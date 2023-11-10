اعتمد خطته الاستراتيجية 2023-2024 بأهداف طموحة

دبي: اعتمد مجلس شباب جمارك دبي خطته الاستراتيجية 2023-2024، والتي تضمنت أهداف طموحة، وأفكار مبتكرة بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وإبراز النموذج الإماراتي في تمكين الشباب وتعزيز دورهم وإسهاماتهم لمواصلة قيادة التطوير، وناقش المجلس في اجتماعه الأخير حزمة من الفعاليات والمبادرات النوعية، وربطها بخطة المجلس واستراتيجية المؤسسة الاتحادية للشباب 2020 – 2025 واستراتيجية جمارك دبي 2021 – 2026.

وقال سعيد الجناحي رئيس مجلس شباب جمارك دبي:" يمثل مجلس شباب جمارك دبي طاقة واعدة ورؤية مستقبلية تسهم في تعزيز الابتكار ومواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها جمارك دبي على الصعيدين المحلى والدولي، بفضل دعم قيادتنا الحكيمة التي آمنت أن لدى الشباب الإماراتي العديد من الإمكانيات التي يمكن توظيفها في قيادة مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة بدعم الجهود الحكومية، مشيراً إلى أن المجلس يضم نخبة واعدة من شباب الدائرة يعملون كفريق واحد لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تأسس عليها المجلس، ومنها استشراف المستقبل في تطوير العمل الجمركي إلى جانب التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والشركاء نحو تحقيق مبادرات الشباب وفقاً للأجندة الوطنية، ، ومواجهة التحديات وتحقيق سعادة المجتمع ، لدعم تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 بالاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تواكب المتغيرات العالمية المتسارعة، حتى تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم".

من جانبها قالت جمانة البناي نائب رئيس مجلس الشباب في جمارك دبي:" تضمنت خطة المجلس أيضاً إجراء مقارنات معيارية مع الجهات ذات الصلة بمجالس الشباب من أجل التطوير والتحسين من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات، وذلك لتبادل الخبرات و المعارف مع مجالس الشباب الأخرى على مستوى الجهات الحكومية ، وتوحيد الجهود و تعزيز التعاون في المجالات المشتركة".

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