84 ألف معاملة جمركية يومياً

المعاملات الجمركية تقفز 17 % إلى 30 مليون وبنسبة سعادة 98% في 2023

أحمد محبوب مصبح: الانفتاح الاقتصادي محرك نمو التجارة الخارجية

تطوير خدمات رقمية تزيد من تنافسية دبي

دبي: أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أننا نشهد تعاظماً مستمراً لدور دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتجارة، ومكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد، مؤكداً أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات تمثل خارطة طريق لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً، وترسيخ بناء اقتصاد وطني ومستدام حيث تعد الإمارات نموذج اقتصادي حر، منفتح على العالم ، يرحب بالتبادل الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي بلا قيود، وهو ما يمثل محرك النمو للتجارة الخارجية.

وقال سعادته: إن جمارك دبي تدعم الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات ودبي حيث حققت الدائرة أداءً قياسياً للعام 2023، وقامت بتخليص أكثر من 30.4 مليون معاملة جمركية وهو العدد الأكبر في تاريخ المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي مسجلاً نمواً بواقع 17.5 % مقارنة مع 25.8 مليون معاملة في العام 2022، مدفوعاً ببرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يواصل مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021‘بلغت نسبة سعادة العملاء 98% عن هذه المعاملات الجمركية التي يتم تقديمها كخدمات الكترونية وذكية على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع حيث يبلغ متوسط المعاملات الجمركية اليومية التي تنجزها برامج وأنظمة جمارك دبي 84 ألف معاملة.

أجندة دبي

وأوضح سعادته أن جمارك دبي تسعى إلى فتح قنوات وترسيخ العلاقات وتعزيزها مع شركاء دبي التجاريين واكتساب شركاء جدد، لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 برفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل، وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية في عام 2033، وفي هذا الشأن عقدت جمارك دبي العديد من الاجتماعات مع الشركاء والعملاء والجهات الدبلوماسية و مجالس الأعمال للدول كشركاء تجاريين من وتم بحث أطر زيادة قيمة التبادل التجاري بما يصب في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لعام 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

خدمات رقمية

أطلقت جمارك دبي مشاريع وخدمات رقمية لتسريع العمليات التجارية وترسيخ موقع دبي محور عالمي للتجارة و يوفر مشروع "تتبع حالة الشحنات" تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من مرحلة الوصول إلى مرحلة الافراج ، ويتميز بتوفر مراقبة لحظية ورؤية شاملة حول تخليص البضائع عبر حدود دبي ، و يهدف المشروع إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف للجهات الجمركية وللتجار بما يدعم زيادة العائد لاختيار دبي مقصداً لعملياتهم التجارية ، يمكن هذا المشروع العملاء من اتخاذ الإجراءات اللاحقة بسرعة بناء على حالة الشحنة، وتوفير الدعم السريع لأكثر من 200 ألف عميل (تشمل المستوردين والمخلصين الجمركيين وشركات الشحن والنقل) ، بما يعزز شفافية عملية تخليص البضائع التي تتم على مدار الساعة ويساهم كذلك في تعزيز نسبة سعادة المتعاملين ، كما يستهدف المشروع إلى تقليل عدد الاتصالات الواردة لمركز الاتصال الخاصة بالاستفسار عن الشحنات والبالغ عددها 55 ألف اتصال سنوياً. كما وتعد مبادرة "أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي" مبادرة مبتكرة تهدف إلى تحويل عمليات التدقيق الجمركي إلى عملية آلية من خلال أتمتة العمليات باستخدام الروبوتات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال استخراج البيانات من المستندات المتعلقة بالشحنات ثم تصنيفها والتحقق من المعلومات وتحديدها كمخاطر محتملة و أتمتة قرارات المدقق حيال الحالات المختلفة، يتوقع من خلالها بناء قدرات استراتيجية جديدة تركز على التحليل وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات، وزيادة تغطية التدقيق للبيانات الجمركية المنجزة في جمارك دبي سنوياً وخاصة للبضائع ذات القيم والأصناف والأوضاع الجمركية المؤثرة لتصل إلى 100% خلال السنوات الخمس القادمة، بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي قامت جمارك دبي بتطبيق أتمتة الإشعارات الخاصة بمعاملات الاستيراد الجمركي الخاضعة للضريبة بين الدوائر الحكومية، وتساهم هذه المبادرة في إصدار تقارير ضريبية دقيقة وتقلل من المعاملات الغير متطابقة ، كما قامت الدائرة بربط أنظمة التخليص الجمركي مع نظام تصديق المستندات الإلكتروني لوزارة الخارجية و التعاون الدولي بهدف التسهيل على المتعاملين حيث يتعين على المتعامل إدخال رقم مرجع التصديق الإلكتروني للمستندات (الفاتورة) الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الأنظمة الإلكترونية الجمركية عند تنظيم البيان الجمركي الاستيراد أو الاستيراد بقصد إعادة التصدير، في حال سداد رسم التصديقات قبل إنجاز البيان الجمركي.

