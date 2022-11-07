يستعد المركز المالي الدولي في أبو ظبي الدورة الأولى من الملتقى المرتقب، أسبوع أبوظبي المالي

تستعد إمارة أبوظبي لاستضافة سلسلة غير مسبوقة من أكثر من 30 فعالية تجمع كبار المصرفيين والمستثمرين ورجال الأعمال والعاملين في القطاع المالي في العالم ، والذين يمثلون مجتمعين تريليونات من الدولارات الأمريكية من الأصول تحت الإدارة.

من بين المتحدثين الـ 250 الموجودين ضمن برنامج أسبوع أبوظبي المالي، سعادة وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ورئيس "غولدمان ساكس إنترناشيونال."، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي الهندي، ورئيس بنك "بي أن بي باريبا"، ورئيس مجلس إدارة بنك " "لؤمي" الإسرائيلي، والاقتصادي المعروف نورييل روبيني، والرواد في مجال الكريبتو تشانغ بينغ تشاو وديفيد شوم، ومجموعة واسعة من الشخصيات البارزة والمعروفة.

محاور متعددة ستقود جدول الأعمال على مدار الأسبوع، للتحدث حول مواضيع رئيسية تشمل على سبيل المثال لا الحصر، النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. مستقبل التجارة العالمية. المرحلة القادمة من الأصول الرقمية، تحسين الأمن المالي، تطوير استراتيجيات الاستثمار، كيفية بناء شركة ناشئة تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي، مستقبل الاستدامة، "الميتافيرس"، صعود البيانات الضخمة. المكاتب العائلية واستثمارات الثروات السيادية.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أعلن سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين؛ دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجي 42 ومجموعة اتصالات & ، عن قائمة المتحدثين الرئيسيين في الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي المالي 2022، الذي سيقام خلال الفترة من 14 نوفمبر إلى 18 نوفمبر 2022. وتضم القائمة متحدثين نخبة من قادة الفكر العالميين والإقليميين ومسؤولين حكوميين.

ومن بين أبرز المسؤولين الحكوميين المشاركين والمتحدثين من دولة الإمارات العربية المتحدة كل من؛ معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في حكومة دولة الإمارات، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة التنفيذية للمُسّرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وسعادة أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين من الشركات الاستثمارية والمالية العالمية؛ نورييل روبيني، كبير الاقتصاديين في شركة "أطلس كابيتال تيم إل بي". وحازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "إنفستكورب". ودينيش كومار خارا، رئيس مجلس إدارة "البنك المركزي الهندي"، وتود ليلاند، رئيس "غولدمان ساكس إنترناشيونال"، وبنغ شاو، الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42". وإيتاي بن زيف، الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب. والدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة "بنك لومي"، وديفيد شوم، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "إلكسير". وتشانغ بينغ تشاو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "بينانس". ومايك نوفوغراتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جغلاكسي". وجان لومير، رئيس مجلس إدارة بنك "بي أن بي باريبا". ومارك كارني، الرئيس المشارك في "تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري"، وروبرت ميتشنيك، رئيس الأصول الرقمية في "بلاك روك"، وبايجو ريفاندران، الشريك المؤسس لمجموعة "بايجو" العالمية المتخصصة في قطاع التعليم التكنولوجي، وزاك براون الرئيس التنفيذي لشركة "ماكلارين للسباقات"، وفيليب هاموند وزير المالية البريطاني السابق، وشيكار دهوان لاعب الكريكيت الهندي المعروف.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك عدد من الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي في "مجمع الشركات الناشئة" الذي يمثل جزءًا رئيسيًا من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي . ويهدف المجمع إلى أن يشكل منصة للتعرف على العقول النابغة في منظومة الشركات الناشئة، والتحاور معهم حول موضوعات التمويل وكيفية التوسع وبناء الجيل التالي من الشركات الناشئة المبتكرة.

كذلك أعلن أسبوع أبوظبي المالي عن جدول أعماله الذي يشمل الموضوعات الرئيسية والإستراتيجية التي سيتم تناولها يومياً طوال فترة انعقاد هذا الملتقى العالمي.

وينطلق أسبوع أبوظبي المالي بفعالية "أسيت أبوظبي" يوم 14 نوفمبر بالتوازي مع حفل الافتتاح الكبير الذي سيقام في فندق قصر الإمارات بأبوظبي مساءاً. وستكون نسخة 2022 من "أسيت أبوظبي" واحدة من أقوى تجمعات قادة شركات الأسواق الخاصة الرائدة على مستوى العالم والتي تصل قيمتها إلى عدة تريليونات من الدولارات الأمريكية من عشرات الدول.

كما تعود أيضًا فعاليات "مهرجان فينتك أبوظبي" يوم 15 نوفمبر، والذي يعد الحدث الأكثر تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التقنيات المالية، حيث يركز على اكتشاف القواسم المشتركة بين القطاع المالي والقطاع التقني وفرص النمو والتطور التي تحتويها هذه الصناعة المالية الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، تقام فعالية "كريبتو أبوظبي"، التي تهدف إلى تنظيم تجمّع عالمي لقادة العملات الرقمية والبلوك تشين والتمويل اللامركزي لتقديم شروح عن أكثر التقنيات المالية ابتكارًا في عصرنا الحالي والتخطيط للنمو والتطور على المدى الطويل لهذا القطاع الواعد.

في نفس اليوم، ستستضيف سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي قمة المنظمين التي ستجمع بين كبار المنظمين الماليين وصناع السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية. وستناقش القمة التعاون المستقبلي والاستراتيجيات التنظيمية لمعالجة اثنين من أهم الموضوعات التي تواجه مجتمع الخدمات المالية حالياً، وهما الأصول الافتراضية والتمويل المستدام.

ويركز آخر الموضوعات الرئيسية في أسبوع أبوظبي المالي، على المكونات الرئيسية والفعلية للاستدامة وهي "التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل" (R.A.C.E). وتقدم قمة الاستدامة (R.A.C.E) 2022 مبادرات رئيسية للتنمية المستدامة، كما ستتناول الاتفاقيات الرئيسية لمؤتمر المناخ (كوب 27) في جمهورية مصر العربية، كما ستمهد لمؤتمر المناخ (كوب 28) الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.

وبالإضافة إلى قائمة الشركاء الرسميين والداعمين التي تم الإعلان عنها قبل بضعة أسابيع، ينضم إلى داعمي الحدث كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك "اتش اس بي سي" وبنك "ستاندرد تشارترد" كشركاء رسميين، و "ميد تشينز" و" أو كيه أكس" كشركاء داعمين و "ذا بزنس يير" و" يوروموني" و"فاست كومباني ميدل إيست" كشركاء إعلاميين للحدث وللترويج لإمارة لأبوظبي كمركز مالي دولي رائد.

تنطلق فعاليات "أسبوع أبوظبي المالي" بعد أسبوع من الآن، وما يزال باب التسجيل مفتوحًا للترحيب بأعضاء المجتمع المالي الإقليمي والدولي ليكونوا جزءًا من هذا الحدث الرائد. أنقر هنا للتسجيل الآن في "أسبوع أبوظبي المالي 2022".

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