزميتيكا إيطاليا، احتفلت إيطاليا بحرفيتها وابتكاراتها في صناعة مستحضرات التجميل، وأكدت التزامها بتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية مع الإمارات. يمثل هذا التعاون علامة فارقة في العلاقة المتنامية بين البلدين، ويمهد الطريق لمستقبل نابض بالحياة في قطاع الجمال والعناية الشخصية.

حول الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية

هي وكالة حكومية تعمل على دعم تطوير الأعمال التجارية للشركات الإيطالية في الأسواق الخارجية وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى إيطاليا. من خلال هيكل تنظيمي حديث وشبكة واسعة من المكاتب الخارجية، تقدم الوكالة المعلومات والمساعدة والاستشارات والترويج والتدريب للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة. وباستخدام أحدث أدوات الترويج والاتصال، تسعى إلى إبراز تميز "صنع في إيطاليا" على المستوى العالمي.

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