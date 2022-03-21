إطلاق صندوق الرياضة المصري بإدارة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار

وزير الرياضة... الصندوق يعد الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة لتوفير الرعاية والدعم المناسب لأبطالنا الرياضيين

رئيس بنك مصر...مدركون لأهمية دعم الرياضة المصرية كأحد روافد الاقتصاد المصرى

رئيس بلتون إيجاد سبل غير تقليدية لتوفير التمويل و الدعم المادي للرياضة المصرية من خلال اطار مؤسسي

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن إطلاق أول صندوق خيرى لدعم الرياضة "صندوق الرياضة المصري" ، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بحضور كل من الدكتور عماد البنانى والدكتورة سوزان حمدى العضوان المنتدبان للصندوق و الأستاذ / ابراهيم كرم رئيس مجلس ادارة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار والعضو المنتدب لبلتون المالية القابضة و مجلس إدارة الصندوق الذى يضم نخبة من المتخصصين في علوم الرياضة والأكاديميين والاقتصاديين ورجال الأعمال ولفيف من عناصر الحركة الرياضية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن أهمية هذا الصندوق تاتي أولاً كونه يعكس مدى الاهتمام والدعم الذى يوليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية المصرية ، كما أنه يمثل الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة التي توجت الجهود المبذولة في مجال توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية وخاصة الألعاب الأولمبية.

مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت على خلال الفترة الماضية لإنشاء صندوق لدعم الرياضة المصرية كثيرة ومتنوعة وتعكس في مجملها حرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص إدراكها العميق لأهمية الرياضة كأحد أهم مرتكزات الأمن القومي والقوى الناعمة المؤثرة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطنى وخاصة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الجمهورية المصرية الجديدة في شتي المجالات.

وأكد الأستاذ/ محمد الاتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن مساهمة بنك مصر تأتي من منطلق دوره الريادي في المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، وبما يمثله من ركيزة كأحد قوائم النمو والتقدم في كافة المجالات، ونسعد جميعا للمساهمة في هذا العمل الجلل سعيا لرفع اسم مصر عاليا وتمثيل أبطاله في كافة المجالات الرياضية على مستوى محلي ودولي يليق باسم مصر وندعو كافة الأطراف للمشاركة في الصندوق لتحقيق هذا الهدف السامي".

ويسعى الصندوق المرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها ثم إنفاق العائد على دعم نهضة الرياضة المصرية للوصول إلى تحقيق أهدافه من خلال برنامج مخطط له على كافة المستويات للوصول الي أقصي درجات التفوق الرياضي العالمي ، وذلك من خلال توجيه الدعم الفني والمادي لمساندة اللاعبين والفنيين، والمساهمة في تمويل الدورات التدريبية على مستوي عالمي في كافة مجالات صناعة البطل الرياضي وخاصة الأبطال الأولمبيين ، وبما يدعم استراتيجية الدولة لتشجيع التنمية الاستثمارية المستدامة في شتي المجالات وخاصة في النواحى الرياضية.

وقال الأستاذ ابراهيم كرم رئيس مجلس ادارة بلتون لادارة صناديق الاستثمار والعضو المنتدب لبلتون المالية القابضة "يشرفنا اسناد مهمة إدارة الصندوق الى شركة بلتون لادارة صناديق الاستثمار حيث انه يعد الصندوق الاول من نوعه في مصر والشرق الاوسط بهدف دعم الرياضة على كافة الأصعدة و إيجاد سبل غير تقليدية لتوفير التمويل و الدعم المادي للرياضة المصرية من خلال اطار مؤسسي يتميز بأعلى درجات الحوكمة بهدف استدامة عوائد الاستثمار. و من هذا المنطلق فان شركة بلتون تضع خبراتها المتنوعة - لقرابة 20 عاما في مجال إدارة صناديق ومحافظ الاستثمار من خلال ادارة أصول تتجاوز 24 مليار جنيه - لتحقيق افضل عائد استثماري للصندوق من خلال اختيار أدوات الاستثمار المناسبة طبقا لسياسة الصندوق الاستثمارية".

ويتخذ الصندوق شكل استثمار مفتوح مدته 16 عاما قابلة للتجديد وذلك وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المصري ولائحته التنفيذية تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك برأس مال مدفوع بقيمة 5 مليون جنيه حتى يتمكن الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب ، هذا وقد بلغت مساهمة كل من وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر مبلغ 10 مليون جنيه مصري لكل منهما بالإضافة الى مشاركة العديد من البنوك الأخرى والمؤسسات في الصندوق وهم البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الافريقي والبنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفي وبنك فيصل الإسلامي وبنك قطر الوطني الأهلى والمصرف المتحد وبنك قناة السويس والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الشركة العربية المصرفية الدولية ؛ وسيتم تلقي طلبات شراء وثائق الاستثمار من خلال فروع بنك مصر ،

وسيتم استثمار الأموال المجمعة في ودائع مصرفية وشهادات ادخار وشهادات استثمار وسندات واذون خزانة ومبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية لدي بنوك مسجلة لدي البنك المركزي المصري.

وتتولى شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار أعمال ومسئوليات مدير الاستثمار، كما يتولى مكتب الاينس للمحاماة أعمال المستشار القانوني للصندوق وتتولي الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار (سيرفند) أعمال خدمات إدارة الصندوق ، بالإضافة إلى مكتب المحاسبة ار اس ام ومكتب بايكر تيلي كمراقبي حسابات، وسيتم التنسيق من خلال مجلس إدارة الصندوق مع الرعاة والمنظمات الدولية لدعم أنشطة الصندوق مباشرة سواء من خلال دعم نقدي أو عيني .

وتأتى مشاركة المؤسسات العامة والخاصة لدعم ورعاية منظومة الشباب والرياضة المصرية في إطار دورهم الريادي في مجال المسئولية المجتمعية؛ حيث يعد ذلك نموذج لتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري الحكومي والخاص والأهلي، وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

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