سيركز التعاون على توجيه عائدات الوقف نحو مشاريع التنمية الاجتماعية

سيعمل الجانبان على الاستفادة من نقاط قوتهما لجذب المزيد من المساهمين للمشاركة في المبادرات الوقفيّة

الاتفاقية تعكس التزام أبوظبي الراسخ بتعزيز التنمية الاجتماعية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف أبوظبي) وهيئة المساهمات المجتمعية - مَعاً، مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في توجيه عائدات الوقف نحو مشاريع التنمية الاجتماعية ذات الأولوية في أبوظبي. وتُعد هذه الخطوة إنجازاً مهماً في تحقيق التزام الإمارة بالتنمية الاجتماعية المستدامة.

وقّع الاتفاقية سعادة فهد عبد القادر القاسم، مدير عام أوقاف أبوظبي، وسعادة عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، في المقر الجديد لأوقاف أبوظبي، بحضور كبار المسؤولين من الجهتين وعدد من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع التنمية الاجتماعية.

وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في وضع إطار شامل يتيح للجهتيّن تحديد ودعم المبادرات الاجتماعية الرئيسية من خلال عائدات الوقف. وتعول هذه الشراكة على خبرة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في تحديد الأولويات الاجتماعية وتقييم الأثر الاجتماعي بالتوازي مع قدرة أوقاف أبوظبي في إدارة الأصول الوقفيّة، لضمان توجيه المساهمات نحو الاحتياجات المجتمعية الأكثر إلحاحاً.

وبهذه المناسبة، قال سعادة فهد عبد القادر القاسم: ”تمثل هذه الشراكة مع "معاً" خطوة استراتيجية في تعظيم الأثر الاجتماعي للأوقاف في أبوظبي. فمن خلال الجمع بين نقاط قوتنا، يمكننا إيجاد نهج أكثر فعالية واستدامة لمعالجة التحديات الاجتماعية. وسيمكننا هذا التعاون من تقديم خدمة أفضل لمجتمعنا مع ضمان أن تدر عائدات الوقف منافع مجدية وطويلة الأجل لمجتمع أبوظبي.“

من جانبه قال سعادة عبد الله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية -معاً: "تعكس الاتفاقية بين هيئة المساهمات المجتمعية - معاً وأوقاف أبوظبي أهمية تضافر الجهود وتكاملية الأدوار لتعزيز جودة الحياة لجميع سكان أبوظبي، كما تندرج ضمن جهودنا الرامية لبناء مجتمع متماسك ومتعاون ونشط بما يتوافق مع أجندة وتطلعات الحكومة. ونسعى من خلال هذه الشراكة لتعزيز جهود التعاون وتوحيدها والاستفادة من العائدات الوقفية وتوجيهها نحو دعم المشاريع الاجتماعية المؤثرة، بما يتماشى مع دورنا كحلقة الوصل التي تربط بين مختلف القطاعات لتحقيق آثار ايجابية وتقديم حلول للأولويات الاجتماعية في الإمارة."

وأضاف سعادته: " نحن ملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز الأثر الاجتماعي المترتب عن المساهمات المجتمعية وضمان الشفافية الكاملة في توجيه هذه المساهمات لدعم البرامج التي تقدم حلول مستدامة تعالج الأولويات الاجتماعي التي تهم مختلف فئات المجتمع."

وتحدد الاتفاقية عدة مجالات رئيسية للتعاون من شأنها تعزيز قدرة الجهتيّن على خدمة المجتمع. فمن خلال المبادرات التسويقية المشتركة وحملات التوعية، تهدف الشراكة إلى زيادة الوعي العام بالوقف ودوره في التنمية الاجتماعية. وستتبادل المؤسستان معلومات متعمقة ورؤى حول فرص الأثر الاجتماعي، مما يمكّن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتخصيص أفضل للموارد.

وسيعمل الجانبان سوياً على تطوير آليات مبتكرة لتحديد المشاريع ذات الأولوية التي تتماشى مع أجندة التنمية الاجتماعية في أبوظبي، مستفيدين من إلمام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً باحتياجات المجتمع وخبرة أوقاف أبوظبي في إدارة الأوقاف، بما يكفل تحقيق أقصى تأثير اجتماعي ممكن.

