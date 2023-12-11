أكد على الدور الهام الذي يلعبه قطاع المعارض في تعزيز الروابط بين المستثمرين وتنشيط الدورة الاقتصادية

سعادة المدفع: مؤتمر الأطراف (كوب 28) المنعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي خلق حراكاً عالمياً ملموساً يفيد البيئة والمجتمع والقطاع الخاص ويخدم مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية

المدفع: نعتمد في مركز إكسبو الشارقة استراتيجية متكاملة لتنظيم كبرى الفعاليات المتخصصة.

الشارقة، شارك مركز إكسبو الشارقة في الاجتماع الإقليمي لجمعية المجلس العالمي للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 والذي ناقش خطط الجمعية لتعزيز الخدمات للأعضاء، والاستفادة من خبرات وتجارب الأعضاء في تفعيل التعاون العابر للحدود في مجال التجارة والاستثمارات.

وجاءت مشاركة مركز إكسبو الشارقة ممثلاً بسعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، في الاجتماع الافتراضي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، باعتبار المركز أحد الأعضاء الفاعلين في جمعية المجلس العالمي للتجارة، التي تعتبر منصة عالمية لتحفيز الفرص التجارية والاستثمارية لهيئات التنمية الاقتصادية ومجتمعات الأعمال العالمية، حيث توفر الجمعية خدمات تجارية متكاملة مع تواجدها في أكثر من 90 دولة.

واستعرض مركز إكسبو الشارقة خلال اللقاء خططه واستراتيجياته المتنوعة لدعم العلاقات التجارية والمستثمرين والشركات العالمية، ودور المعارض والفعاليات في تعزيز الروابط بين المستثمرين، وتنشيط الدورة الاقتصادية وتحريكها بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى اكتساب الخبرات في إدارة الفعاليات وتنظيمها.

وجهة عالمية رائدة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع خلال الجلسة النقاشية التي تخللت الاجتماع على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في قطاع المعارض والفعاليات العالمية واستضافتها لعدد كبير من الفعاليات الاقتصادية الكبرى على مدار العام. مستشهداً بالنجاح الباهر الذي يحققه مؤتمر الأطراف (كوب 28) المنعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي، والذي خلق حراكاً عالمياً ملموساً يفيد البيئة والمجتمع والقطاع الخاص، ويخدم مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية، لتحقيق نتائج متوازنة وطموحة تساهم في تعزيز الاستدامة والحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة. مشدداً على أن دولة الإمارات باتت وجهة رائدة في تنظيم الفعاليات لمجتمع الأعمال العالمي.

ولفت سعادة المدفع إلى الاستراتيجية التي يعتمدها مركز إكسبو الشارقة في تنظيم الفعاليات المتخصصة، والتي أثبتت فعالياتها، وانعكست في استقطاب المزيد من الشركات والمستثمرين للمشاركة في المعارض، مستشهداً بالنجاح الكبير الذي حققه إكسبو الشارقة في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات والمعارض من أبرزها استضافته لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وتنظيم معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات اللذان استقطبا أعداداً متنامية من الحضور والزوار، مضيفاً إن الفعاليات والمعارض هي نقطة التحول الجوهرية في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة،

واكد سعادة المدفع خلال الاجتماع حرص مركز إكسبو الشارقة على المشاركة في العديد من الفعاليات حول العالم التي تهدف إلى تعزيز وتنمية قطاع المعارض وتمكينه من دعم كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية وبناء شراكات استراتيجية مثل معرض سوق السفر العالمي في لندن، والقمة العالمية للرؤساء التنفيذيين للمعارض التي ينظمها الاتحاد العالمي لصناعة المعارض (UFI)، الى جانب المشاركة في البعثات التجارية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في عدد من الدول الصديقة مثل أوغندا وكينيا وذلك لتوطيد علاقات التعاون وإستقطاب مشاركات جديدة للمشاركة في الفعاليات التي يشهدها إكسبو الشارقة.

وجدد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة التزامه بدعم لقاءات الأعمال الثنائية، ولقاءات الأعمال مع أصحاب المصلحة، وتوفير المنصات المثالية التي تسمح بالتواصل المباشر، لان قطاع المؤتمرات والفعاليات يعتبر مؤشر مهم لانتعاش بقية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك لارتباطه الوثيق بها مبدياً استعداده لمشاركة وتبادل الخبرات التي راكمها المركز لما فيه مصلحة أعضاء جمعية المجلس العالمي للتجارة، وبما يخدم الخطط التنموية الاقتصادية الشاملة.

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