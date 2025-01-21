فعاليات توعوية حول "قيادة الدراجات" و"مخاطر الحرائق" "سلامة الدواء" و"دليل العاملة المساعدة"

هنادي اليافعي:

الوسائل الترفيهية الحديثة تمثل تحدياً متزايداً يواجه المسؤولين عن سلامة الأطفال

نسعى بالتعاون مع شركائنا لضمان أن تبقى مدننا بيئة داعمة لنمو الأطفال وتطورهم

الشارقة، نظّمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حملة توعوية ميدانية في منطقة الرحمانية بالشارقة، ضمن حملتها الموسمية لفصل الشتاء "سلامتهم أولاً"، استهدفت توعية الأطفال والأهالي بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة خلال الأنشطة الشتوية. وتضمنت الحملة تنظيم فعاليات توعوية حول أربعة موضوعات رئيسية، وهي: "السلامة عند قيادة الدراجات"، "السلامة من الحروق ومخاطر الحرائق"، "سلامة الدواء"، و"دليل العاملة المساعدة".

وشاركت في الحملة أربع جهات حكومية، شملت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، ودائرة الخدمات الاجتماعية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بممارسات السلامة، وحماية الأطفال من المخاطر المحتملة أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية، بما يسهم في خلق بيئة آمنة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع.

توفير بيئة آمنة للأطفال

وحول الحملة، أكدت سعادة هنادي اليافعي، مدير عام إدارة سلامة الطفل، أن العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية يعد ركيزة أساسية لضمان سلامة الأطفال وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لهم، مشيرة إلى أن إدارة سلامة الطفل تعمل بشكل وثيق مع شركائها لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون من خلال مبادرات وبرامج توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتقديم النصائح التي تضمن حماية الأطفال من المخاطر المحتملة أثناء ممارسة مختلف الأنشطة اليومية.

وأضافت اليافعي أن الوسائل الحديثة للترفيه تمثل تحدياً متزايداً يواجه المسؤولين عن سلامة الأطفال، ما يستدعي مراقبة استخدام هذه الوسائل، والتأكد من توافقها مع معايير السلامة. وقالت: "تضع إدارة سلامة الطفل، بالتعاون مع شركائها، ضمن أولوياتها تقديم إرشادات واضحة للأهالي والأطفال حول كيفية الاستفادة من هذه الوسائل بطريقة آمنة، لضمان أن تبقى مدننا ومناطقنا بيئة داعمة لنمو الأطفال وتطورهم".

السلامة عند قيادة الدراجة

وتؤكد حملة إدارة سلامة الطفل ضمن موضوع "السلامة عند قيادة الدراجة" على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة لضمان حماية الأطفال أثناء استخدام الدراجات. وتشمل التوصيات الأساسية ارتداء الخوذة ومستلزمات السلامة، والبقاء في المسارات المخصصة، وتجنب القيادة في المناطق المحظورة أو الشوارع العامة، كما تنصح بتجنب السرعة المفرطة، واختيار الدراجة المناسبة لمستوى مهارات الطفل وقدراته.

وتركز الحملة على "السلامة من الحريق ومخاطر الحرائق" في المنازل وأثناء التخييم وفي مناطق الشواء من خلال التوعية بأهمية تركيب أجهزة كشف الدخان، ووضع خطط للإخلاء في حال حدوث حريق. كما تنصح بعدم ترك الشموع المشتعلة دون رقابة، والامتناع عن التدخين داخل المنزل، مع الحفاظ على المواد القابلة للاشتعال بعيداً عن مصادر الحرارة، والتأكد من سلامة المقابس والأجهزة الكهربائية.

السلامة من مخاطر الأدوية والسيارات

وتسلّط الحملة الضوء على موضوع "سلامة الدواء" من خلال التركيز على ضرورة حفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال، والتأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية، والالتزام بالجرعات الصحيحة، إلى جانب تخزين الأدوية في ظروف مناسبة، كما تشدد على أهمية أن يقوم شخص بالغ بإعطاء الدواء، وقراءة الإرشادات.

أما "دليل العاملة المساعدة" فيحتوي على نصائح حول سلامة الأطفال أثناء التنقل، ومن أهمها استخدام مقاعد السيارات المناسبة، وربط حزام الأمان، وتفعيل قفل باب السيارة الخلفي، والإمساك بيد الطفل عند النزول. كما يشدد الدليل على عدم ترك الطفل بمفرده في السيارة، والتأكد من خلو المنطقة المحيطة بالسيارة من أي عوائق قبل التحرك، إلى جانب التوعية بأرقام الطوارئ.

الزيارة الميدانية لحضانة القليعة

وخلال شهر فبراير المقبل، تنظم إدارة سلامة الطفل زيارة ميدانية إلى حضانة القليعة، حيث ستتركز جهودها على التوعية بأهمية استخدام مقاعد الأطفال في المركبات لضمان حمايتهم أثناء التنقل. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام إدارة سلامة الطفل بتعزيز الثقافة الوقائية وضمان بيئة آمنة للأطفال داخل المركبات.

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