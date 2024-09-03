تنطلق أوقاف أبوظبي من رؤية طموحة تتمثل في أن تكون مؤسسة رائدة في إدارة الأوقاف وأموال القُصّر وتنميتها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع

تعمل أوقاف أبوظبي على إرساء نموذج رائد في إدارة الأوقاف من خلال تبني نموذج الاقتصاد الدائري للارتقاء بالاستثمارات الوقفية من "مستدامة" إلى "فائقة الكفاءة"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تأسست أوقاف أبوظبي بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل تحت إشراف المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهي مكلفة بتنظيم الأصول الموقوفة وصيانتها وتنميتها، وضمان عدالة توزيع الأرباح، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع.

وفي إطار سلسلة مبادراتها الاستراتيجية، تعتزم أوقاف أبوظبي إطلاق منصة رقمية شاملة لإدارة الأوقاف وتقديم الخدمات الوقفية، مع التركيز على تنظيم برامج تدريبية للشباب لتشجيعهم على المشاركة في إدارة الأوقاف. كما تعمل الهيئة على تعزيز الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة لدعم الابتكار في إدارة الأوقاف.

وسعياً منها لتعزيز الوعي بأهمية العمل الوقفي وحشد المشاركة المجتمعية في تنمية الأوقاف، أطلقت أوقاف أبوظبي قنواتها الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين الجمهور من الاطلاع على أحدث المبادرات والإعلانات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالمؤسسة.

وتعمل أوقاف أبوظبي على إرساء نموذج مبتكر في إدارة الأوقاف من خلال تبني نموذج الاقتصاد الدائري الذي يكفل تحقيق عوائد ثابتة على الاستثمار لضمان استمرار تدفق التمويلات، مما يمكنها من العمل بطريقة مستدامة والارتقاء بمفهوم الاقتصاد الدائري إلى آفاق جديدة، بحيث يغطي كل وقف تكاليفه التشغيلية ويحقق عائدات من استثماره في فرص أخرى تعود بتأثير إيجابي على المجتمع ككل.

ومن خلال تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، تضمن أوقاف أبوظبي أن تسهم جميع الأوقاف في توليد عوائد تتجاوز المعدلات القياسية. ويتيح تبني هذه الآلية الفريدة من نوعها للمؤسسة الارتقاء بالاستثمارات الوقفية من مستدامة إلى "فائقة الكفاءة" تحقق عوائد دائمة تُستخدم بدورها للوفاء بالتزامات أوقاف أبوظبي.

وتستهدف أوقاف أبوظبي ضمن مبادراتها أيضاً رقمنة السجلات الوقفية لتسهيل إدارة البيانات وتحسين كفاءة العمل، وتطوير الأوقاف لتعظيم عوائدها وتنويع مصادر الدخل.

وتأتي هذه التوجهات تماشياً مع الاتجاهات العالمية السائدة التي تشهد إقبالاً متزايداً من جانب المستثمرين، حيث أفادت دراسة عالمية أن 65% من المستثمرين يتجهون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن فئات الأصول التقليدية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً. وبحسب المجلة الدولية للدراسات الإسلامية، تلعب الصناديق الاستثمارية الوقفية دوراً جوهرياً في تنمية المجتمعات من خلال تحفيز برامج التمكين الاقتصادي وتمويل المشاريع، كما تبرز مزايا المنافع الوقفية، نظراً لديمومتها في دعم المجتمع وتنميته.

وقال سعادة فهد عبد القادر القاسم، مدير عام أوقاف أبوظبي: "منذ انطلاقتنا تحت الهوية الجديدة لأوقاف أبوظبي، ركزنا على تعزيز مشاركة المجتمع ككل في الأوقاف، وتحفيز أفراده على المشاركة في قضية نبيلة تعود بالنفع على المدى الطويل على شتى فئات المجتمع." وأشار سعادته إلى تأصل روح الوقف في الثقافة الإماراتية، مؤكداً التزام أوقاف أبوظبي بتعظيم الاستثمارات والعوائد الوقفية من أجل رخاء المجتمع.

وأضاف: "نعمل جاهدين على تطوير خدماتنا بما يتماشى مع تطلعات المجتمع وبما يواكب الاتجاهات العالمية المتغيرة بسرعة، مما يُحتم علينا العمل على تعزيز بنيتنا التحتية التكنولوجية لزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع وقفية مبتكرة. كما أننا نؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة في المشاريع الوقفية في إطار المسؤولية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع، وبما يكفل تحقيق الرخاء والتقدم للمجتمع ككل على المدى الطويل."

ومن جملة خدماتها النوعية، تقدم أوقاف أبوظبي استشارات متخصصة بشأن استحداث أوقاف جديدة، بما في ذلك الهيكلة القانونية والمالية لأصولها بما يتوافق مع التشريعات السارية محليا وعالميا، كما تشرف على الأصول التي يشملها الوقف. وفي إطار التزامها بالمساهمة الإيجابية في رخاء المجتمع، تحرص أوقاف أبوظبي على موائمة استراتيجياتها وأنشطتها الوقفية مع رؤية الدولة وقيادتها.

كما تركز أوقاف أبوظبي أيضاً على توطيد اتفاقيات التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع، فضلاً عن إنشاء مجالس استشارية تضم ممثلين من مختلف الجهات لدعم عملية صنع القرار.

وبالنظر إلى حجم محفظة الأصول الخاضعة لإدارتها، بما فيها محفظة الأصول المدرة للدخل، تتبنى أوقاف أبوظبي أعلى المعايير في ممارسات إدارة الثروات، كما تعمل على تطوير برامج تهدف إلى دعم المستفيدين من الوقف عبر المنح الدراسية وخدمات الرعاية الصحية ومبادرات الرعاية الاجتماعية وغيرها. وبإمكان أفراد المجتمع التواصل مع أوقاف أبوظبي للحصول على مزيد من التفاصيل حول المشاريع الوقفية وفرص الاستثمار فيها.

وعلى صعيد الشراكات مع الجهات الحكومية، أطلقت أوقاف أبوظبي ودائرة الصحة في أبوظبي مؤخراً صندوقاً وقفياً للرعاية الصحية بقيمة مليار درهم إماراتي على مدى خمس سنوات بغية تعزيز العمل الوقفي وتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتخصصة للمجتمع. ويهدف هذا الصندوق الوقفي إلى تلبية احتياجات الرعاية الصحية النوعية في أبوظبي، وتوفير تمويل مستدام لإحداث تأثير اجتماعي إيجابي في مجال الرعاية الصحية بالإمارة.

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#بياناتحكومية

نبذة عن أوقاف أبوظبي

تأسّست هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في مايو 2023، وهي الجهة المنوط بها تطوير قطاع الأوقاف وتعظيم عوائدها الاجتماعية والمالية في المجتمع، عبر تنمية الاستثمارات والشراكات بما يتماشى مع قيم الاستدامة.

وإلى جانب إدارة الأنشطة الوقفية والإشراف عليها في الإمارة، تتولى أوقاف أبوظبي مهام الوصاية المالية وتنمية أموال القُصّر والمحجور عليهم ومن في حكمهم، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي والاجتماعي.

تهدف أوقاف أبوظبي إلى ترسيخ الثقافة الوقفية في المجتمع عبر تنظم فعاليات ومؤتمرات وندوات تركز على تعزيز الوعي بأهمية إدارة الأوقاف وأموال القُصّر واستثمارها. كما تستهدف أيضاً إعادة صياغة الممارسات الوقفية على مستوى الإمارة.