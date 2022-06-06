أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أصدر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي مؤخراً أنظمة جديدة لتنظيم عمليات البيع على المخطط لمشاريع التطوير العقاري والرسوم الخاصة بها.

وتهدف هذه الأنظمة الجديدة إلى رفع ثقة المستثمرين ومتعاملي سوق ابوظبي العالمي في مشاريع التطوير العقاري في جزيرة المارية من خلال إنشاء سجل خاص باتفاقيات الحجز التي يبرمها المطور الرئيسي لجزيرة المارية مع أي من المطورين الفرعيين أو المشترين. وتنطبق اللوائح الجديدة أيضاً على اتفاقيات الحجز التي يبرمها المطورون الفرعيون مع المشترين.

كما أجرى سوق أبوظبي العالمي تعديلات على الأنظمة الحالية الخاصة بالملكية العقارية للعام 2015 من خلال تعزيز الإلتزام بتسجيل حقوق عقارية كعقود الإيجار وأي تجديد لتلك العقود لدى السجل العقاري الحالي في سوق أبوظبي العالمي وأيضآ توضيح الفترة الزمنية التي يتوجب من خلالها التسجيل بالإضافة إلى العقوبات على المخالفات التي يتم إرتكابها. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي قام بتعديل الجدول الحالي للرسوم العقارية وإصدار القواعد الخاصة بأنظمة الملكية العقارية للعام 2022.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "يعد السجل المُنظم لعمليات البيع على المخطط الجديد خطوة أولى لتنظيم اتفاقيات البيع على المخطط في جزيرة المارية. لقد وضع المجتمع في جزيرة المارية ثقته في سلطة التسجيل لوضع إطار تشريعي قوي وهذا هو بالتحديد ما نعمل عليه حاليآ وهو ما سنعمل على تحقيقه في المستقبل. ونتطلع إلى تنفيذ الإطار التشريعي الكامل الذي سيوفر لسوق أبوظبي العالمي قدرًا أكبر من الإشراف والرقابة على العديد من جوانب عملية التطوير العقاري في الجزيرة."

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015. وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (14.1 كلم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

* المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

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