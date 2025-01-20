الشارقة، نظمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم بالتعاون مع وكالة ضمان الجودة البريطانية ندوة بعنوان "تعزيز التميز الأكاديمي وضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي"، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025 في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.

افتتحت الندوة بكلمة ألقتها سعادة الأستاذة خولة الحوسني، نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، حيث رحبت بالحضور وأعربت عن تقديرها لجهود المشاركين في تعزيز ثقافة الجودة الأكاديمية. وأكدت في كلمتها على أهمية تطوير معايير الجودة والتميز الأكاديمي بما يسهم في تحقيق رؤية إمارة الشارقة كوجهة تعليمية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي. كما أشارت إلى أهمية التعاون المشترك في تعزيز الابتكار واستدامة جودة التعليم، مع التركيز على دور القيادة في بناء بيئة تعليمية متميزة.

ومن جهته صرح سعادة الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص: "تهدف الندوة إلى تعزيز الجودة في مؤسسات التعليم العالي من خلال التعرف على أحدث التوجهات التعليمية والمعايير الدولية، مع التركيز على تطوير مخرجات التعليم العالي واهمية وجود مسارات مهنية واضحة للطلبة، بما يسهم في أعدادهم بشكل فعّال لوظائفهم المستقبلية. كما تسعى إلى استكشاف أفضل السبل التي يمكن للجامعات من خلالها تحسين جودة التعليم وضمان توافق برامجها الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل."

وأضاف: "نسعى من خلال هذه الندوة كذلك إلى تحقيق التميز المهني لأعضاء الهيئة التدريسية، من خلال تعزيز أدوارهم كأساتذة جامعيين ممارسين قادرين على الإسهام في التدريب العملي للطلبة ضمن المسيرة التعليمة، بما يدعم بناء أجيال متميزة قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية."

ومن جانبها، عبرت الأستاذة جولي تيل، المدير العالمي لوكالة ضمان الجودة البريطانية، عن سعادتها بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم في هذا الحدث البارز. "نتطلع إلى تأسيس شراكة مثمرة وطويلة الأمد مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم، تهدف إلى تعزيز ضمان الجودة في التعليم العالي، بما يساهم في تحسين تجربة التعليم وتطوير مخرجاته لصالح الطلبة والخرجين في دولة الإمارات العربية المتحدة."

تناولت الندوة بداية نبذة عن استراتيجية التعليم العالي لدى هيئة الشارقة للتعليم الخاص وتركزت أولى الجلسات على معايير وكالة ضمان الجودة البريطانية ودورها في الاعتماد الدولي، وركزت الجلسة على أهمية دمج ممارسات ضمان الجودة في مختلف العمليات المؤسسية بدءًا من التخطيط الأكاديمي ووصولاً الى مسيرة الطلبة والخرجين، بهدف تعزيز تجربة التعليمية وضمان المخرجات.

بينما تطرقت الجلسة الثانية إلى فوائد الاعتماد الدولي للجامعات، مستعرضةً نماذج لجامعات حققت الاعتماد الدولي بنجاح من وكالة ضمان الجودة البريطانية، مع تقديم شرح لمنهجية الاعتماد الدولي لدى الوكالة والمعايير التي تستند إليها، ما أتاح للحضور التعرف على الية تبني هذه المعايير لضمان جودة التعليم وتطوير الأداء المؤسسي في مؤسساتهم التعليمية.

وفي سياق متصل، ناقشت جلسة بعنوان "منظور منهجي في ضمان الجودة والاعتماد الدولي" كيفية الانتقال من التركيز على أساسيات ضمان الجودة إلى تحقيق التميز في مخرجات التعلم وتطوير النظم التعليمية، مع تقديم تصنيف لنظم ضمان الجودة ومفاهيم مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية. كما تطرقت إلى أثر توسيع نطاق ضمان الجودة على الارتقاء بالمؤسسات تعليمية بحيث تكون قادرة على الاستجابة لمتغيرات القطاع التعليمي.

اختتمت فعاليات الندوة بجلسة حوارية بعنوان "المضي قدمًا في ضمان الجودة والاعتماد في الإمارات العربية المتحدة: سيناريوهات المستقبل"، بمشاركة سعادة الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والبروفيسورة جيليان باندور رئيسة قسم الآداب، جامعة روتشستر للتكنولوجيا، والدكتور نديم خان نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، أكاديمية الشارقة البحرية، والأستاذة جولي تيل المدير العالمي لوكالة ضمان الجودة البريطانية. حيث ناقشت الجلسة أبرز التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في الدولة لتحقيق التميز الأكاديمي.

وقد شهدت الندوة تفاعلاً لافتاً من الحضور، مما يعكس التزام مؤسسات التعليم العالي في الشارقة بدعم مسيرة التميز والجودة في التعليم، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة تعليمية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أكاديمية الشارقة للتعليم

هي صرح يعكس ثقافة التحسن المستمر بآفاقها اللامحدودة والتي أصبحت الشارقة عنواناً لها، ويهدف إلى دعم جهود جميع المؤسسات التعليمية الرّامية وعلى الدّوام إلى الارتقاء بالعملية التعليمية في جميع مراحلها، كما وترمي إلى بناء قدرات المعلمين والقياديين في منظومة التعليم محلياً وعالمياّ بما يتناغم مع رؤى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي – حفظه الله - في التعليم المتميز والذّي هو الأداة الفاعلة، والرّكيزة الأساس التّي تضمن رقي المجتمعات في المجالات المختلفة. وتحرص الأكاديمية على الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها وتكوين الشراكات المحلية والعالمية مع أرقى المؤسسات، حيث تمكّن الميدان التربوي من الريادة في قطاع التعليم، وتتطرق إلى تطوير برامج مهنية تؤهل المعلّمين والقيادات المدرسية بشكل يتلاءم مع التغييرات المتسارعة وبصورة ترصد الجودة وتضمن بذلك أفضل المخرجات التعليمية على جميع المستويات.

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