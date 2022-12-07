بهدف جعل دبي أفضل وجهة في العالم للسياح من أصحاب الهمم

150 مليون سائح حول العالم ينفقون مليارات الدولارات سنويا ويتطلعون لزيارة المدن الصديقة

الفريق يشمل ممثلين عن الهيئات الحكومية والجهات الخاصة المعنية بخدمة السياح

دبي – الامارات العربية المتحدة- أطلق سمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة (فريق دبي للسفر والسياحة الميسرة) ضمن إطار المساعي المبذولة لترسيخ المكانة العالمية لدبي كوجهة في متناول الجميع على مدار العام.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاعي السفر والسياحة في الامارة التي تستهدف استقطاب 25 مليون سائح في العام 2025.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي قائد الفريق:" قطاع السفر والسياحة الميسرة يعتبر قطاعا مهما ليس على مستوى اقتصادنا الوطني فقط، وانما على مستوى تعزيز حقوق أصحاب الهمم بالتنقل بدون اية عوائق، وإعطاء صورة طيبة عن الامارات كدولة رائدة في مجال الضيافة والخدمات لزوارها من مختلف دول العالم".

وأعرب الحاي عن بالغ التقدير للدعم الذي يقدمه سمو الشيخ احمد بن سعيد لقطاع السفر والسياحة الميسرة داعياً أعضاء الفريق كل في مجال اختصاصه، الى تعزيز العمل المشترك لإضافة التحسينات اللازمة في مطاراتنا وناقلاتنا وفنادقنا ومراكز التسوق وغيرها من الوجهات، من اجل ان نوفر أفضل الخدمات لهذه الشريحة من السياح.

وأوضح الحاي :" ان الهدف من انشاء فريقنا، هي جمع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص تحت سقف واحد، لبحث الخطوات الواجب اتخاذها، للارتقاء الدائم بخدماتنا، وذلك من خلال العصف الذهني المشترك وتبادل الآراء والتعرف على الإنجازات التي تحققها كل جهة من الجهات الممثلة في الفريق والاجتماع مع أصحاب الهمم أنفسهم للتعرف عن قرب على احتياجاتهم ومتطلباتهم اثناء التنقل والسفر".

ومن جانبه قال غسان سليمان أمهز المنسق العام للفريق، ان عدد أصحاب الهمم يصل الى نحو 1 مليار نسمة او ما يوازي 10-15% من اجمالي السكان في العالم حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، مما يجعل منهم شريحة مهمة تضخ مئات المليارات من الدولارات سنويا في الاقتصاد العالمي. مشيرا الى ان عدد السياح من أصحاب الهمم يصل الى نحو 150 مليون سائح سنويا يتطلعون للتنقل وزيارة المدن والمقاصد السياحية التي تلبي متطلباتهم الخاصة.

وحسب تقديرات الشبكة الأوروبية للسياحة الميسرة، يصل حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد العالمي الى 142 مليار يورو نتيجة احجام الملايين من أصحاب الهمم عن التنقل تجنبا لتعرضهم لاية مفاجآت اثناء تنقلهم بين الوجهات السياحية.

#بياناتحكومية

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غسان أمهز

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