ريادة الابتكار

تمكنت الدائرة من أن تصبح أول مؤسسة عربية وعالمية خارج المملكة المتحدة تحصل على الزمالة الفخرية من منظمة الأفكار البريطانية، كما فازت الدائرة خلال حفل توزيع جوائز الأفكار البريطانية 2023 بالمركز الأول في فئة التصميم لابتكار الحقيبة الذكية والمركز الثاني في فئة الابتكار لابتكار الماسح العملاق للمركبات الكبيرة بالإضافة إلى الحصول على المركز الأول عالمياً في مؤشر التصنيف البلاتيني الرابع عشر للعام الثالث على التوالي من منظمة الأفكار البريطانية.

وحصلت الدائرة من جائزة CMO ASIA والمنظمة الآسيوية للتميز على أفضل مؤسسة مبتكرة وعلى أفضل تصميم مبتكر لعام 2023 لجهاز التفتيش العملاق، بالإضافة إلى الحصول على أول آيزو للابتكار 56002 – 2023 من شركة TUV العالمية والفوز بأربع جوائز جديدة تشمل جائزتين ذهبيتين و ميداليتين ذهبيتين في معرض الاختراعات العالمي المنظم من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وكللت جمارك دبي جهودها المتواصلة في الابتكار بحصولها على المركز الأول في جائزة الابتكار العالمية للجمارك لعام 2023 فئة المسار الأول: الحلول الابتكارية ذات القيمة العالية والتي تمنحها الشبكة الحكومية الأوروبية للممارسين الجمركيين بالتعاون مع منظمة البحوث عبر الحدود وذلك عن مشروع التجارة الالكترونية عبر الحدود، الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي وشارك في هذه الجائزة أكثر من 20 مؤسسة جمركية من مختلف انحاء العالم مثل ألمانيا، هنغاريا وأستراليا ، حيث شهد تقييم الجائزة من قبل اللجنة المتخصصة من الخبراء الجمركيين حول العالم ، تنافساً كبيراً بين مشاريع الجهات الجمركية العالمية التي تقدم حلولاً ابتكارية رائدة لتسريع و تسهيل العمليات التجارية ، وسجل عدد الأفكار والابتكارات الجديدة التي تقدم بها الموظفين في جمارك دبي 6081 فكرة وابتكار.

الاستقرار الأمني

تحرص جمارك دبي وضمن واجبها الوطني لحماية الحدود، والمساهمة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، التي تعد واحدة من أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات، وأحد المقومات الجاذبة للاستثمار في الدولة، من التصدي وبكل حزم لكافة محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة لحماية المجتمع والاقتصاد، ونجحت الدائرة في تنفيذ 3748 محضر ضبط خلال العام الماضي، 1704 قضية و 2044 محضر جمركي ، وتنسجم هذه الجهود مع خطة الدائرة 2021-2026 لريادة الجمارك الآمنة عالمياً، وتسعى الدائرة إلى استخدام وتطوير أفضل التقنيات للتصدي للتحديات الأمنية التي تهدد سلامة الاقتصاد والمجتمع وذلك من خلال برنامج محرك إدارة المخاطر بإدارة الاستخبارات الجمركية والذي يتحكم في هذا الكم الكبير والهائل من المعاملات الجمركية وتحديد الشحنات المشبوهة، كما تقوم جمارك دبي بتدريب وتطوير كوادرها من الضباط والمفتشين الجمركيين في كافة المنافذ الجمركية من خلال تعريفهم على أفضل الطرق الحديثة والمبتكرة في الكشف عن المواد المخدرة، باستخدام آليات العمل المتطورة وأجهزة التفتيش الحديثة، واطلاعهم على أحدث التقنيات المستخدمة في الكشف عن المخدرات، والمواد المستخدمة في صناعتها، وتمكينهم من كشف المواد الممنوعة بكافة أنواعها، والتعامل مع الطرق المختلفة في عمليات التهريب.

