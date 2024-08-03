رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وهو مركز أبحاث مبتكر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعمل تحت إشراف كلية الهندسة والحوسبة. ويأتي إطلاق هذا المركز على خلفية هيمنة الذكاء الاصطناعي على خلق فرص العمل على مستوى العالم.

ويشكل تطوراً هاماً عند النظر إلى نتائج استطلاع ”مستقبل الوظائف“ الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي (2023) والذي كشف أن ما يقرب من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع (49%) حريصة على تبني الذكاء الاصطناعي لخلق فرص عمل، على عكس 23% من المشاركين الذين يتوقعون أن يؤدي ذلك إلى إزاحة الوظائف.

ويُعدّ مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة منشأة متطورة مجهزة بأحدث التقنيات والأدوات المتقدمة، بما في ذلك مجموعات الحوسبة عالية الأداء، ومحطات عمل الذكاء الاصطناعي، ومجموعات الروبوتات، وأجهزة إنترنت الأشياء. باستثمار 5 ملايين درهم إماراتي، يلبي المختبر أعلى معايير البحث والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

الهدف الأساسي للمركز العربي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات هو تعزيز التميز في تعليم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، مع التركيز على مواجهة التحديات الوطنية في هذا المجال. ويحتضن المركز مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحضانة الأعمال، وبرامج التدريب للمدارس والكيانات المجتمعية الأخرى، وكلها موحدة تحت مظلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويحمل في طياته ركائز رئيسية مثل هندسة الفضاء والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور.

يقدم صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لهيئة الإمارات العربية المتحدة للاتصالات وتقنية المعلومات الدعم لمهمة المركز في تعزيز هدف الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بأن تصبح مركزًا رائدًا للتعليم والابتكار.

وأشار البروفيسور ستيفن ويلهايت، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: ”يسعدنا في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة أن تكون الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة رائدة في هذا المجال من خلال افتتاح مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في الحرم الجامعي "

يقول تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إن الطلب على الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل علماء البيانات وأخصائيي البيانات الضخمة ومحللي ذكاء الأعمال من المتوقع أن يتضخم بنسبة 30 إلى 35% في السنوات الخمس المقبلة. تشير النتائج أيضًا إلى أن مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة هو الأولوية الأولى في المهارات بالنسبة للشركات التي يعمل بها أكثر من 50,000 موظف، متفوقًا على 25 مجموعة مهارات أخرى.

ويرتبط إطلاق ” مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في رأس الخيمة “(ATAIC) أيضًا بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة التي حددت هدف تحويل الدولة من ”جاهزية الذكاء الاصطناعي“ إلى ”رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي“. وتتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح واحدة من الدول ذات الوزن الثقيل في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مما سيحقق نمواً إضافياً يصل إلى 335 مليار درهم إماراتي. وفي الوقت الحالي، تحتل الولايات المتحدة والصين الصدارة في العالم بلا منازع في هذا القطاع.

تدير الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بالفعل برامج في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب، وبكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب. كما أن الطلاب المسجلين في برامج الهندسة المعمارية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة المدنية وهندسة البنية التحتية لديهم الآن فرصة فريدة لتعزيز تعليمهم من خلال التخصص في الذكاء الاصطناعي.

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