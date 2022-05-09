عمان – أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، إدراج كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار في الإطار الوطني للمؤهلات، وبدون أية قيود.

ويأتي هذا القرار بعد تحقق لجان مختصة من هيئة الاعتماد على عدة مراحل من التزام الكلية الجامعية بكافة معايير الإطار الوطني وتنفيذها بالشكل الصحيح.

وقد بين عميد الكلية الجامعية الأستاذ الدكتور ناصر النسور أن الإطار الوطني للمؤهلات يعتبر مرجعية لتطوير الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية وتعزيز نوعية التعليم ومخرجاته لتلبية حاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

كما أكد الدكتور النسور أن إدراج برامج الكلية الجامعية في الإطار الوطني للمؤهلات يشكل حافزاً لاستحداث البرامج التي تواكب التطورات التقنية وحاجات سوق العمل للمهن والتخصصات المستقبلية.

لقد حرصت الكلية الجامعية على تنظيم العديد من ورشات العمل لغايات التطبيق الفعّال لمعايير الإطار الوطني ومعايير جودة البرامج الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري فيها، كما تواصل العمل على تعزيز مبدأ التنافسية لخريجيها في سوق العمل محليا وعربيا وعالميا.

يسهم الإطار الوطني للمؤهلات في تعزيز التكامل بين الأنظمة والقطاعات التعليمية المختلفة وتحديد متطلبات الحد الأدنى للمؤهلات العلمية على المستوى الوطني من خلال تحديد نواتج التعلم لكل مؤهل ولجميع مراحل التعليم والتدريب المهني والتقني.

يشار إلى أن كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار (TAGUCI) هي مؤسسة مستقلة مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهي حاصلة على الاعتماد الدولي FIBAA وعضوية الاعتماد الدولي AACSB. ويمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.taguci.edu.jo أو الاتصال على الأرقام التالية 0797227151 / 5509222 (06).

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