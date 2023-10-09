الشارقة، بحث مركز إكسبو الشارقة مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال فتح آفاق جديدة لإقامة معارض مشتركة، وتعزيز تواجد الشركات الجزائرية في الفعاليات والمعارض التي ينظمها المركز على مدار العام.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عُقد في مركز إكسبو الشارقة، بين سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة علي فراح، المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس"، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث ناقش الجانبان آلية تعزيز أواصر العمل الثنائي، وتوثيق أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، كما تطرق اللقاء إلى الفرص الواعدة التي يمتلكها قطاع المعارض والفعاليات في البلدين وأهمية العمل على استثمار هذه الإمكانيات في تعزيز مساهمة صناعة المعارض في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية لدى البلدين الشقيقين.

واستعرض سعادة المدفع خلال اللقاء المشاريع التطويرية لمركز إكسبو الشارقة وأجندة الفعاليات والمعارض المختلفة التي ينظمها ويستضيفها سنوياً، حيث أبدى سعادة علي فراح اهتمامه بتنوع وتعدد الفعاليات التي يشهدها المركز والتي تفتح المجال للشركات الجزائرية ورجال الأعمال العاملين في مختلف المجالات للمشاركة في هذه الأحداث وتنمية أعمالهم والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في إمارة الشارقة.

منصة مهمة

وأشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين توفر مناخاً مؤاتياً لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع المعارض والمؤتمرات، مشيراً إلى أن هذا اللقاء شكل منصة مهمة لوضع خطط العمل واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين إكسبو الشارقة و"صافكس" في قطاع المعارض والمؤتمرات، مؤكداً استعداد مركز إكسبو الشارقة لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الجزائرية الراغبة بالمشاركة في معارض إكسبو الشارقة بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة.

دور مهم

من جانبه أشار سعادة علي فراح إلى أن الخبرة الواسعة لمركز إكسبو الشارقة ومكانته الرائدة على مستوى مراكز المعارض الإقليمية، دفعت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير نحو العمل على تعزيز فرص التعاون مع المركز، مثمنناً الدور المهم الذي يلعبه مركز إكسبو الشارقة في دعم جهود الشركات والمؤسسات في الترويج لمنتجاتها وصناعاتها عبر المعارض والفعاليات التي تقام على مدار العام في الشارقة، مؤكداً حرص الشركات الجزائرية على تعزيز تواجدها على خارطة المعارض الإقليمية والدولية التي تقام في المركز سنوياً.

وفي ختام اللقاء جال سعادة علي فراح في أروقة مركز إكسبو الشارقة، واطلع على مرافق المركز، وقدرته الاستيعابية، والتوسعات التي يعمل عليها حالياً لزيادة سعة المعارض، واستيعاب الطلب المتزايد من المشاركين على الفعاليات التي ينظمها بزخم كبير.

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