الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية روسيا الاتحادية بشأن تعزيز التدريب الدبلوماسي بين الطرفين، وذلك في الأكاديمية الدبلوماسية بموسكو بحضور سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية قال سعادة الجابر: "تتيح هذه الاتفاقية بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الروسية، تعزيز العلاقات الأكاديمية وضمان تنفيذ برامج أكاديمية متنوعة".

وتعكس مذكرة التفاهم التزامًا مشتركًا بتعزيز التنمية المهنية للكوادر الدبلوماسية. كما وتركز الاتفاقية على تحديث أساليب التدريب في مجالات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية. كما ستوفر إطارًا لتبادل المواد التعليمية والأنشطة البحثية ذات الصلة، مما يساهم في إثراء برامج التدريب والموارد الأكاديمية للطرفين.

بموجب هذه الشراكة، ستُنظم الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية روسيا الاتحادية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية دورات تدريبية للكوادر الدبلوماسية. وسيُتاح للخبراء من كلا الأكاديميتين فرصة المشاركة في المؤتمرات والندوات والمناقشات التي يستضيفها الطرف الآخر، وسيسهم هذا التضافر في تعزيز الأبحاث المشتركة والمشاريع التعاونية، مما يعزز الخبرات الأكاديمية والعملية لدى الطرفين.

وخلال زيارة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، للأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، ألقى محاضرة أمام طلاب الأكاديمية بعنوان "الدبلوماسية والقيادة الإماراتية" استعرض خلالها السياسة الخارجية لدولة الإمارات، مسلطًا الضوء على دورها المتنامي على الساحة الدولية. كما تناول نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها القائم على تعزيز التعاون الدولي.

وتعليقاً على أهمية مذكرة التفاهم، قال الظاهري: "في عالم مترابط بشكل وثيق، يعد تبادل الخبرات العلمية والعملية أمرًا ضروريًا لتطوير فن الدبلوماسية. إن توقيع مذكرة التفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الروسية يمثل خطوة استراتيجية نحو الإثراء المتبادل.

ومن جهته، أكد ألكسندر ياكوفينكو، رئيس الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية روسيا الاتحادية على أهمية هذا التعاون، قائلاً: "إلى جانب التعاون في مجال التدريب المتقدم للدبلوماسيين، وبالتنسيق مع دولة الإمارات، سنولي اهتمامًا كبيراً لتبادل الآراء والأبحاث حول القضايا الأكثر إلحاحاً على الأجندة السياسية العالمية. كما وسيتم تبادل ومشاركة الدراسات والتحليلات بين الطرفين ".

وتأتي هذه المبادرة الرائدة لتؤكد على التزام دولة الإمارات بتنمية رأس المال البشري وتعزيز التبادل الفكري وذلك من خلال إعطاء الأولوية للدبلوماسية التعليمية والأبحاث المشتركة.

نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://agda.ac.ae

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