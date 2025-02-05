البرنامج متعدد التخصصات، ويتبنى النهج العملي والتجريبي، وستطرحه الأكاديمية بشكل مكثف لمدة خمسة أشهر.

البرنامج يُعزز الابتكار والخبرات التكنولوجية، ويدعم رؤية إمارة أبوظبي في أن تصبح مدينة ذكية عالمية رائدة.

يضمن استعداد المشاركين لمتطلبات سوق العمل المستقبلية مع التركيز على التكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها العملية.

يُمكِّن المشاركين من تصور وتصميم ونمذجة المشاريع باستخدام أدوات وآلات التصنيع الرقمي المتطورة.

يُسهم في بناء أدوات مصممة خصيصاً للاحتياجات التشغيلية تتضمن أحدث التقنيات مثل إنترنت الأشياء وأدوات الذكاء الاصطناعي .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، عن إطلاق برنامج «دبلوم فاب أكاديمي»، المُعتمد من قِبل «مؤسسة فاب» التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستطرح أكاديمية ربدان برنامج «دبلوم فاب أكاديمي» بشكل مكثف لمدة خمسة أشهر، في إطار رؤية تهدف الى تمكين المشاركين من تصور وتصميم ونمذجة المشاريع باستخدام أدوات وآلات التصنيع الرقمي المتطورة.

ويتبنى برنامج «دبلوم فاب أكاديمي» متعدد التخصصات النهج العملي والتجريبي، مما يلهم المشاركين للإبداع والاسهام في تطوير المدن والمجتمعات المستدامة، ويُعزِّز لديهم المعرفة والمهارات اللازمة للتصميم والتصنيع والابتكار بوتيرة سريعة، مع تنفيذ مشاريع تُلبِّي احتياجات وتطلعات المُتدرِّبين والمؤسسات، وفق أعلى معايير الجودة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

كما يتضمن البرنامج مجموعة مُتكاملة من المواضيع الابتكارية المُتخصصة، منها: التصميم بمساعدة الحاسوب وإنتاج الإلكترونيات إلى التقنيات المتقدمة مثل المسح الضوئي والطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجة المضمنة وتصميم الآلات. وسيخوض المشاركون في مجال القولبة والصب والمركبات والشبكات والاتصالات، ويتقنون مبادئ الاختراع والملكية الفكرية وتطوير المشاريع.

وأكَّدت الدكتورة منى عبدالله بلفقيه، مدير إدارة شؤون التعليم المهني في أكاديمية ربدان، على أهمية برنامج «دبلوم فاب أكاديمي» في الارتقاء بالأفراد والصناعات المتخصصة، مشيرةً الى أن البرنامج يحمل معه العديد من الفرص الواعدة لإمارة أبوظبي، من خلال تعزيز الابتكار والخبرات التكنولوجية، كما أنه يدعم رؤية الإمارة في أن تصبح مدينة ذكية عالمية رائدة.

وأضافت بلفقيه: "يواكب البرنامج التطوّر التكنولوجي العالمي، ويُقدم مزايا كبيرة للمشاركين، كما يُسهم في دفع عجلة الابتكار والابداع في الدولة، وتحويل الأفكار والطموحات الى واقع، مع التركيز على التكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها العملية في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات".

وتقدم أكاديمية ربدان مجموعة من المؤهلات التكميلية في نفس سياق «دبلوم فاب أكاديمي»، والتي تشمل دورات وبرامج متخصصة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مقدمة في إنترنت الأشياء والمدن الذكية للموظفين الحكوميين، وتصميم أجهزة التحكم وأجهزة الاستشعار عن بعد، الآلات المساعدة والروبوتات، وهندسة الأجهزة الذكية (مختبر التصنيع الإلكتروني).

كما تطرح أكاديمية ربدان مجموعة من المؤهلات المعترف بها عالمياً، منها: مؤهلات شبكة الكلية المفتوحة (OCN NI) في التصنيع الرقمي من المستويين الأول والثاني، والتي تعمل على تعزيز قدرات المشاركين في الطباعة ثلاثية الأبعاد وتصميم المنتجات والتصنيع الرقمي، ما يساهم بشكل أكبر في تطوير قوة عاملة ماهرة ومبتكرة.

عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئتي التعليم والتوظيف ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى.

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