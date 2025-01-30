نظم مجلس سيدات أعمال عجمان ورشة بعنوان "أهمية حماية البيانات الرقمية لمشروعك"، للتوعية بأساليب الحماية الحديثة للبيانات الرقمية الخاصة بالمشاريع والحسابات الشخصية وكيفية التعامل الأمثل مع التحديات السيبرانية.

حضر الورشة في مجلس الصفيا ـ عجمان، الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان، وقدم الورشة الملازم أول أحمد عبدالرحمن النعيمي ـ القيادة العامة لشرطة عجمان، كما حضر الورشة ممثلي الجهات الحكومية ومجموعة من صاحبات وأصحاب الاعمال والمهتمين بعنوان الورشة.

تناولت الورشة عدة محاور رئيسة ومنها "الحماية الوقائية من الجرائم الالكترونية، حماية الاسرة وحماية المحادثات الخاصة على الانترنت، وكيفية التعامل الأمثل مع تهديدات الجرائم الالكترونية من قبل الافراد والشركات".

في مستهل الورشة رحبت الدكتورة آمنه خليفة بالحضور، وأكدت على أهمية الورشة لتوعية وتثقيف صاحبات الاعمال، وخاصة في ظل الارتباط المتنامي لمشاريع السيدات بالرقمنة وممكنات التكنولوجيا في عمليات الإدارة والتسويق والانتاج والتطوير.

واعتبرت أن قوة الأمن السيبراني من قوة الاقتصاد وأحد أسس التنمية لكافة القطاعات وجذب الاستثمارات، مشيدة بجهود الدولة والجهات المعنية في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، وأفادت أن مجلس سيدات أعمال عجمان بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية والخاصة حريص على تنظيم فعاليات متخصصة ونوعية لتطوير مهارات ومعارف عضوات المجلس وصاحبات رخصة بدايات، ووجهت الشكر إلى القيادة العامة لشرطة عجمان على الدور التوعوي في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات الرقمية.

تناولت الورشة خطوات حماية بيانات المنشأة وأهمية مركزية البيانات وتأمينها، وضرورة المام صاحب العمل بالقوانين المنظمة للدعاية والاعلان، إلى جانب خطوات اختيار كلمات السر المناسبة وآلية تحديثها بشكل مستمر، واستغلال ممكنات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التغييرات السريعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا.

وخلال الورشة تم طرح مجموعة واسعة من الأمثلة للتوعية بكيفية حماية البيانات، كما شارك الحضور مجموعة من التجارب الشخصية حول كيفية التعامل الأمثل لضمان حماية البيانات.

وأكدت الدكتورة آمنه خليفة أن مجلس سيدات أعمال عجمان يدعم عضواته في حماية علامتهن التجارية ومنتجاتهن، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل في قنوات حماية الملكية الفكرية، مما يضمن حقوقهن ويحافظ على تميز مشاريعهن في السوق.

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