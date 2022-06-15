لأول مرة على مستوى الدولة

عبد القادر:" خطوة إضافية تعزز سمعة الامارات كمركز عالمي للحوكمة الرشيدة"

المجلس منصة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على أفضل الممارسات

في مواجهة التحديات المستقبلية للمهنة

الامارات العربية المتحدة – دبي: اعلنت جمعية المدققين الداخليين في دولة الامارات، عن إطلاق (مجلس الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي في الامارات) في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

ويهدف المجلس الجديد الى تبادل الخبرات والمهارات بين أعضاء المجلس والتعرف على أفضل الممارسات في مواجهة التحديات المستقبلية في مجال التدقيق الداخلي وتعزيز سمعة الامارات كمركز للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.

وتعليقا على انشاء المجلس قال عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الامارات:" انها مبادرة جديدة تطلقها الجمعية بهدف تعزيز سمعة الامارات كمركز عالمي للحوكمة الرشيدة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ".

وأضاف عبد القادر:" هناك تحديات متعددة ستواجه المدققين الداخليين على مستوى العالم منها التطور التقني المذهل الذي أصبح جزءا من طبيعة العمل في مجال التدقيق الداخلي، لذلك على المدققين الارتقاء الدائم بقدراتهم لمواكبة هذه التحديات واعتبارها فرصة لتطوير أنفسهم ومؤسساتهم".

وحول مهام وطبيعة عمل المجلس والقضايا التي سيبحثها قال عبد القادر:" دورنا كجمعية سيكون توجيهياً فقط حيث سيقوم أعضاء المجلس بتحديد القضايا التي يودون مناقشتها خلال اجتماعاتهم، ونحن نقوم بمساعدتهم على وضع اجندة الاجتماع والمساهمة في اختيار المتحدثين في الجلسة النقاشية "

وأشار عبد القادر الى ان المجلس سيكون له دور مهم في نشر ثقافة التميز في مجال التدقيق الداخلي بحيث يشكل منصة احترافية للتكامل وتبادل الخبرات والمعرفة والتعرف على تجارب الاخرين وكيفية التعامل مع مشاكل بعينها حدثت مع زملائهم الذين هم بدورهم سينقلون هذه الخبرات الى منتسبي التدقيق الداخلي في مؤسساتهم. ومن هنا نحن نخطط في الفترة المقبلة لتوسيع نطاق المجلس ليشمل المدققين الداخليين في دول المنطقة بهدف تعميم الفائدة والمعرفة "

#بياناتحكومية

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