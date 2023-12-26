إصدار أكثر من 411 ألف تصريح إعلان عقاري برمز QR منذ إطلاقها إبريل الماضي

مروان بن غليطة: لمسنا استجابة كبيرة من الشركات، ما يدعم استراتيجيتنا في تحقيق رقابة عقارية شاملة

علي آل علي: مستمرون في حملات التفتيش، و نتبع معايير محدّدة ك التأكد من تطابق البيانات المعلنة مع بيانات رمز الاستجابة

بلغ عدد الإنذارات الصادرة للشركات غير الملتزمة بوضع رمز الاستجابة السريعة على الإعلان 1980 إنذاراً

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: ساهمت خدمة "مضمون" الإلكترونيّة الخاصّة بإصدار رمز الاستجابة السريع QR Code لأي تصريح إعلان عقاري صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ في تعزيز الشفافيّة في القطاع العقاري، ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في الإمارة، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى تفاصيل العقار بكلّ سهولة عبر مسح الرمز بالهواتف المحمولة والأجهزة اللوحيّة، مما يوفّر معلومات أكثر دقة وسرعة.

ومنذ اعتماد الخدمة في إبريل 2023 من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي؛ تمّ إصدار 411,608 تصريح إعلان عقاري برمز الاستجابة السريعة. وكانت المؤسسة قد أطلقت الخدمة بهدف تمكين المتعاملين من التأكد بفاعليّة من صحة الإعلان العقاري وأنه معتمد من طرفها، مع إمكانيّة التحقق من ذلك عبر عرض معلومات الإعلان كاملة في موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مباشرة، بما يشمل معلومات الشركة المعلنة، ومعلومات الإعلان، وحالة وتفاصيل العقار، وقيمة العقار علماً أنّه يُمكن تأمين الرابط لمنع أي تعديل على البيانات.

أهميّة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيميّة

وأعرب سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عن أهميّة الالتزام والتقيّد بالقوانين والاشتراطات الصادرة عن المؤسسة، والامتثال للوائح التنظيميّة لتجنب المخالفات والغرامات، وقال: "لمسنا خلال الفترة الماضية استجابة كبيرة من كافة المعنيين، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى رفع الوعي والثقة والشفافيّة بالقطاع العقاري وضمان الحوكمة الفعّالة، بما ينعكس بشكل رئيس على استراتيجيتنا في تحقيق رقابة عقارية شاملة".

وفي مؤشر على التزام الأطراف المعنيّة في إصدار رمز استجابة سريعة لأي تصريح إعلان عقاري وفقاً لخدمة "مضمون"؛ لم يتمّ تسجيل سوى 5 مخالفات، حيث تبلغ قيمة المخالفة الواحدة 50 ألف درهم. وتُشير الدائرة إلى أنّها ستقوم بتطبيق المخالفات على الشركات غير الملتزمة بشروط الإعلانات العقارية بشكل مباشر دون توجيه إنذار مسبق، وذلك بعد منح الشركات فترة كافية للالتزام بالتعميم الصادر بهذه الخصوص، وعليه تدعو الدائرة جميع الشركات العقارية بضرورة تصحيح وضع الإعلانات المخالفة والتي لا تحمل رمز القارئ السريع QR Code، إلى جانب ضرورة الالتزام بالمقاسات المحددة للرمز السريع بحيث يكون قابل القراءة عند مسح رمز الاستجابة.

معايير مراقبة الشركات غير الملتزمة

وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري: "مستمرون في حملات التفتيش والتأكد من مواصلة التزام الشركات العقاريّة باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وذلك من خلال ربطها في منصات التسويق العقاري إلى جانب تفعيلها عبر نظام تراخيصي. نتبع معايير محدّدة لمراقبة الشركات غير الملتزمة، وتتمثل بالتأكد من وجود رمز الاستجابة السريع على الإعلان، والتأكد من تطابق البيانات المعلنة مع بيانات الرمز، ومن كون التصريح غير منتهي وفيما إذا كان صادراً لنفس الشركة المعلنة. كما تتيح خدمة مضمون تقديم البلاغات حول أي إعلان عقاري غير مطابق لبيانات رمز القاريء السريع، وقد بلغ عدد الإنذارات الصادرة للشركات غير الملتزمة بوضع رمز الاستجابة السريعة على الإعلان العقاري 1980 إنذاراً حتى الآن".

وانطلاقاً من دور أراضي دبي في تعزيز الوعي والثقة بالمجتمع العقاري؛ تهيب الدائرة بكافة المتعاملين والمستثمرين ضرورة عدم التعامل مع أي إعلان عقاري لا يحمل رمز استجابة سريعة (QR Code)، حفظاً لحقوقهم ومنعاً للتعرض لأي عمليات وهمية أو غير ذات مصداقية.

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