بحث تعزيز دور قطاع المعارض والفعاليات في دعم سيدات الأعمال

الشارقة، استعرض مركز إكسبو الشارقة، مع مجلس سيدات أعمال الشارقة، فرص تعزيز مشاركة سيدات ورائدات الأعمال في إمارة الشارقة بمختلف المعارض المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها المركز، إلى جانب تطوير العمل المشترك بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تعزيز دور قطاع المعارض والفعاليات في دعم سيدات الأعمال وتمكينهن من تطوير مشاريعهن والترويج لها، وتوسيع حضور أعمالهن على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، لسعادة مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، بحضور خليل المنصوري، مدير مركز إكسبو خورفكان، وسلطان شطاف المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة، ومروان المشغوني، مدير الاتصال الحكومي في إكسبو الشارقة، وعدد من مدراء الإدارات من كلا الجانبين.

وقدم المركز خلال اللقاء عرضاً لأهم المعارض الاقتصادية والتجارية والثقافية التي ينظمها سنوياً في إكسبو الشارقة والمراكز التابعة له، والإنجازات التي حققها وجهوده المتواصلة لإغناء أجندته السنوية بفعاليات ومعارض مبتكرة ونوعية تواكب أحدث التوجهات في هذه الصناعة الهامة، كما استعرض إكسبو الشارقة الحضور اللافت لرائدات الأعمال في عدد من المعارض التي ينظمها المركز أبرزها المشاركة الناجحة والمتواصلة للمصممات الإماراتيات في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ومعرض "جواهر الإمارات".

مشاركة فاعلة

ورحب سعادة سيف محمد المدفع بالحضور، مشيداً بجهود مجلس سيدات أعمال الشارقة في دعم المرأة وتمكينها من تحقيق الريادة في مختلف القطاعات ولا سيما القطاع الاقتصادي، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس حرص مركز إكسبو الشارقة على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة الإماراتية، انطلاقاً من بوابة قطاع المعارض والمؤتمرات، هذا القطاع الذي يتيح الفرصة لسيدات ورائدات الأعمال لتعزيز فرص نجاح مشاريعهن وأعمالهن ولا سيما في المجال الاقتصادي الذي حققت فيه المرأة الإماراتية حضوراً متميزاً وكانت لها بصمتها الفريدة في قطاع الأعمال في الشارقة، مشيراً إلى أن إكسبو الشارقة يحفل بأجندة واسعة من الفعاليات المتخصصة في شتى القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والتي تتيح الفرصة لسيدات ورائدات الأعمال العاملات في مختلف المجالات المشاركة بها، مؤكداً سعي إكسبو الشارقة إلى تقديم كافة التسهيلات التنظيمية لهن، والحوافز التشجيعية وكل ما من شأنه أن يعزز من مشاركتهن الفاعلة في الفعاليات التي يشهدها المركز.

استدامة الأعمال

من جانبها أشادت سعادة مريم بن الشيخ بتجربة مركز إكسبو الشارقة في صناعة المعارض، وبالممارسات التنظيمية والفنية الرائدة للمركز والكوادر المؤهلة والتي مكنته من تنظيم عدد كبير من المعارض المحلية والدولية المتخصصة، مؤكدة أن مجلس سيدات أعمال الشارقة يتطلع نحو آفاق واسعة من التعاون بين الجانبين، يساهم في تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تمكين المرأة من تعزيز أداءها وتوسيع نطاق أعمالها، مشيرة إلى أن المجلس وانطلاقاً من رؤى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، يسعى إلى تعزيز استدامة مشاريع سيدات الأعمال، عبر إيجاد قيمة مضافة لأعمالهن، ولا سيما على صعيد إقامة شراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وخارجها، بهدف توفير الفرصة لسيدات الأعمال للترويج لمشاريعهن في مختلف المنصات الاقتصادية والمهنية على المستويين المحلي والعالمي وبالتالي ضمان توسعة ونجاح أعمالهن.

وفي ختام الاجتماع قدم سعادة سيف محمد المدفع درع تذكاري لسعادة مريم بن الشيخ، والتي أشادت بجهود إكسبو الشارقة في تعزيز قطاع المعارض في إمارة الشارقة، وحرصه على تمكين هذه الصناعة من تلبية احتياجات السوق ودعم مجتمعات الأعمال والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة على مختلف المستويات.

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