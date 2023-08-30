في إطار تعزيز نطاق أعمالها في الأسواق العالمية

المكتب الجديد يتيح للشركة تقديم خدماتها المصرفية الاستثمارية للعملاء داخل المنطقة وخارجها

دبي، الامارات العربية المتحدة: افتتحت "ألانترا"، شركة الخدمات المالية العالمية المستقلة التي تركز على السوق المتوسطة ومقرها مدريد، مكتباً جديداً لها في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ وذلك لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية لعملائها في المنطقة وتعزيز حضورها العالمي والمحلي.

وتضم "ألانترا"، الحاصلة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم الخدمات المصرفية ضمن مركز دبي المالي العالمي وانطلاقاً منه، ما يزيد على 650 شخصاً متمرساً عبر 25 مكتباً في 22 دولة. ويتيح انتقال الشركة خطوة استراتيجية لتعزيز تواجدها في المنطقة انطلاقاً من مقرها في مركز دبي المالي العالمي، إمكانية الوصول المباشر إلى كم هائل من الفرص الواعدة في إطار النشاط التجاري والاستثماري المتزايد في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى استقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، وتوسيع نطاق عروضها في المنطقة بالاستناد إلى فريقها المتكامل من الخبراء والمختصين ضمن القطاعات المعنية.

وتم تعيين سعد أشرف بمنصب المدير التنفيذي الأول لفرع "ألانترا" في مركز دبي المالي العالمي، حيث سيتولى إدارة عمليات الشركة وتحقيق مستهدفات استراتيجيات نموها في المنطقة. وكانت "ألانترا" قد بدأت عملياتها في منطقة الشرق الأوسط نهاية عام 2021 مع التركيز بشكل أساسي على القطاع البحري من خلال فريق مختص في الخدمات المصرفية الاستثمارية للأنشطة البحرية والشحن المُقيم في أثينا، والذي سيعمل اليوم كذلك انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي بعدما تمكن من تنفيذ حوالي 20 صفقة بقيمة إجمالية تزيد على مليار دولار في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال سعد أشرف، المدير التنفيذي الأول والعضو المنتدب لشركة "ألانترا مركز دبي المالي العالمي": يجسّد مركز دبي المالي العالمي الخيار الطبيعي لبدء أنشطتنا المصرفية الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط نظراً للموقع الاستراتيجي الاستثنائي لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وتواجد أفضل المواهب المالية المتخصصة. وبناءاً على ذلك قمنا بنقل جزء كبير من فريقنا العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية للأنشطة البحرية والشحن إلى مركز دبي المالي العالمي نظراً لأهمية هذه المنطقة بالنسبة لهذا القطاع الحيوي. نؤمن بأن تخصصاتنا ضمن مجموعة من القطاعات الهامة – مثل مجموعة المؤسسات المالية (FIG)، والقطاعات الاستهلاكية، والعقارات، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا – ستضيف قيمةً حقيقية إلى المستهدفات الاستراتيجية لعملائنا".

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "نرحب بالحضور الجديد لـ’ألانترا‘ في دبي والمنطقة. حيث يأتي قرار الشركة بتعزيز تواجدها عبر تأسيس مقراً لها ضمن مركز دبي المالي العالمي، تأكيداً على مكانة مركز دبي المالي العالمي كوجهة جذابة للبنوك الاستثمارية الدولية؛ وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي ومنطقتها الزمنية التي تتزامن مع أوقات العمل الرسمية لأغلب الأسواق حول العالم، علاوة على ما يوفره المركز من بنية تحتية تشريعية عالمية المستوى وقدرته على استقطاب أفضل المواهب المالية. يمثل المركز المنصة المثالية لشركة ’ألانترا‘ لتوسيع نطاق أعمالها وتلبية احتياجات مجموعة واسعة من عملائها، عبر الاستفادة من فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".

يقدم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في "ألانترا" استشارات مستقلة تشمل عدة مجالات منها، عمليات الاندماج والاستحواذ، والديون، وإعادة الهيكلة المالية، ومعاملات أسواق رأس المال؛ حيث قدم القسم خدماته الاستشارية لأكثر من 650 صفقة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 88.5 مليار يورو على مدى السنوات الأربع الماضية. ويمثل توسع "ألانترا" في مركز دبي المالي العالمي مرحلة فارقة ضمن مسيرة الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية العالمية، مما يؤكد التزامها بمواصلة تقديم خدمات المشورة المتخصصة لعملائها في جميع أنحاء العالم.

يحظى مركز دبي المالي العالمي بمكانة عالمية مرموقة كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ مستعيناً بمنظومة قانونية ولوائح تنظيمية وبنية تحتية متينة عالمية المستوى تجعل منه وجهةً جذابة للشركات العالمية على غرار "ألانترا" ,بما يمكنها من توسيع نطاق أعمالها وربطها مع الأسواق العالمية.

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