ستطلق الشركة الرائدة في إدارة المرافق فريقاً من المهندسين والفنيين والمعدات المتقدمة لخدمة مجمع الفلل السكنية

دبي: أعلنت مجموعة "إمداد"، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك (ش.ذ.م.م.) التابعة لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع.)، وذلك لتوفير خدمات إدارة النفايات في «جرين كوميونيتي»، بمجمع دبي للاستثمار.

وقع الاتفاقية كلٌ من السيد جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد، والسيد سعود المطيوعي، المدير العام لشركة بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك، وهي تعد بداية لعقد بين الشركتين على أساس سنوي، توفر إمداد بموجبه حلولها الرائدة في إدارة النفايات والخدمات في كامل أرجاء جرين كوميونيتي- مجمع دبي للاستثمار، إضافة الى ذا ماركت مول، وكذلك بعض الأبنية المكتبية ضمن مجمع دبي للاستثمار.

وقال السيد لوتاه "إن نجاح قطاع العقارات بدبي لم يأت بفضل المعروض الفريد من المساكن والمكاتب والمتاجر فحسب، بل هو مرهون بأعلى معايير الجودة والنظافة والتعقيم في كل عقار."

وتابع قائلاً إنه " لطالما أسهمت إمداد، على مدى خمسة عشر عاماً، في نمو القطاع وتطوره من خلال الحفاظ على الأداء والكفاءة والجاذبية لعديد من الأصول العقارية بمدينة دبي بخدماتها الرائدة لإدارة المرافق. وقد مكننا هذا السجل الحافل من الإنجازات من الفوز بثقة المطورين الرواد وشركات الإدارة من مستوى بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك، والتي طورت بثبات حزمة من العقارات المطلوبة تحت إدارتها. فسوف نسهم عبر حلولنا

المبتكرة لإدارة النفايات بتكملة جهود شركائنا في بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك لتأمين العناية بأصولها وتقديم تجربة سلسة ومريحة للمستأجرين والزوار.

من جهته، أوضح السيد المطيوعي قائلاً "تركيزنا ينصب على تأمين إدارة عالية الكفاءة للمجمعات من خلال التعاون مع شركاء معروفين وذوي خبرة، ويسرنا أن نشهد تقدماً متنامياً في العلاقة بيننا وبين إمداد، إذ أن هذا هو ثاني تعاقد معهم بخصوص جرين كوميونيتي- مجمع دبي للاستثمار."

وأضاف المطيوعي "إن تطبيق حلول إدارة النفايات من شأنه أن يحافظ على الصحة والرفاهية في جرين كوميونيتي- مجمع دبي للاستثمار، ونحن نراقب هذه المعايير عن كثب لاكتشاف أية ثغرات إن وجدت والقيام بخطوات فورية لسدها بأسرع وقت."

وتعمل بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك الحاصلة على ترخيص هيئة التنظيم العقاري بدبي على إدارة جرين كوميونيتي- مجمع دبي للاستثمار بشكلٍ سلسٍ من خلال ضمان الإدارة الذكية والكفاءة والمحافظة عليها.

#بياناتحكومية

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إمداد

إمداد مجموعة من الشركات مقرها دبي توفر حزمة من الخدمات المتكاملة المستدامة لإدارة المرافق التي تعزز الكفاءة التشغيلية. وتمتلك الشركة التي تأسست عام 2007 إلى جانب مقرها الرئيس في دبي فروعاً ومكاتب ميدانية في الإمارات العربية المتحدة كلها، بما فيها أبو ظبي. وتشتمل حلول إمداد الجاهزة للتشغيل على إدارة المرافق المتكاملة، وإدارة المرافق المباشرة، والخدمات المنزلية "هوم برو"، والخدمات البيئية من قبيل إدارة النفايات الصلبة والمياه العادمة وتأجير معدات النظافة. كما تتيح منصة "امتداد" لإدارة المرافق بيانات فورية التوقيت حول الأداء الحالي والعام للأصول والبيئات المتصلة من أجل التزويد بمقترحات بشأن الصيانة الوقائية

والإجراءات التصحيحية. ويعزى نمو إمداد الحثيث إلى مصاف الشركاء المفضلين للعملاء في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى نموذج عملها المخصص القائم على توفير خدمات استدامة معقولة التكلفة. كما تتكون كوادرها الماهرة من أكثر من سبعة آلاف فرد من مختلف الثقافات من أكثر من 45 دولة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة www.imdaad.ae

بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك ذ.م.م.

بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك ذ.م.م. هي شركة تابعة لشركة دبي للاستثمار، المجموعة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي. وتُعنى الشركة بالإدارة الاحترافية والكفاءة التشغيلية التين تمثلان أفضل قيمة من حيث أجور الخدمات وإيجاد أجواء مريحة في السكن. وتسعى الشركة الحاصلة على ترخيص هيئة التنظيم العقاري بدبي لتكون مؤسسة استشارية تغطي كافة الخدمات المتعلقة بجمعيات الملاك، بحيث تضمن أن ما يسدده الملاك من أجور لقاء الخدمات يتم توظيفه بكفاءة وفقاً للمعايير المحاسبية الصحيحة والشفافية لتوفير قيمة عالية على المدى البعيد.