وستُركز الشراكة أيضاً على اعتماد نهج مبتكر لجذب أفراد المجتمع والمؤسسات وإشراكهم في مشاريع التنمية الاجتماعية من خلال الأوقاف. وبالاعتماد على شبكات وخبرات كلا الجهتين، تهدف المبادرة إلى خلق فرص جديدة تمكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة بفاعليّة في تعزيز التنمية الاجتماعية عبر المساهمة الوقفيّة.

وتشكل هذه الشراكة نقلة نوعية في قطاع التنمية الاجتماعية في أبوظبي، فضلاً عن أنها تؤكد التزام الإمارة بإيجاد حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية. وستساعد الشراكة بين أوقاف أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً على إرساء نهج أكثر تنسيقاً وفعالية في مجال التنمية الاجتماعية، بما يضمن توجيه عائدات الأوقاف نحو تحقيق أثر إيجابي مستدام.

لمزيد من المعلومات حول مبادراتنا الوقفيّة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لأوقاف أبوظبي: www.adawqaf.gov.ae أو متابعة صفحاتها على قنوات التواصل الاجتماعي على إنستغرام (@adawqaf)، فيسبوك (@adawqaf)، وإكس (تويتر سابقاً) (@adawqaf).

نبذة عن أوقاف أبوظبي

تأسست ”أوقاف أبوظبي“ في مايو 2023، بهدف تطوير قطاع الأوقاف من خلال تعظيم الأثر الاجتماعي والمالي للأصول الوقفيّة في المجتمع عبر الاستثمارات والشراكات الرامية إلى تحقيق قيم الاستدامة.

وبالإضافة إلى إدارة جميع العمليات والأنشطة الوقفيّة، تتولى أوقاف أبوظبي مهام الوصاية المالية على ثروات القُصَّر والمحجور عليهم ومن في حكمهم، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاجتماعي.

وتعمل أوقاف أبوظبي كذلك على ترسيخ ثقافة الوقف، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات تسلط الضوء على دورها في إدارة واستثمار الأوقاف وأموال القُصَّر. كما تسعى الهيئة إلى إعادة تشكيل الممارسات الوقفيّة على مستوى الإمارة، بما يضمن تطورها ومواكبتها لأفضل المعايير.

تابعوا أوقاف أبوظبي على منصات التواصل الاجتماعي: إنستغرام (@adawqaf) فيسبوك (@adawqaf) ؛ منصة إكس (تويتر سابقاً) (@adawqaf)

نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية - معاً

هيئة المساهمات المجتمعية – معاً هي المنصة الرئيسية في أبوظبي التي توحد الجهود من أجل معالجة الأولويات الاجتماعية، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع. وتهدف هيئة معاً إلى بناء مجتمع حيوي ومترابط يشجع كل فرد ومؤسسة على المشاركة الفعالة في تعزيز رفاهية المجتمع وتحسين جودة حياة الجميع.

وبصفتها القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لجمع المساهمات المجتمعية، تسعى هيئة معاً جاهدة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية ومسؤولية الشركات، وذلك من خلال تشجيع الأفراد والشركات والمؤسسات على تقديم مساهمات هادفة تقود إلى بناء مستقبل أكثر شمولية واستدامة في إمارة أبوظبي. وتلتزم هيئة معاً بتوجيه جميع المساهمات التي تجمعها نحو مشاريع حيوية تشمل قطاعات متنوعة، مثل الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

كما تحرص هيئة المساهمات المجتمعية - معاً على تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية من خلال تزويدها بالأدوات والموارد اللازمة لمعالجة أبرز الأولويات المجتمعية. وتعمل هيئة معاً على تسهيل فرص المشاركة المجتمعية من خلال العمل التطوعي والشراكات، وترسيخ جهود التعاون لإحداث أثر اجتماعي ملموس في مختلف أنحاء الإمارة.

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