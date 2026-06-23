الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – شهد سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ، إنعقاد الاجتماع الاول لـ مجلس المتعاملين ، والذي نظمته الغرفة اليوم بمقرها ودعت اليه عدد كبير من الشركات والمؤسسات الاعضاء بالغرفة ، بهدف الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الغرفة ، بما يسهم في تطوير وتحسين رحلة المتعامل وفق تطلعاتهم واحتياجاتهم ، وذلك ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز تجربة المتعامل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، والمساهمة في خلق بيئة أعمال متكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين بالآفاق الواعدة للاقتصاد بالامارة .

من جهته أكد المدير العام سعادة الدكتور راشد خلفان ، على حرص غرفة التجارة على تمكين مجتمع الأعمال بالامارة ، من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفّزة للنمو ، واستشراف الفرص الواعدة في الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية والعالمية ، وتنمية القطاعات ذات الأولوية ، مؤكداً حرصه على مواصلة الجهود للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الغرفة ، لتطوير الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص ، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة إمارة رأس الخيمة الاقتصادية .

وتم خلال المجلس مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها المتعاملون ، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التطويرية ، التي من شأنها الإسهام في تعزيز جودة الخدمات وتسريع وتيرة الإجراءات ، وتأتي هذه المبادرة التي أطلقتها الغرفة ، ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الغرفة خلال الفترة المقبلة ، تجسيدًا لرؤية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تركز على إسعاد المتعاملين ورفع مستوى رضاهم.

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