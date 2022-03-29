أطلقت بورصة عمان يوم الأحد الموافق 27/3/2022 مؤشرها الجديد مؤشر العائد الكلي Total Return Index (ASETR)، وجاء ذلك تنفيذاً لما تضمنته خطة البورصة الاستراتيجية (2021-2023) من مشاريع وبرامج وضمن إطار سعيها على تعزيز بيئة التداول وتقديم مؤشرات جديدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال احتساب مؤشرات الأسواق المالية، ولأهمية تنوع المؤشرات في الأسواق لما توفره من معلومات وصورة أوسع وأدق لتحركات أسعار الأسهم.

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أن مؤشر العائد الكلي هو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة يهدف إلى تمكين المستثمر من قياس العائد الكلي المتحقق على استثماره بأسهم شركات مؤشر العشرين ASE20، إذ أنه يأخذ بعين الاعتبار عوائد التوزيعات النقدية بافتراض إعادة استثمارها في السوق إضافة إلى الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة تغير السعر السوقي في البورصة. حيث تعتمد فكرة المؤشر على إضافة مقدار التوزيعات النقدية للشركة الموجودة ضمن عينة المؤشر وذلك في يوم الاستحقاق بحيث يقوم المؤشر باحتساب مقدار النقاط اعتماداً على قيمة الأرباح الموزعة. كما أن التأثير يعتمد على الوزن الكلي للشركة في المؤشر حيث أن مقدار النقاط المضافة يكون أكبر في حال أن التوزيعات النقدية كانت لإحدى الشركات ذات الأوزان الأعلى في المؤشر والعكس صحيح. وبهذه الطريقة فإن التغير في قيمة المؤشر لا يعكس التغير في الأسعار فقط، وإنما أيضاً العوائد المتحققة على أسهم شركات المؤشر. وعلى ضوء ذلك فإن مؤشر العائد الكلي سيكون أعلى من المؤشر السعري ASE20 في فترات التوزيعات النقدية.

أما فيما يخص عينة المؤشر، فإن عينة المؤشر الجديد هي نفسها عينة مؤشر ASE20 والتي تتألف من الشركات العشرين الأكثر نشاطاً والأعلى من حيث القيمة السوقية والتي تعد من أسهم الشركات القيادية في البورصة. وعليه، فقد تم اختيار قيمة الأساس لمؤشر ASE20 كما في نهاية العام 2021 كقيمة أساس للرقم القياسي ASETR. وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة العينة ستتم بشكل ربعي في نهاية أشهر آذار وحزيران وأيلول وكانون الأول من كل عام.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على منهجية احتساب مؤشر ASETR من خلال الرابط التالي: https://www.ase.com.jo/ar/asar-alswq/mwshrat/tryqt-alahtsab

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