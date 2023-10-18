دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، الرائدة في معالجة عمليات الدفع الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على ترخيص خدمات الدفع بالتجزئة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويعد الحصول على هذا الترخيص خطوة مهمة في مسيرة عمل الشركة حيث يتيح لأمازون توفير خدمة معززة لتجارها في كافة أنحاء الدولة من خلال طرح منتجات ومزايا فريدة تسهم في تحسين تجارب العملاء مباشرةً.

ويرسّخ حصول أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني على الرخصة مكانة الشركة كمزوّد موثوق لخدمات الدفع في دولة الإمارات، حيث تعمل على تسهيل معالجة مدفوعات مئات التجار بمن في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تمكّن الرخصة الشركة من الاستثمار في الكفاءة التشغيلية لتوفير معالجة مدفوعات مبسّطة ومواصلة دعم التجار بمختلف أحجامهم من خلال منتجاتها وخدماتها المتنوعة وسهلة الاستخدام.

ويتوقع أن تصبح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات المستفيدة الأكبر من حلول معالجة المدفوعات المنظم الذي تقدمه أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، وبأخص الشركات التي تقبل الدفع عبر الإنترنت أو تعتزم تبنّي طرق الدفع الإلكترونية. فهو يتضمن مجموعة من المزايا التي تتيح تسريع عملية التسجيل وخفض تكلفة المدفوعات، بهدف دعم نموّ الشركات ونجاحها من خلال توفير منصة آمنة وموثوقة لها.

وفي هذا الإطار، قال بيتر جورج، المدير الإداري في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يشرّفنا نيل ثقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والحصول على هذا الترخيص الذي يعزز ثقة التجار والعملاء بنا وشعورهم بالأمان، كما أنه يتيح لنا الارتقاء بالخدمات التي نوفرها لهم. نتطلّع إلى مواصلة العمل مع كافة الشركاء المحليين بالتزامن مع توسيع نطاق خدماتنا والاستثمار في عملياتنا في كافة أنحاء دولة الإمارات، وكذلك تسهيل المدفوعات السريعة على كافة التجار والعملاء وتعزيز سلاستها وأمانها. نسعى في أمازون على اتباع أعلى المعايير ويعدّ هذا الترخيص خير دليل على التزامنا."

وتواصل أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني توفير حلول دفع سلسة وآمنة للتجار عبر قطاعات جديدة ومتنوعة مثل السفر والتأمين والتعليم. وتنضم الشركة من خلال هذا الترخيص إلى مجموعة مختارة من مزوّدي خدمات الدفع الذين يقومون بتشغيل خدمة دفع بالتجزئة منظمة ضمن نطاق محلي، مما يساهم في رفع مستويات الثقة وتشجيع اعتماد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات.

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