و يعد مشروع " التفتيش عن بُعد " الذي أطلقته جمارك دبي بالتعاون مع دبي الجنوب ابتكار نوعي لتسهيل إجراءات التفتيش وتسريع الإجراءات على العملاء ، و تعتمد المبادرة على خصائص التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوت الخاص لتفتيش الشحنات داخل مستودعات الشركات بكفاءة وأمان وبدقة عالية من غرفة العمليات الخاصة بجمارك دبي عن بُعد ، ويختصر المشروع المبتكر الوقت ويخفض الكلفة، حيث لا يحتاج انتقال ضباط الجمارك إلى مستودعات البضائع لإجراء عمليات التفتيش ، تم تزويد نظام التفتيش عن بُعد الجديد بكاميرات متعددة الاستخدامات للتصوير عالية الدقة واكتشاف المخاطر، كما يتضمن أجهزة نوعية مثل كاميرات حرارية وأشعة تحت الحمراء، وبطارية ليثيوم طويلة الأمد مع إمكانية الشحن السريع و طائرة بدون طيار ،ما يدعم عمليات تفتيش فعالة و دقيقة للشحنات.

تدوير 694 ألف قطعة

بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في العام 2023 نحو 333 حالة، شملت أكثر من 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة اجمالية بلغت نحو 73.4 مليون درهم، كما بلغ عدد عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة 122 عملية شملت نحو 694 ألف قطعة من البضائع المقلدة.

وقامت الدائرة في العام 2023 بإنجاز 131 ورشة عمل وفعالية توعوية بالملكية الفكرية شارك فيها 1618 مشاركاً من مختلف الفئات، كما تم تقييد 407 علامة تجارية و231 وكالة تجارية بالإضافة الى تسجيل 8 أصول معرفية لابتكارات الموظفين بجمارك دبي.

تسهيلات جمركية

منحت جمارك دبي تسهيلات إصدار الفواتير لشركات المناطق الحرة ما ساهم في نمو حجم تجارة الشركات المستفيدة من هذه التسهيلات وتم تقديم الرأي لــ (120) مشروع للتشريعات منها (42) تشريع جمركي، (20) تشريع محلي و (58) تشريع اتحادي، و إطلاق خدمة التدقيق الذاتي مع زيادة نسبة كفاءة وفعالية خطة التدقيق لعام 2023 بنسبة 39% مقارنة بالنسبة المحققة في 2022 ، وأثمرت جهود جمارك دبي عن إصدار قرارات تصنيف سلع للمتعاملين بما يقارب 24 ألف بند تعرفة جمركية والرد عبر الخدمات الالكترونية على ما يقارب 1850 استفسار للمتعاملين بشأن التعرفة الجمركية والمنع والقيد، ودعم تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية من خلال اصدار السياسات الجمركية المنظمة لتنفيذ هذه الشراكة.

دعم السياحة

عززت جمارك دبي جهودها لتسهيل حركة السفر والسياحة في مطارات دبي ،وتشمل الخدمات التي توفرها الدائرة العديد من التسهيلات النوعية لحركة السياح والمسافرين، ويهدف برنامج الإفصاح الذكي اختصار وقت عبور المسافرين عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق ، حيث يتيح البرنامج للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا ، العملات المعدنية ، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر ، كما يوفر التطبيق الاطلاع على خدمات مبني مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق تواجد موظفي جمارك دبي، ويعزز المشروع الذكي من فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي وزيادة الوعي حول المواد الممنوعة والمقيدة للمسافرين، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر التطبيق والمتوفر على متجري جوجل بلاي و آبل ستور.

