أرامكو السعودية تحقق نسبة إنجاز في اكتفاء تبلغ 67% في مشترياتها من السلع والخدمات خلال عام 2024 مقارنة بـ 35% في عام 2015

التوقيع على 145 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركاء محليين وعالميين لتعزيز مرونة سلسلة الإمداد وجهود التوطين

الإعلان عن بدء أعمال شركة "أسمو" في الرياض وافتتاح منشأتين إستراتيجيتين للتصنيع: نوفل، و(إن إم دي سي)

إعلان 12 فائزًا بجوائز التميّز لبرنامج اكتفاء في فئات مختلفة

تحديد 210 فرص للتوطين تغطي 12 قطاعًا بحجم سوق يُقدر بنحو 105 مليارات ريال

الظهران - افتتح صاحب السمو الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أميـر المنطقة الشرقية، صباح اليوم الإثنين، في مركز الظهران إكسبو بالدمام، فعاليات النسخة الثامنة لمنتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) الذي تنظمه أرامكو السعودية تحت رعاية سموه، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والقيادات من داخل المملكة وخارجها.

ووقّعت أرامكو السعودية، خلال أعمال منتدى ومعرض اكتفاء 2025، 145اتفاقية ومذكرة تفاهم تُقدر قيمتها بنحو33.75 مليار ريال 9) مليارات دولار أمريكي). ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على تعزيز جهود توطين السلع والخدمات في المملكة، وتعزيز التعاون ودعم المحتوى المحلي في سلسلة الإمداد.

وشهد اليوم الأول من فعاليات اكتفاء، الإعلان عن بدء شركة "أسمو" أعمالها في الرياض، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة (دي إتش إل)، أُنشئ بهدف إعادة رسم خارطة مجال المشتريات وسلسلة الإمداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما شهد اليوم الأول من اكتفاء، افتتاح منشأة نوفل للحلول اللامعدنية في مدينة الملك سلمان للطاقة، وساحة التصنيع البحري التابعة لشركة (إن إم دي سي) في منطقة رأس الخير. وتُعد شركة نوفل مشروعًا مشتركًا بين أرامكو السعودية وشركة بيكر هيوز، ومن المقرر أن تعمل على تطوير وتسويق مجموعة واسعة من منتجات المركّبات اللامعدنية. وستوفر ساحة التصنيع التابعة لـ(إن إم دي سي) خدمات الهندسة البحرية، والمعدات، وصنع المواد وخدمات التصنيع.

ويُنظم منتدى ومعرض اكتفاء خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري تحت شعار "منظومة للفرص". ويركّز على عرض تطوّر قاعدة سلاسل الإمداد المحلية، وإنجاز مشاريع التمكين الأساسية، ومجالات التعاون لتطوير منظومة سلسلة الإمداد المحلية بشكل أكبر.

وارتفعت نسبة الإنجاز التي حققتها أرامكو السعودية في مشترياتها من السلع والخدمات عبر برنامج اكتفاء من 35% عند أول إطلاق لاكتفاء في عام 2015، إلى 67% في عام 2024.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، الأستاذ وائل الجعفري: "منذ إطلاقه للمرة الأولى في عام 2015، وضع اكتفاء أنظمة جديدة أسهمت في إنشاء بنية أعمال هي الأفضل من نوعها في تسهيل العمليات التجارية، وخلق فرص جديدة، وتوفير الوظائف للسعوديين، وبناء سلسلة إمداد عالمية المستوى. كما يعمل البرنامج بفاعلية لتحفيز القيمة المحلية، وتعظيم النمو والتنويع الاقتصادي. وتولي أرامكو السعودية برنامج اكتفاء أولوية قصوى ضمن خططها طويلة الأجل، نظرًا لدوره المحوري في التغلب على التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، والمحافظة على أعلى درجات المرونة".

ويستهدف البرنامج تحقيق معدل إنجاز بنسبة 70%، مع زيادة صادرات السلع والخدمات المصنّعة محليًا، وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي. ومن خلال برنامج اكتفاء، تم تحديد 210 فرصة للتوطين في 12 قطاعًا، بحجم سوق تُقدر بنحو 105 مليارات ريال (28 مليار دولار أمريكي) سنويًا.

ومنذ إطلاقه وحتى اليوم، تمكّن برنامج اكتفاء من إنشاء 350 منشأة تصنيع جديدة، بإجمالي نفقات رأسمالية تزيد على 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار أمريكي). وتغطي هذه المرافق قطاعات مختلفة، مثل: المواد الكيميائية، والمواد اللامعدنية، وتقنية المعلومات، والمعدات والأجهزة الكهربائية، والمعدات الثابتة والدوّارة، والحفر، وأنظمة الحماية من الحرائق، وغيرها. وأدت هذه الاستثمارات إلى تصنيع 47 منتجًا لأول مرة في المملكة.

الفائزون بجوائز برنامج (اكتفاء) لعام 2025:

وتشمل قائمة الشركات الفائزة بجوائز برنامج (اكتفاء) لعام 2025م التي كرّمها صاحب السمو الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أميـر المنطقة الشرقية:

جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (الخدمات)، إس إل بي جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (الإنشاءات)، نسما وشركاهم جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (التصنيع)، الشركة العربية لصناعة الحفارات جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الخدمات)، شركة إكسلينس لوجنج السعودية المحدودة جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (التصنيع)، الشركة السعودية لصناعة الصمامات المحدودة جائزة الأفضل في السعودة (خدمات)، شركة الحفر العربية جائزة الأفضل في السعودة (التصنيع)، مجموعة الزاهد جائزة الأفضل في التدريب والتطوير، شركة هيونداي الهندسية المحدودة جائزة الأفضل في تطوير الموردين، هاليبرتون جائزة الأفضل في البحث والتطوير، بيكر هيوز جائزة الأفضل في الصادرات، شركة كابلات جدة جائزة الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، شركة جنى للخدمات البحرية

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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