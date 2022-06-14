استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة المهندس ماجد الرفاعي وأعضاء مجلس إدارة المعهد في الدورة الحالية، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية المهندس مطر العنزي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المعهد باسمه شخصياً وباسم أعضاء مجلس المعهد عن شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه غير المحدود لتأسيس المعهد، مثمناً لسموه متابعته الدؤوبة لمراحل التأسيس.

وأضاف المهندس الرفاعي أن المجلس سيعمل في الفترة القادمة على استلام مقر المعهد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، واختيار أفضل الجهات والكوادر التدريبية ، مؤكداً أن استراتيجية مجلس الإدارة تستهدف الموائمة مع رؤية المملكة 2030م في مجال الطاقة المتجددة وتوفير الكوادر المؤهلة من شباب وشابات الوطن وفق أعلى المعايير التدريبية والمهارية.

يذكر أن المعهد يأتي ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع صندوق الموارد البشرية "هدف" وجمعية الجوف للطاقة المتجددة لبناء شراكات واعدة مع الشركات المشغلة لمشاريع الطاقة في المملكة، وتلبية احتياجاتها من القوى العاملة في تخصصات ومجالات الطاقة المتجددة.

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