تعاون

بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي قامت جمارك دبي بتطبيق أتمتة الإشعارات الخاصة بمعاملات الاستيراد الجمركي الخاضعة للضريبة بين الدوائر الحكومية، وتساهم هذه المبادرة في إصدار تقارير ضريبية دقيقة وتقلل من المعاملات الغير متطابقة.

المشغل الاقتصادي

تواصل جمارك دبي دعم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد و تعزيز أعمال الشركات الأعضاء في البرنامج ويعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.

ضمان الجودة

طبقت جمارك دبي 17مواصفة للجودة، في عدة مجالات ومنها نظام إدارة الجودة ISO 9001، نظام إدارة الحوكمة ISO 37000 ، نظام تقارير الداخلية والخارجية لرأس المال البشري ISO 30414 ، نظام المسؤولية المجتمعية ISO 26000 ، نظام إدارة الابتكار ISO56002 نظام إدارة فض النزاعات ISO 1000 .

175 مبادرة مجتمعية

عززت جمارك دبي جهودها في دعم العمل المجتمعي ودعمت مبادرتها المجتمعية بمفهوم شامل وفقا لخطتها الإستراتيجية في المسؤولية المجتمعية من خلال عدة محاور شملت الأنشطة الاجتماعية، الصحية، البيئية، الخيرية، للمساهمة في دعم القضايا التي تمس المجتمع، وواكبت الدائرة عام الاستدامة وكوب 28 بتنفيذ العديد من المبادرات في مجال الاستدامة وسجل إجمالي عدد المبادرات المجتمعية التي نفذتها الدائرة 175 مبادرة خلال عام 2023 ، استفاد منها 238 ألف مستفيد من كافة الفئات في المجتمع، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن تلك المبادرات 98%وفقا لنتائج دراسة سعادة المجتمع التي أجرتها الدائرة على كافة الفئات.

وتنوعت مبادرات جمارك دبي خلال عام 2023 ومنها (مبادرة سواعد الفرضة، سواعد أصحاب الهمم، مبادرة الجمارك الخضراء، هذا إضافة إلى ورش توعوية وتعليمية لطلبة المدارس، وورش توعوية صحية للموظفين، ومبادرات رياضية مع الاحتفال بالأيام العالمية والوطنية، حيث وجهت المبادرات لكافة الفئات في المجتمع (الأطفال، الشباب، كبار المواطنين، أصحاب الهمم، الفئات المساعدة، طلاب المدارس والجامعات).

85 فعالية

نفذت جمارك دبي خلال العام الماضي 85 فعالية استفاد منها 31 ألف مستفيد، وبلغت نسبة الرضا عن الفعاليات المنفذة 90%وفقا لنتائج استطلاع يتم اجرائه بعد كُل الفعالية، ومن أهم تلك الفعاليات، أسبوع جمارك دبي الثامن، شهر الإمارات للابتكار، المشاركة في معرض جيتكس جلوبال، اليوم الوطني لدولة الإمارات، الملكية الفكرية، التكريم الشهري للعملاء، مبادرة ارتباط لتعزيز العلاقات مع الجهات الدبلوماسية.

دورات متخصصة

نفذت جمارك دبي مُمثلة في مركز التدريب الجمركي3913 دورة تدريبية بنهاية عام 2023، وتدريب 14317 موظف، و بلغت عدد الساعات التدريبية لكل موظف 24 ساعة تدريبية ، هذا بالإضافة إلى التدريب الذكي عبر المنصات التعليمية المختلفة والتي بلغت 40%.

وتنوعت البرامج والدورات التدريبية منها (دورات أمن وتقنية المعلومات ، دورات اسعاد المتعاملين ، دورات الابتكار، دورات التفتيش – دورات السلامة والصحة المهنية – دورات العمل الجمركي – دورات المهارات الإدارية العامة ، دورات الموارد البشرية ،دورات تطوير واعداد القادة ، دورات حماية حقوق الملكية الفكرية ، دورات علم البيانات والذكاء الاصطناعي، التعاقب الوظيفي، والعديد من الورش التوعوية العامة ، ودورات التمييز المؤسسي).

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-انتهى-