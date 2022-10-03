

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم القرارات الصادرة عنها بشأن اتخاذ إجراءات ضد شركة تدقيق الحسابات المسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، "كيه بي إم جي إل إل بي"، والمدقق الرئيسي الأسبق، السيد/ ميلند نافالكار، وذلك بسبب الإخفاقات من طرفهم فيما يتعلق بتدقيق حسابات مجموعة أبراج وشركة أبراج كابيتال المحدودة (ACLD).

وقامت كل من شركة "كيه بي إم جي إل إل بي" والسيد/ميلند نافالكار بالاعتراض على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وقاموا برفع طلب إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية لمراجعة القرارات الصادرة بحقهم، حيث سيتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها. لذا، فإن القرارات الصادرة عن السلطة مؤقتة وتعكس اعتقاداتها بشأن ما حدث والسلوكيات المرصودة لشركة كي بي إم جي إل إل بي والسيد/نافالكار.

وقد يتم تأييد قرارات السلطة أو تغييرها أو نقضها نتيجة لمراجعة الهيئة.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد أصدرت هذه القرارات في شهر يونيو 2021، ولكن لم تستطيع نشر أي معلومات عنها إلا الآن بسبب قيام شركة كيه بي إم جي إل إل بي والسيد/نافالكار بتقديم طلب للحصول على أمر من الهيئة القانونية للأسواق المالية بمنع نشر القرار. وقامت الهيئة القانونية للأسواق المالية برفض الطلبات المقدمة من شركة كيه بي إم جي إل إل بي والسيد/نافالكار من أجل الحفاظ على الخصوصية، وبناءً عليه، قام الطرفان بالطعن ضد قرار الهيئة أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي. وصدر حكم من محكمة مركز دبي المالي العالمي في 16 سبتمبر 2022 برفض الاستئنافات المقدمة من شركة كيه بي إم جي إل إل بي والسيد/نافالكار، مما يعني أن القرار الأصلي الصادر عن الهيئة القانونية للأسواق المالية برفض طلبات الحفاظ على الخصوصية قد تم تأييده. سيتم نشر قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية برفض طلبات الحفاظ على الخصوصية في القسم الخاص بالهيئة على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.

قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية قدرها 1,500,000 دولار أمريكي على شركة كيه بي إم جي إل إل بي وغرامة بواقع 500,000 دولار أمريكي على السيد/نافالكار، لأنهما، من وجهة نظر السلطة، فشلا في اتباع معايير التدقيق الدولية السارية عند إجراء عمليات التدقيق على شركة أبراج كابيتال المحدودة (ACLD) لعدة سنوات حتى أكتوبر 2017.

من وجهة نظر سلطة دبي للخدمات المالية، لو كانت شركة كيه بي إم جي إل إل بي قد قامت بإجراء عمليات تدقيق حسابات شركة أبراج كابيتال المحدودة وفقًا للمعايير المتوقعة، فمن المحتمل أنها كانت ستحدد وجود العناصر التالية، التي استمرت لأكثر من خمس سنوات:

عدم توافق البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال المحدودة مع القواعد المحاسبية؛

فشل شركة أبراج كابيتال المحدودة في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية؛ و

قيام ء شركة أبراج كابيتال المحدودة بإخفاء وضعها المالي الحقيقي عن شركة كيه بي إم جي إل إل بي.

كان السيد/نافالكار هو مدقق الحسابات الرئيسي لشركة كيه بي إم جي إل إل بي المعين للقيام بتدقيق حسابات شركة أبراج كابيتال المحدودة. وكان مسؤولاً عن التوقيع على تقرير تدقيق البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال المحدودة والتأكد من تنفيذ عمليات التدقيق والمراجعات على تلك البيانات المالية والتقارير الواجب تقديمها إلى سلطة دبي للخدمات المالية وفقًا للمعايير المطلوبة. وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد/نافالكار كان على دراية بالمخالفات التي ارتكبتها شركة كيه بي إم جي إل إل بي وأنه فشل في التصرف بالكفاءة المهنية والعناية الواجبة.

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها 15,275,925 دولار أمريكي على شركة أبراج كابيتال المحدودة في يوليو 2019 وذلك لفشلها في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية خرقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، ولقيامها بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية والشركة المسؤولة عن تدقيق حساباتها، كيه بي إم جي إل إل بي، بمعلومات خاطئة ومضللة فيما يتعلق بمواردها الرأسمالية. كما أغفلت شركة أبراج كابيتال المحدودة عن قصد في تزويد شركة تدقيق الحسابات بالمعلومات المتعلقة بمعاملات جوهرية مع الكيانات الأخرى في مجموعة أبراج وقامت بإعداد بيانات مالية لا تعكس بشكل صحيح وضعها المالي. كذلك كانت شركة أبراج كابيتال المحدودة على دراية بالأنشطة غير المصرحة بها التي ارتكبتها الشركة الأم، شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة (AIML)، والتي كانت سلطة دبي للخدمات المالية قد اتخذت إجراءات ضدها في يوليو 2019 عن طريق فرض غرامة قدرها 299,300,000 دولار أمريكي.

كانت شركة أبراج كابيتال المحدودة هي الكيان الوحيد ضمن مجموعة أبراج المرخص لها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية والكيان الوحيد في مجموعة أبراج الذي تم تدقيق حساباته من قبل شركة كيه بي إم جي إل إل بي، حيث خضعت الكيانات الأخرى في مجموعة أبراج للتدقيق من قبل شركات تدقيق أخرى ضمن الشبكة العالمية لشركة كيه بي إم جي التي تعمل خارج مركز دبي المالي العالمي.

تنفي شركة كيه بي إم جي إل إل بي جميع مزاعم سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بفشلها بتدقيق حسابات شركة أبراج كابيتال المحدودة وفقًا للمعايير السارية. كما ينفى السيد/نافالكار مزاعم سلطة دبي للخدمات المالية ضده.

تم إيضاح الأسباب التفصيلية للإجراءات المتخذة من سلطة دبي للخدمات المالية ضد شركة كيه بي إم جي إل إل بي والسيد/نافالكار في إشعارات القرارات الصادرة عن السلطة دبي للخدمات المالية بتاريخ 16 يونيو 2021 و29 يونيو 2021 والتي يمكن الاطلاع عليها في قسم إشعارات قرارات التنفيذ على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.

لا تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية الإدلاء بأي تعليق عام إلى حين اكتمال المراجعة من قبل الهيئة، إلا في حالة وجوب تصحيح أي خطأ. يمكن الاطلاع على المعلومات حول القضاياً قيد الانتظار لدى الهيئة القانونية للأسواق المالية، بما في ذلك تفاصيل أي جلسات استماع عامة، على موقع سلطة دبي للخدمات المالية تحت قسم الهيئة القانونية للأسواق المالية: https://www.dfsa.ae/about-dfsa/our-structure/financial-markets-tribunal

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نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.