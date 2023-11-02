مسقط، سلطنة عمان - نظمت أورجانون، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية التي تعنى بتحسين صحة المرأة، بالتعاون مع المديرية العامة للرعاية الصحية الأولية ودائرة صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة العمانية والمنتدى البرلماني الأوروبي، حلقة نقاش جمعت 30 شخصًا مثلوا أورجانون وممثلي الوزارة والمنتدى الأوروبي بهدف تسليط الضوء على نتائج أطلس لسياسات تنظيم الأسرة 2023 في سلطنة عمان.

يقدم أطلس لسياسات تنظيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحليلاً شاملاً لـ 21 دولة حول جوانب متعددة تشمل القيادة السياسية، والوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة، والبرامج الخاصة، والسياسات الوطنية والدولية، وبرامج التمويل. ويبين أنه بالرغم من أن معظم البلدان قد اتخذت خطوات ملموسة على مستوى السياسات لضمان حصول الجميع على وسائل تعزيز الصحة الإنجابية، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة تعزيز الآليات القائمة. ويظهر إطلاق الأطلس أهمية خاصة، إذ تشير بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن 60.5% من النساء العربيات المتزوجات يطمحن إلى المباعدة بين الولادات وتجنب الحمل خلال فترات قصيرة، إلا أن 40% منهن لا يستخدمن وسائل آمنة وفعالة لتنظيم الأسرة.

تطرق المشاركون خلال حلقة النقاش إلى النتائج التي توصل إليها الأطلس، الذي يوفر معلومات أساسية عن حالة برامج تنظيم الأسرة في عمان، وركزوا على أهمية التعاون لجمع المزيد من البيانات التي تساعد في تطوير الأداء والتخطيط المستقبلي لدعم جهود تنظيم الأسرة في البلاد.

أبرز النتائج التي ألقى عليها الضوء في سلطنة عمان:

• تملك السلطنة خطة رسمية وسياسة وطنية واستراتيجية واضحة تتعلق بتنظيم الأسرة

• صادقت السلطنة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979.

• تتوفر خدمات المباعدة بين الولادات من خلال مقدمي الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة، وتشكل جزءًا مهمًا من خدمات صحة الأم والطفل. بالإضافة إلى ذلك، توفر وزارة الصحة مجموعة واسعة من الطرق المجانية للمباعدة بين الولادات لجميع النساء العمانيات اللواتي يرغبن في التخطيط لحملهن.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة جميلة العبرية، مديرة دائرة صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة بعمان: "نحن كوزارة، ندرك الأهمية القصوى لتمكين النساء والعائلات من خلال تزويدهم بالمعرفة والموارد اللازمة لتنظيم الأسرة.

وأضافت الدكتورة جميلة : "أنشأت وزارة الصحة خدمة المباعدة بين الولادات في العام 1994. ويتم تقديم الخدمة في جميع مرافق الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد من قبل مقدمي رعاية صحية مدربين لضمان التغطية الشاملة للخدمة. ويتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية سنوياً طوال شهر أكتوبر منذ إطلاق الخدمة. ولقد أنعكس هذا الإلتزام من قبل وزارة الصحة بتقديم هذه الخدمة وكل الجهود المبذولة إلى تحسناً في معدل الخصوبة حيث انخفض من 10 في الثمانينات إلى 3.2 في العام 2022

بدورها، قالت مارينا دافيداشفيلي، رئيسة قسم السياسات والأبحاث في المنتدى البرلماني الأوروبي للصحة الإنجابية: "إن الفرصة المتاحة لنا اليوم للعمل عن كثب مع وزارة الصحة في سلطنة عمان هي شهادة على التزامنا الراسخ ببرامج تنظيم الأسرة في البلاد. ونحن نتطلع إلى العمل معًا لفهم الوضع الحالي بشكل أفضل، وإيجاد الطرق التي تساهم في إضفاء القيمة وتوفير البيانات والسماح بتبادل المعرفة للارتقاء باستراتيجية تنظيم الأسرة الشاملة".

من جانبها، علقت رزان غريبة، مديرة للإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في شركة أورجانون ، قائلة: "يعتبر تعاوننا الوثيق مع وزارة الصحة في سلطنة عمان خطوة مهمة لضمان حصول كل امرأة على الموارد والمعلومات التي تحتاجها. وتأتي ورشة العمل هذه لترسخ جهودنا المشتركة الرامية للاستفادة من نتائج أطلس لسياسات تنظيم الأسرة لتحسين صحة المرأة في عمان". وأضافت: "تتماشى أهداف أورجانون وجهودها المبذولة على مدى السنوات الماضية مع رؤية وزارة الصحة العمانية، التي تهدف إلى الارتقاء بصحة المرأة. تتواجد أورجانون اليوم، لدعم مبادرات الوزارة الرامية إلى تحسين صحة الأسرة في عمان، والتعاون معها لتعزيز ممارسات تنظيم الأسرة المسؤولة، مما يضمن رفاهية الأفراد والمجتمع".

التأثير الأوسع:

إن عدم القدرة على الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة والتخطيط لها يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين، وهو هدفًا أساسيًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كونه لا يؤثر على صحة المرأة فحسب، بل يعيق أيضًا تمكينها الاجتماعي والاقتصادي. عندما تفقد المرأة إمكانية السيطرة على حقوقها الإنجابية، فإنها غالبًا ما تواجه تحديات في متابعة التعليم، ودخول سوق العمل، والمساهمة في الاقتصاد. وهذا بدوره يترك آثارًا مضاعفة على الإنتاجية الاقتصادية ويخسّر الدول المساهمات المحتملة من قبل النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع.

لقد تم تصميم أطلس 2023 بهدف التأثير على سياسات الرعاية الصحية من خلال إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك صناع السياسات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور، وكذلك حث الدول على تعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من أجل تحسين حياة مواطنيها.

يشار إلى أنه تم الإطلاق العالمي لأطلس سياسات تنظيم الأسرة 2023 خلال مؤتمر Women Deliver في كيغالي، رواندا، في 18 يوليو 2023. ومن المقرر إطلاقه في مناطق ودول أخرى لضمان توسيع رقعة انتشار رؤيته القيمة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الحوار العالمي وتحفيز التحولات الإيجابية في مناهج صنع السياسات.

*تم دعم هذه المبادرة من قبل المنتدى البرلماني الأوروبي للحقوق الجنسية والإنجابية بالشراكة مع المعهد العربي للمرأة، الذي قام بتدقيق البيانات. تم تأليف الأطلس بالشراكة مع مجموعة من الخبراء في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية (انظر الصفحة الأولى للأطلس) الذين ساعدوا في تصميم الهيكلية والأسئلة. استفاد المنتدى البرلماني الأوروبي من الدعم المالي المقدم من أورجانون لإجراء بحث حقيقي ومستقل للمعلومات المتوافرة الأطلس. إن نطاق ومحتوى الأطلس يقع على عاتق المنتدى البرلماني الأوروبي وحده. تم جمع البيانات في بداية عام 2022 والتحقق من صحتها من قبل المعهد العربي للمرأة. وفي مايو 2023، أكدت عملية تشاورية أجريت بين أصحاب المصلحة الرئيسيين إدراج وجهات النظر الوطنية من الشركاء وساهمت في تحسين النتائج.

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