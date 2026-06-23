أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني، وبناء القدرات، والتبادل المعرفي، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتطوير الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وقد وقّع الاتفاقية سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وسعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، حيث تؤسس الاتفاقية إطاراً للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني، وتبادل الخبرات والمعرفة، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة ذات الصلة بتطوير الموارد البشرية ومسارات العمل الحكومية.

كما تشمل الاتفاقية تخصيص مقاعد تدريبية لموظفي الجهتين للمشاركة في البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الأكاديمية، إلى جانب تقديم مزايا تفضيلية على عدد من البرامج التدريبية، وتنظيم جلسات وورش عمل معرفية مشتركة تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في مجالات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

علاوة على ذلك، سيعمل الطرفان على استكشاف وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية الموارد البشرية لمواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين ويعزز ثقافة التعلم المستمر والابتكار في بيئات العمل الحكومية.

نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

تعد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مركزاً دبلوماسياً متميزاً في الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع الأكاديمية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة.

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نبذة عن دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان

هي الجهة المختصة مركزياً في امارة عجمان بتولي مهام الإشراف على الشؤون التنظيمية المتعلقة بالموارد البشرية في الجهات الحكومية في الإمارة والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة بهدف دعم سياسات التوطين وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب الخريجين المواطنين المتميزين، وتأهيل وتطوير الموارد البشرية المتوافرة في الدولة وفي الإمارة، لسد إحتياجات الجهات الحكومية.

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