أعلنت أدافيرس عن شراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف هذه الشراكة إلى تسريع تطوير تقنيات الويب 3 وتعزيز الابتكار في سلاسل الكتل في المملكة العربية السعودية.

تعزيز الابتكار في تقنيات الويب 3

ترتكز هذه الشراكة على الاستفادة من ريادة الوزارة في التحول الرقمي الوطني وخبرة أدافيرس في الاستثمار في تقنيات سلاسل الكتل وبناء الأنظمة التقنية، ما يتيح للمواهب المحلية الاستفادة من أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، صرّح فينسنت لي، الرئيس التنفيذي لشركة أدافيرس السعودية:"نفخر بالمساهمة في دعم التحول الرقمي للمملكة من خلال مشاركة خبراتنا العالمية ومواردنا. هذه الشراكة ستساهم في بناء مجتمع قوي لتقنيات الويب 3 في المملكة وتعزيز الابتكار في مجال سلاسل الكتل."

تتضمن أبرز المبادرات ضمن هذه الشراكة إطلاق برامج تدريبية وتوعوية لتزويد الكفاءات المحلية بالمهارات المطلوبة في مجالات الويب 3 وسلاسل الكتل، إلى جانب تنظيم لقاءات مجتمعية وفعاليات هاكاثون لتعزيز الابتكار وبناء مجتمع تقني متفاعل، كما تشمل المبادرات إتاحة الوصول إلى أحدث الخبرات والتقنيات العالمية لدعم نمو المنظومة التقنية في المملكة، بالإضافة إلى إطلاق برامج مسرّعات أعمال لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع الويب 3.

هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز رقمي إقليمي رائد في تقنيات المستقبل وتعزيز قدراتها في مجالات الويب 3 وسلاسل الكتل.

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