دبي: استقبلت جمارك دبي ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي وفداً زئراً من دائرة الإسكان بالشارقة، للاطلاع على مهام ومسؤوليات إدارة الاتصال المؤسسي والإقسام التابعة لها والجوائز التي حصلت عليها الإدارة خلال الفترة الماضية والتي من ضمنها جائزة أفضل فريق اتصال حكومي في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2023، كان في استقبل الوفد خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي ومدراء الأقسام فيما ضم وفد إسكان الشارقة الدكتور أحمد راشد النقبي مدير إدارة الاتصال الحكومي، ندى سيفان رئيس قسم العلاقات العامة والفعاليات، وحمد صالح الحمادي رئيس قسم الإعلام الجديد.

ورحب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالوفد الزائر، مؤكد بأن الدائرة حريصة على تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية لتبادل الخبرات العملية ونقل المعرفة التي تنعكس ايجاباً على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، كما تم اطلاع الوفد على تميز جمارك دبي في العمل الجمركي والجوانب الأخرى.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الثنائي بين الطرفين، حيث اطلع وفد إسكان الشارقة على دور أقسام إدارة الاتصال المؤسسي، من خلال إبراز الدور الكبير الذي تؤديه الدائرة والإدارات والمراكز الجمركية في المحافظة على الأمن وحماية المجتمع، وكذلك آلية العمل والحملات التوعوية والفعاليات والأنشطة التي تُقام بالدائرة والتي تشارك بها خارجياً والتسويق لها بما يتناسب مع سمعة جمارك دبي، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الإعلامية التي تتبعها إدارة الاتصال وأدائها الفائق في تعزيز التدفق المعرفي والإعلامي لكافة الشركاء مما أثمرت تجربتها وخبراتها وبناء العلاقات وتوطيدها مع الجهات الإعلامية المحلية والدولية ، هذا بالإضافة إلى عرض مقومات حصول الإدارة على جائزة أفضل فريق اتصال حكومي في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.

وأعرب الدكتور أحمد راشد النقبي مدير إدارة الاتصال الحكومي في إسكان الشارقة عن تقديره لجهود إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، وتميزها ومساهمتها الكبيرة في تعزيز سمعة الدائرة، مؤكداً حرص دائرة إسكان الشارقة على تبادل الزيارات واللقاءات مع جمارك دبي للوصول إلى أعلى مستويات التنسيق بين الطرفين للاستفادة من تجربة إدارة الاتصال في حصولها على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

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