تدعم الصفقات جهود الصندوق لتنمية الصناعات المحلية ولتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد

وستجمع الصفقات مرافق شركتي "حديد" و "حديد الراجحي" عالية الجودة، إضافة للاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي يمتلكانها في قطاع الحديد في المملكة

الرياض - أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وبحسب شروط الاتفاقيات، ستستحوذ في الوقت ذاته شركة حديد على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية (حديد الراجحي) بنسبة 100%، من شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (الراجحي للاستثمار)، وذلك بمقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة حديد.

ولإتمام الصفقات، يشترط استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة. وسيتم تحديد نسبة ملكية كل من صندوق الاستثمارات العامة والراجحي للاستثمار في شركة حديد وفق آليات إتمام الصفقات المذكورة في الاتفاقيات المعنية.

وستدعم الصفقات جهود صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستجمع الصفقات مرافق شركتي "حديد" و "حديد الراجحي" عالية الجودة، إضافة للاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي يمتلكانها في قطاع الحديد في المملكة، الأمر الذي يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يعد قطاع الحديد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المحلي، وممكّناً أساسياً للنمو وتنويع مصادر الدخل. ستعمل الصفقات على الجمع بين القدرات المالية للصندوق وخبراته الاستثمارية في القطاع، مع الخبرات التقنية والتجارية لشركتي "حديد الراجحي" و"حديد"، مما يسهم بتطوير منظومة ريادية وطنية في قطاع الحديد. كما تتماشى مع دور الصندوق في ايجاد شراكات استراتيجية تسهم في تمكين القطاع الخاص".

وبهذه المناسبة، صرح عبدالرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة (سابك): "كان لشركة (حديد) دور محوري، وإسهام كبير في تطوير قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني والمدني في المملكة العربية السعودية، وكذلك نجاح ونمو (سابك) على مر السنين. نحن ندرك أن الشركة لديها إمكانات كبيرة لتصبح واحدة من أهم شركات الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا كان من المهم لنا إتمام الصفقة المناسبة لتمكين الشركة من إطلاق كامل إمكاناتها. وفي الوقت نفسه، ستمكن هذه الصفقة (سابك) من التركيز على استراتيجيتها لتصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات".

ومن جهته، قال يزيد محمد الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للاستثمار: "يعد إعلان اليوم إنجازاً هاماً لـشركتي "الراجحي للاستثمار" و "حديد الراجحي" فمن خلال الجمع بين قدرة وخبرة حديد الراجحي، والقدرات المالية والاستراتيجية الموثوقة لشركة الراجحي للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة، فإن "حديد" ستكون قادرة على تسريع وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد من عملائنا".

وتتماشى الصفقات مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين 13 قطاعاً استراتيجياً، من ضمنها قطاع المعادن والتعدين.

#بياناتحكومية

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نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق 85 شركة منذ عام 2017.

ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

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للتواصل الإعلامي:

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عن سابك:

سابك هي شركة كيميائية عالمية متنوعة، مقرها في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. وهي تصنع على نطاق عالمي في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط ودول آسيا والمحيط الهادئ. وتصنع أنواعاً مختلفة من المنتجات: المواد الكيميائية والسلع الأساسية والبلاستيك عالي الأداء والمغذيات الزراعية والمعادن. تدعم (سابك) عملائها من خلال تحديد وتطوير الفرص في تطبيقات الاستخدام النهائي الرئيسية مثل البناء، والأجهزة الطبية، والتغليف، والمغذيات الزراعية، والكهرباء والإلكترونيات، والنقل والطاقة النظيفة.