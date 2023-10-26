رأس الخيمة: افتتح الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة مصنع "ني مت" لإعادة تدوير الخردة الناتجة عن الفولاذ المقاوم للصدأ والمعادن غير الحديدية.

وشهد حفل الافتتاح حضور أنيل شاه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى "ني مت" والشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب لدى راكز وعدد من المسؤولين، حيث اطلعوا على مرافق المنشأة الحديثة والتي تم إنشاؤها على مساحة تبلغ أكثر من 29 ألف متر مربع في منطقة الغيل الصناعية التابعة لراكز، باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليون درهم.

تتبني "ني مت" نهجاً متكاملاً لتحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير الفولاذ المقاوم للصدأ إضافةً إلى سبائك النيكل ذات المقاومة المنخفضة والعالية والكروم والموليبدينوم والعديد من المعادن الأخرى القابلة لإعادة التدوير. تلعب الشركة دوراً محورياً في الاستخدام المستدام للموارد، ويمتد التزامها بالمسؤولية البيئية إلى السوق العالمية، حيث تجد المنتجات النهائية المعاد تدويرها طريقها إلى العديد من المستخدمين النهائيين، وخاصة في مناطق مثل الهند وأوروبا ومختلف دول جنوب شرق آسيا.

وتثبت "ني مت" التزامها بالاستدامة عن طريق إسهاماتها الفعّالة في تحقيق الأهداف والطموحات المتعلقة بالاستدامة لإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم من أجل خلق مستقبل أكثر استدامة وقائم على المحافظة على البيئة. ويأتي ذلك من خلال رؤيتها التي تتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية الرامية إلى خفض الانبعاثات وتحقيق مبادرة الحياد المناخي بحلول عام 2050 مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز الاقتصاد الدائري.

وبهذه المناسبة، قال شاه: "شهدت إمارة رأس الخيمة تطوراً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة تمكنت فيها من تحقيق تقدم وازدهار ملحوظين في المنطقة وذلك بدعم من راكز. وتفخر "ني مت" بأن تكون جزءاً من هذه الرحلة وأن تساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري. وتطمح أن تكون الشركة واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمنتجات عالية الجودة في المنطقة ليتم تصديرها بعد ذلك إلى جميع أنحاء العالم."

وأضاف شاه: "لعبت العديد من العوامل دوراً محورياً في اتخاذ قرار تأسيس المنشأة في إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك توفر قطع الأراضي الصناعية ذات الحجم الكبير والدعم الاستثنائي الذي قدمته راكز من خلال تسهيل إجراءات التسجيل وإتمام جميع الأمور المتعلقة بتأسيس الشركة بكل كفاءة ودعمها في مباشرة أعمالها على أكمل وجه."

ومن جهته قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "نلتزم في راكز بتعزيز النمو والابتكار والاستدامة. ويُعد افتتاح شركة "ني مت" لمنشأتها في إمارة رأس الخيمة بمثابة شهادة واضحة على رؤيتنا المشتركة والتزامنا بتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر والذي يأتي تزامناً مع عام الاستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28). ويؤكد القرار الذي اتخذته الشركة بتأسيس منشأتها في رأس الخيمة على المزايا الاستراتيجية المتاحة للمستثمرين في الإمارة. نتطلع إلى مواصلة دعم الشركة في مسيرتها لبلوغ آفاق جديدة على المدى الطويل مع ثقتنا التامة بالإمكانيات التي تمتلكها "ني مت" للمساهمة في نمو المنطقة وتحقيق الاستدامة البيئية."

تخطط "ني مت" لتوسعة نطاقها في مجال إعادة التدوير وبحث إمكانية تأسيس مصنع لصهر المعادن يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على البيئة، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ في إمارة رأس الخيمة والذي بدروه سيمنحها فرصة لإحداث تطور بارز في المشهد الصناعي في المنطقة.

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن إمارة رأس الخيمة:

تقع إمارة رأس الخيمة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بتاريخها الغني الذي يعود إلى 7 آلاف عام من الحضارة، وبمعالمها الطبيعية المتنوعة بدءاً من شواطئها الساحرة الممتدة على طول 64 كيلومتراً، مروراً بصحاريها الخلابة ذات الرمال الذهبية، وانتهاءً بتضاريسها الرائعة. وتضم الإمارة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، منها 4 مواقع مدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو». وتحتضن جبل جيس - الأعلى في دولة الإمارات - والذي يضم العديد من وجهات الجذب السياحي، من ضمنها "جبل جيس فلايت" أطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر، بالإضافة إلى مطعم "1484 من بورو" الأعلى في دولة الإمارات. تتميز رأس الخيمة بموقع استراتيجي يجعلها صلة وصل بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات طيران، ما يجعلها موقعاً مثالياً للشركات الراغبة في توسيع أعمالها ضمن أسواق الإمارات والشرق الوسط وقارة أفريقيا وغيرها من قارات ودول العالم. ويعد اقتصاد رأس الخيمة من ضمن الأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، حيث لا تتعدى مساهمة أي قطاع من القطاعات الرئيسية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة نسبة 30%، الأمر الذي يعد نقطة إيجابية تعزز من مرونة وقوة المنظومة الاقتصادية فيها. ومنذ 15 عاماً يتم تصنيف الإمارة ائتمانياً عند المستوى"A" بحسب التقارير الصادرة من وكالتي التصنيف العالميتين "فيتش" و"ستاندارد آند بورز". تحتضن رأس الخيمة طيفاً متنوعاً من الثقافات والجنسيات، ويبلغ عدد سكانها 0.4 مليون نسمة بحسب إحصاءات العام 2023، ومع مناخها المشمس على مدار العام، وتكلفة المعيشة المعقولة، وسهولة تأسيس المشاريع والشركات في الإمارة، تعد رأس الخيمة الوجهة المثالية للعيش والعمل والاستكشاف.