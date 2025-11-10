اختتمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مشاركتها في النسخة الـ 45 من معرض سوق السفر العالمي "WTM 2025"، الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025. وجاءت مشاركة الهيئة بوفد يضم 19 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب عدد من ممثلي مكاتب السياحة ووكالات السفر والمنشآت الفندقية في الإمارة تحت مظلة جناح الشارقة. وشهد المعرض، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، إقبالاً واسعاً من آلاف الخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة والسفر العالمي.

خلال المعرض، استعرضت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مجموعة متنوعة من العروض والوجهات السياحية أمام جمهور واسع من المتخصصين والمهتمين بقطاع السياحة والسفر، مع التركيز بشكل خاص على الشركات السياحية الأوروبية.

وفي اليوم الثاني من المعرض، عقدت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مؤتمراً صحفياً سلط الضوء على أهمية قطاع السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي ودوره في دعم التعاون والتواصل بين الجهات المعنية في القطاع، بهدف استكشاف أبرز الفرص الحالية المتاحة التي من شأنها إعادة تشكيل مستقبل قطاع السفر والسياحة على المستوى العالمي.

وخلال المؤتمر الصحفي، استعرضت الهيئة أحدث الإحصائيات المتعلقة بأداء القطاع الفندقي، والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد نزلاء الفنادق الأوروبيين في إمارة الشارقة حتى شهر أغسطس من هذا العام، وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأوروبية من حيث عدد نزلاء الفنادق، تلتها كل من فرنسا، وأيرلندا، وألمانيا.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: " تُعد الأسواق الأوروبية سوقاً رئيسياً بالنسبة لإمارة الشارقة، ويأتي هذا النمو الملحوظ في أعداد الزوار ونزلاء المنشآت الفندقية من دول أوروبا تأكيدًا لجاذبية إمارة الشارقة السياحية، التي تجمع بين تنوع التجارب والخيارات وتلبي أذواق مختلف الزوار من داخل الدولة وخارجها، والتي تجمع ما بين التراث الثقافي الغني والطبيعة المميزة والتجارب الاستثنائية والمغامرات المتنوعة وخيارات الإقامة التي تناسب الجميع."

وأضاف: "شهدت إمارة الشارقة تطورات نوعية تتماشى مع أهداف رؤية الشارقة 2030، التي ترتكز على الابتكار والاستدامة، وتهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة والريادة،حيث يأتي ذلك في وقتٍ تسعى فيه الدولة إلى رفع مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031. ومن أبرز هذه التطورات هي خطة التوسع لمطار الشارقة الدولي، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 25 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2027. وبفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والاستراتيجيات الطموحة، أصبحت إمارة الشارقة نموذجاً يُحتذى به في مجالات الأمن والاستقرار وجودة الحياة، مما جعلها وجهة مفضلة للسياحة والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي."

واختتم: " إن مشاركتنا في معرض سوق السفر العالمي تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكات مع الأسواق العالمية واستكشاف فرص جديدة تسهم في تحقيق رؤية الشارقة كمركز سياحي رائد عالمي المستوى. ونحن على ثقة بأن التعاون الفعال مع الشركاء الدوليين يُعد ركيزة أساسية لدعم مسيرة النمو المستدام في القطاع السياحي، بما يتماشى مع أهداف الإمارة واستراتيجياتها المستقبلية."

واختتمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مشاركتها بالإشادة بالنجاح الكبير الذي حققته خلال المعرض بالتعاون مع من وفد إمارة الشارقة متمثلاً بشركائها الاستراتيجيين من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث شكّل هذا الحدث منصة فعالة للتواصل مع الخبراء والمتخصصين في القطاع السياحي العالمي، وعرض الإمكانيات والمقومات الاستثنائية التي تزخر بها إمارة الشارقة كوجهة سياحية متكاملة. وأكدت الهيئة على استمرار جهودها في تعزيز السياحة المستدامة، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع السياحي.

