مسقط، سلطنة عمان - عقدت جمعية المصارف العمانية اجتماعها السنوي للجمعية العمومية في تاريخ 29 مارس 2022، وكان الاجتماع افتراضيًا وحضره أعضاء الجمعية من البنوك العاملة في سلطنة عمان.

وتم خلال هذا الاجتماع عرض إنجازات الجمعية لعام 2021 والبيانات المالية المدققة بالإضافة إلى خطة العمل والميزانية لعام 2022. كما تم تعيين مدققين خارجيين للسنة المالية الحالية.

تم تعيين مجلس الإدارة للفترة 2022 - 2024 برئاسة الفاضل/ عبد الحكيم بن عمر العجيلي.

جمعية المصارف العمانية هي جمعية مهنية غير ربحية تم إنشاؤها لتمثيل القطاع المصرفي، وتعزيز الأنشطة المصرفية، والتنسيق مع الجهات التنظيمية بشأن السياسات والاستراتيجيات المصرفية، ودعم التميز المصرفي في السلطنة.

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