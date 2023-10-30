أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد مركز المؤهلات العسكري في وزارة الدفاع لتُصبح مؤسسة تدريبية مُعتمدة رسمياً لطرح وتنفيذ مؤهلات وطنية مهنية لمنتسبي الوزارة.

ويأتي هذا الانجاز ضمن خطة الاكاديمية الاستراتيجية الهادفة الى تعزيز منظومة التطوير المهني في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث تتبنى الأكاديمية نظام التعليم المزدوج (الأكاديمي والمهني) في إطار شامل ومُتكامل بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سعادة سالم السعيدي، نائب رئيس الأكاديمية، عن اعتزاز الأكاديمية بالحصول على هذا الاعتماد الذي يُمثل اضافة نوعيّة جديدة الى سجل الأكاديمية الحافل بالإنجازات المحلية والعالمية الرائدة، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في تعزيز جهود الأكاديمية الداعمة لوزارة الدفاع من خلال تطوير برامج احترافية رفيعة المستوى تُعزز قدرات وكفاءات منتسبي الوزارة والمشاركة في تطوير المنظومة المهنية في الدولة.

من جانبه، رحَّب العقيد مهندس داوود سليمان الفليتي، قائد مركز المؤهلات العسكري بوزارة الدفاع، بهذا الاعتماد وانضمام الأكاديمية الى اسطول المؤسسات التدريبية المعتمدة لدى الوزارة، مُشيداً بالمستوى المُتقدم الذي وصلت اليه الأكاديمية في التعليم المهني والأكاديمي في شتى المجالات.

وستعمل الأكاديمية من خلال هذا الاعتماد على طرح عدد من البرامج التطويرية الاحترافية، والتي تساهم في تعزيز قدرات منتسبي وزارة الدفاع في مجالات فنية تخُصصية متعددة. وكمرحلة أولى، سوف تطرح الاكاديمية أول برامجها تحت مظلة مركز المؤهلات العسكري تحت مسمى برنامج مدخل بيانات من المستوى الثالث.

وتتطلع أكاديمية ربدان الى توسيع نطاق عملها كمؤسسة مُعتمدة الى طرح المزيد من البرامج النوعيّة والقيّمة بما يدعم عجلة التقدم والتطور في دولة الامارات العربية المتحدة.

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عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئتي التعليم والتوظيف ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات.

وتوفر الأكاديمية تظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ra.ac.ae/

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