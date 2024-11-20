القاهرة، مصر: أعلنت شركة "أورجانون" العالمية، المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، والهادفة لتعزيز صحة المرأة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية. يأتي هذا الاتفاق عقب انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في مصر، ويمثل خطوة مهمة في جهود "أورجانون" لتحسين خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز صحة المرأة في مصر بالتعاون مع شركائها من الهيئات الحكومية المختصة.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور طارق أبو العينين، مدير شركة "أورجانون مصر و لبنان و الأردن" للأدوية، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني و تنمية القدرات، بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

يركز هذا الاتفاق على تدريب الصيادلة في مختلف أنحاء مصر، بهدف زيادة الوعي بوسائل تنظيم الأسرة، وتدريبهم على تقديم إرشادات مجتمعية فعّالة، وذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية المتزايد بالاستثمار في تنمية الكوادر البشرية لتحسين صحة السكان ورفاهيتهم. وتتضمن مساهمات "أورجانون" تنظيم جلسات تدريبية حضورية وعبر الإنترنت، بالإضافة إلى توفير المواد والأدوات اللازمة لمرحلتي الإعداد وما بعد التدريب، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج في خلال هذا العام. وتهدف هذه الشراكة إلى إعداد الصيادلة وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لدعم السيدات في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهن الإنجابية.

هذا وتؤكد "أورجانون" على التزامها بتلبية احتياجات صحة المرأة في مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، إذ تعاونت مع الحكومة المصرية لدعم أولويات تنظيم الأسرة وتمكين المرأة. وتمثل مذكرة التفاهم هذه امتدادًا لجهود "أورجانون" الرامية إلى تعزيز القدرات الصحية في مصر من خلال الشراكات والبرامج المختلفة، بهدف إحداث تأثير ملموس على أرض الواقع لصالح السيدات المصريات وأسرهن.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الدكتور طارق أبو العينين مدير شركة "أورجانون" في مصر ولبنان والأردن: "تعد شراكتنا مع هيئة الدواء المصرية خطوة هامة لتعزيز مهارات الصيادلة في مصر، من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة، مما يمكننا من خدمة المجتمع بشكل أفضل، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر صحة. وتتماشى هذه الشراكة مع التزامنا بدعم صحة المرأة وضمان حصول كل امرأة على خيارات آمنة وفعالة لتنظيم الأسرة."

وكما أكدت الهيئة أن البروتوكول يعكس حرص هيئة الدواء المصرية على العمل مع شركاء النجاح من القطاع الخاص لتعزيز قدرات الكوادر الصيدلانية؛ ما يسهم بدوره في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويأتي تماشيًا مع أهداف الدولة لرفع وعي المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة.

يشار إلى أن "أورجانون" تسعى للتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز تأثيرها ورفع معايير الرعاية الصحية للمرأة في مصر، بهدف المساهمة في صناعة مستقبل أكثر صحة لكل امرأة.

نبذة عن شركة "أورجانون"

تركز شركة أورجانون، وهي شركة رعاية صحية عالمية، على تحسين صحة النساء في جميع مراحل حياتهن، وتقدم أكثر من 60 دواء ومنتجًا في مجال صحة المرأة، بالإضافة إلى عملها المتنامي في مجال البدائل الحيوية، وامتلاكها لمجموعة واسعة من الأدوية في السوق، والتي تغطي مجموعة واسعة من المجالات العلاجية، وتقوم المنتجات الحالية لأورجانون بتوليد تدفقات نقدية قوية تدعم الاستثمارات في الابتكار وفرص النمو المستقبلية في مجالي صحة المرأة والبدائل الحيوية، بالإضافة إلى ذلك، تسعى أورجانون للاستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون مع الشركات الابتكارية في مجال الأدوية، والتي ترغب في تسويق منتجاتها من خلال استغلال حجم شركة أورجانون وتواجدها القوي في الأسواق النامية.

تنتشر أورجانون على نطاق جغرافي واسع، وتمتلك إمكانيات تجارية على مستوى عالمي، مع تواجد حوالي 10,000 موظف، ويقع مقر الشركة في مدينة جيرسي سيتي في نيو جيرسي.

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